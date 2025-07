Додано: Пон 28 лип, 2025 20:56

_hunter написав: budivelnik написав: _hunter написав: Но сначала будивельник а потом Шаман уперлись -- "сказал укрстат 41 лям -- значит 41 лям и не ... волнует" Но сначала будивельник а потом Шаман уперлись -- "сказал укрстат 41 лям -- значит 41 лям и не ... волнует" 1 Будівельник казав про те що Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90 млн осіб, якщо имаємо бонусом Кубань і Білгородщину.. - то ці межі зміняться

2 Ти СВІДОМО висмикнувши цифру НЕплатячих податків 8 млн осіб ( станом на до війни) чомусь вирішив відняти від кількості населення до війни і на цьому почав флудити.

2 1 Будівельник казав про те що Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90 млн осіб, якщо имаємо бонусом Кубань і Білгородщину.. - то ці межі зміняться2 Ти СВІДОМО висмикнувши цифру НЕплатячих податків 8 млн осіб ( станом на до війни) чомусь вирішив відняти від кількості населення до війни і на цьому почав флудити.

Вот именно: "Сову на глобус - не треба"

Во-первых: вопрос

>>> Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90

я не обсуждал -- понятия не имею зачем ты эту мантру везде суешь... Вот именно: "Сову на глобус - не треба"Во-первых: вопрос>>> Україна буде жити якщо кількість населення буде знаходитись в межах від 24 до 90я не обсуждал -- понятия не имею зачем ты эту мантру везде суешь...

_hunter написав: Во-вторых:

8 лямов ты сам только вчера в очередной раз придумал:



Как и 42: "Є 42 млн населення". Не БЫЛО -- Є. Во-вторых:8 лямов ты сам только вчера в очередной раз придумал:Как и 42: "млн населення". Не-- Є.

1Тобі вже підказувалиНавчись правильно формулювати питання2 Навчись влазити в іншу дискусію- розуміючи про що вона.- про вплив 8 млн працездатного населення яке не платить жодних податків на загальний результат в Україні при умові що в Україні є 42 млн населення , в контексті того що несплата цими 8 млн +/- 400 млрд грн/рік податків - з ГОЛОВОЮ перекриває неякісну працю чиновників чи обєми крадіжок корупціонерів.Друга - про демографічну кризу1 Якщо ти цього не бачив, або не запамятав, або пропустив - то хіба я тобі лікар?Ця цифра(8 млн тих хто не платить навіть з мінімалки) використовується мною як мінімум з початку війни( хоча мені здається що набагато швидше)2 Про 42 млн..Цю цифри я використовую з початку ковіду ( тобто вже 3-4 роки) , бо взяв її з французських джерел..Хотаб і Дейтрот - не дадуть збрехатиОсь ця табличкаAge Group ____ Population on 01/01/2021______ ____ Males _______ Females ______ Both sexes0-9 ____ 2056030 _______ 1931034 ______ 398706410-19 ____ 2158184 _______ 2035949 ______ 419413320-29 ____ 2353159 _______ 2225782 ______ 457894130-39 ____ 3464173 _______ 3385682 ______ 684985540-49 ____ 2954681 _______ 3125274 ______ 607995550-59 ____ 2555394 _______ 3051751 ______ 560714560-69 ____ 2147021 _______ 3139694 ______ 528671570-79 ____ 979569 _______ 1930833 ______ 291040280-89 ____ 449732 _______ 1182853 ______ 163258590+ ____ 77433 _______ 214489 ______ 291922Total known__ 19195376_______ 22223341______ 41418717