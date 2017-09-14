Державна авіакомпанія РФ Аерофрот сьогодні скасувала і затримала більше 60 рейсів. Тисячі пасажирів застрягли у низці російських аеропортів. Зараз комп'ютери перевізника не працюють ніде, усі системи лежать, а польотних планів немає. Компанія офіційно попередила, що до кінця доби вильотів не буде зовсім. Співробітники Аерофлоту, як пишуть російські ЗМІ, безпорадні – у них відключено всі канали зв'язку: ні пошти, ні месенджерів, ні робочих комп'ютерів. Проукраїнські хакери Silent Crow та "Кіберпартизани BY" заявили, що причетні до цього. https://ua.korrespondent.net/world/russ ... -kompaniui Пишуть, що треба півроку часу, щоб усе відновити.