Отмечается, что это явный признак контроля Трампа над республиканцами в Сенате. В связи с этим существует лишь минимальная вероятность того, что сенаторы опередят президента США в вопросе введения санкций против РФ.



"Когда президент Трамп захочет, чтобы я подписал его, я подпишу. Я хочу дать президенту необходимую гибкость, чтобы он мог делать то, что должен", - сказал журналистам сенатор Джим Бэнкс из Индианы.

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В издании уточнили, что законопроект не поддержали 11 республиканцев и четыре демократа. В эту группу вошли бывший посол администрации Трампа Билл Хагерти, самопровозглашенный неинтервенционист Рэнд Пол и один из ведущих голосов демократов в области внешней политики Крис Мерфи.



"Я следую за президентом Трампом в том, что он хочет сделать", - объяснил свое решение сенатор Рон Джонсон, республиканец из Висконсина, который также не поддержал законопроект.