Шо сталося? Страшний вітер дме з Китаю?
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Додано: Пон 28 лип, 2025 20:06
Додано: Пон 28 лип, 2025 20:56
1Тобі вже підказували
Навчись правильно формулювати питання
2 Навчись влазити в іншу дискусію- розуміючи про що вона.
Я вів дві дискусії з різними опонентами
Перша - про вплив 8 млн працездатного населення яке не платить жодних податків на загальний результат в Україні при умові що в Україні є 42 млн населення , в контексті того що несплата цими 8 млн +/- 400 млрд грн/рік податків - з ГОЛОВОЮ перекриває неякісну працю чиновників чи обєми крадіжок корупціонерів.
Друга - про демографічну кризу
1 Якщо ти цього не бачив, або не запамятав, або пропустив - то хіба я тобі лікар?
Ця цифра(8 млн тих хто не платить навіть з мінімалки) використовується мною як мінімум з початку війни( хоча мені здається що набагато швидше)
2 Про 42 млн..
Цю цифри я використовую з початку ковіду ( тобто вже 3-4 роки) , бо взяв її з французських джерел..
Хотаб і Дейтрот - не дадуть збрехати
Ось ця табличка
Age Group ____ Population on 01/01/2021
______ ____ Males _______ Females ______ Both sexes
0-9 ____ 2056030 _______ 1931034 ______ 3987064
10-19 ____ 2158184 _______ 2035949 ______ 4194133
20-29 ____ 2353159 _______ 2225782 ______ 4578941
30-39 ____ 3464173 _______ 3385682 ______ 6849855
40-49 ____ 2954681 _______ 3125274 ______ 6079955
50-59 ____ 2555394 _______ 3051751 ______ 5607145
60-69 ____ 2147021 _______ 3139694 ______ 5286715
70-79 ____ 979569 _______ 1930833 ______ 2910402
80-89 ____ 449732 _______ 1182853 ______ 1632585
90+ ____ 77433 _______ 214489 ______ 291922
Total known__ 19195376_______ 22223341______ 41418717
Додано: Пон 28 лип, 2025 20:58
Чого не цитуєте повністю?
""Трамп заявил, что устанавливает новый срок для России — 10–12 дней с сегодняшнего дня.
“Ждать больше нет смысла. Прошло уже 50 дней. Я хотел проявить щедрость, но прогресса нет”
— ,отметил президент США.""
Нових 10-12 днів. 50 вже закінчилися. Дамо йому ще трохи часу... Для чого?
Додано: Пон 28 лип, 2025 21:02
Додано: Пон 28 лип, 2025 21:28
Та дискуссия - меня не интересует. Именно по этой причине я ее из цитаты удалил.
Меня интересовал один конкретный вопрос - на который ты НА ВТОРОЙ день решился наконец-то ответить.
Сорян - не слежу АЖ за такой ВАЖНОЙ учеткой -- понятия не имею что там ( тобто вже 3-4 роки) было, но вместо вон той таблички ссылку на первоисточник было бы не плохо...
Додано: Пон 28 лип, 2025 21:47
Пардон муа, я, хоча дні і не рахую, але мені очевидно, що з того моменту, коли про ці 50 днів всюди шла мова, ще 50 днів не минуло. Допускаю, що Трамп міг дійсно так сказати, але ж не у всіх та ж сама хвороба, що у нього, можна ж було якось співставити?
Додано: Пон 28 лип, 2025 21:51
Теж пригадую, що лунало термін 50 днів виходив чи 2, чи 3 вересня.
Додано: Пон 28 лип, 2025 21:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 28 лип, 2025 22:02
Додано: Пон 28 лип, 2025 22:05
І чого добився?
виставив себе повним дебілом?
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