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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 лип, 2025 08:41
Faceless написав: andrey_spec написав: BIGor написав:
До речі, чого укр-чиновники так полюбляють Toyota Land Cruiser Prado? Це мега-непопулярне авто в Європі. А у нас 90% чиновників їздять саме на цьому авто.
Крузак у східній європі - це стук-стук і виклик у податкову - перевірено знайомими. У нас - це предмет поваги до господаря.
Прадіки помітно дешевше лінійки Land Cruiser, і в принципі є трохи дорожче середнього. При цьому місткий, якщо мова про спецавтомобілі, то там ще обладнання треба впхати.
Ну так, авто за 3 000 000 гривень, це дешевка, зрозуміло.
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BIGor
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