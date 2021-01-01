Отмечается, что это явный признак контроля Трампа над республиканцами в Сенате. В связи с этим существует лишь минимальная вероятность того, что сенаторы опередят президента США в вопросе введения санкций против РФ.
"Когда президент Трамп захочет, чтобы я подписал его, я подпишу. Я хочу дать президенту необходимую гибкость, чтобы он мог делать то, что должен", - сказал журналистам сенатор Джим Бэнкс из Индианы. ... В издании уточнили, что законопроект не поддержали 11 республиканцев и четыре демократа. В эту группу вошли бывший посол администрации Трампа Билл Хагерти, самопровозглашенный неинтервенционист Рэнд Пол и один из ведущих голосов демократов в области внешней политики Крис Мерфи.
"Я следую за президентом Трампом в том, что он хочет сделать", - объяснил свое решение сенатор Рон Джонсон, республиканец из Висконсина, который также не поддержал законопроект.
И есть верные трамписты, которые, как только, так и сразу санкции введут
Это только мне одному напоминает наших "Слуг народа" ? )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 28 лип, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Но сначала будивельник а потом Шаман уперлись -- "сказал укрстат 41 лям -- значит 41 лям и не ... волнует"
1 Будівельник казав про те що Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90 млн осіб, якщо имаємо бонусом Кубань і Білгородщину.. - то ці межі зміняться 2 Ти СВІДОМО висмикнувши цифру НЕплатячих податків 8 млн осіб ( станом на до війни) чомусь вирішив відняти від кількості населення до війни і на цьому почав флудити. 2
Вот именно: "Сову на глобус - не треба" Во-первых: вопрос >>> Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90 я не обсуждал -- понятия не имею зачем ты эту мантру везде суешь...
1Тобі вже підказували Навчись правильно формулювати питання 2 Навчись влазити в іншу дискусію- розуміючи про що вона.
Я вів дві дискусії з різними опонентами Перша - про вплив 8 млн працездатного населення яке не платить жодних податків на загальний результат в Україні при умові що в Україні є 42 млн населення , в контексті того що несплата цими 8 млн +/- 400 млрд грн/рік податків - з ГОЛОВОЮ перекриває неякісну працю чиновників чи обєми крадіжок корупціонерів. Друга - про демографічну кризу
_hunter написав:Во-вторых: 8 лямов ты сам только вчера в очередной раз придумал: Как и 42: "Є 42 млн населення". Не БЫЛО -- Є.
1 Якщо ти цього не бачив, або не запамятав, або пропустив - то хіба я тобі лікар? Ця цифра(8 млн тих хто не платить навіть з мінімалки) використовується мною як мінімум з початку війни( хоча мені здається що набагато швидше) 2 Про 42 млн.. Цю цифри я використовую з початку ковіду ( тобто вже 3-4 роки) , бо взяв її з французських джерел.. Хотаб і Дейтрот - не дадуть збрехати Ось ця табличка Age Group ____ Population on 01/01/2021 ______ ____ Males _______ Females ______ Both sexes 0-9 ____ 2056030 _______ 1931034 ______ 3987064 10-19 ____ 2158184 _______ 2035949 ______ 4194133 20-29 ____ 2353159 _______ 2225782 ______ 4578941 30-39 ____ 3464173 _______ 3385682 ______ 6849855 40-49 ____ 2954681 _______ 3125274 ______ 6079955 50-59 ____ 2555394 _______ 3051751 ______ 5607145 60-69 ____ 2147021 _______ 3139694 ______ 5286715 70-79 ____ 979569 _______ 1930833 ______ 2910402 80-89 ____ 449732 _______ 1182853 ______ 1632585 90+ ____ 77433 _______ 214489 ______ 291922 Total known__ 19195376_______ 22223341______ 41418717
alibob написав:“Ждать больше нет смысла. Прошло уже 50 дней. Я хотел проявить щедрость, но прогресса нет” — ,отметил президент США.""
Нових 10-12 днів. 50 вже закінчилися. Дамо йому ще трохи часу... Для чого?
Пардон муа, я, хоча дні і не рахую, але мені очевидно, що з того моменту, коли про ці 50 днів всюди шла мова, ще 50 днів не минуло. Допускаю, що Трамп міг дійсно так сказати, але ж не у всіх та ж сама хвороба, що у нього, можна ж було якось співставити?
alibob написав:“Ждать больше нет смысла. Прошло уже 50 дней. Я хотел проявить щедрость, но прогресса нет” — ,отметил президент США.""
Нових 10-12 днів. 50 вже закінчилися. Дамо йому ще трохи часу... Для чого?
Пардон муа, я, хоча дні і не рахую, але мені очевидно, що з того моменту, коли про ці 50 днів всюди шла мова, ще 50 днів не минуло. Допускаю, що Трамп міг дійсно так сказати, але ж не у всіх та ж сама хвороба, що у нього, можна ж було якось співставити?
Теж пригадую, що лунало термін 50 днів виходив чи 2, чи 3 вересня.