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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14578145791458014581>
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:.......4 Для того щоб ВТРАТИТИ 11 млн , втрачаючи по 400 000 в рік - треба 30 років ( по факту навіть більше, бо чим менша загальна кількість населення тим сильніше буде скорочуватись кількість померлих).....
Это если только естественная убыль.
Не буду проверять, но у нас, по-моему, больше убыль за счёт эмиграции.
И сегодня есть все предпосылки к тому, чтобы они сложились и усилили друг друга.
И потерять, возможно, надо только миллионов 6?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 29 лип, 2025 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 13:45

  ЛАД написав:
  Water написав:Ви самі спитали- чи сможе простий західний робітник, працюючи один, не напружуючись, прогодувать свою сім`ю? Я вам відповів- ні, ви попросили доказів, я вам надав докази. Зараз ви кажете шо воно вам не потрібно, для чого ви це все питали? Чи ви думаєте шо там вихователь з медсестрою отримують 8 тисяч гривень на місяць?

Простите, но я такого не писал.
Вы либо, пропустили, либо не поняли (очень вряд ли), либо специально искажаете.

Ось це хто писав?
  ЛАД написав: "4000 доларів вчителям" это была мелкая арифметическая ошибка, от которой чуть ли не на следующий день отказались
На Западе человек без особых амбиций может обеспечить себе и своей семье достаточно приличный уровень жизни, спокойно работая рабочим, строителем, продавцом, не надрывая жилы. У нас такое не получится. И это зависит от политики властей. Хотя прямо сразу это не удастся ни при какой политике, но хотя бы в перспективе.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 13:50

Water
Понятно.
Всё-таки оказался верен 3-й вариант - специально искажаете.
Жаль.
На будущее учту.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:04

Допомога до... осені?

  jump написав:Це імітація бурхливої діяльності влади: ексміністр соцполітики про захмарні пенсії прокурорів 8)

Незаконні виплати захмарних пенсій прокурорам стають можливими не через Пенсійний фонд, а завдяки рішенням українських судів. Владі нічого не заважає розв'язати цю проблему на законодавчому рівні
https://espreso.tv/suspilstvo-tse-imita ... prokuroriv



Для них закон не писаний. Як прокурори та силовики повертають собі надвеликі пенсії :shock:
https://epravda.com.ua/finances/dlya-ni ... ji-809629/

А тим часом...

***
ЕС замораживает финансовую поддержку Украины, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на инсайдеров.

По информации издания, 24 июля представители Евросоюза уведомили Кабмин о приостановке всей финансовой помощи. Переговоры велись по закрытым дипломатическим каналам.

Эти сведения "ЕП" подтвердили сразу четыре источника — в правительстве, парламенте и дипломатических кругах. Причина — кризис доверия к украинской антикоррупционной системе. Один из собеседников прямо заявил: «Всё поставили на паузу до устранения проблем с антикоррупционными органами».

Под угрозой оказалась в первую очередь программа ERA Loans — речь идёт примерно о $20 млрд, которые Украина рассчитывала получить до конца 2025 года.
***
Востаннє редагувалось Успіх в Вів 29 лип, 2025 14:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:04

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:а ви ситуацію про Корею ніколи не читали? так вони не воюють, й країна в них багата. а дітей менше 1 на жінку. тому не треба про першопроходців.

Там населення не зменшується. В чому проблема? Лиш би щось ляпнути.
С 2020 начало уменьшаться.
Причём темпы ускоряются и глядя на их демографическую пирамиду будут ускоряться достаточно заметно.
В июне 2024 года из-за сокращения численности населения президент страны Юн Сок Ёль объявил о введении чрезвычайной ситуации национального масштаба
https://surl.lu/cnstge.
Но у нас более яркий пример - Парагвай. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:05

Вопрос в интервью: – Что касается социальных услуг – многие беженцы почувствовали на себе эти гарантии именно за границей. Люди с некоторыми хроническими болезнями вынуждены были покупать только один укол лекарств за 15 тысяч гривен, а в Германии это без особых проблем дают бесплатно по страховке. Повлияет ли это на решение людей не возвращаться в Украину?

Аж ніяк. Найбільший вплив буде від фактору завершення "шари" у 2027 р. Тоді весь "непотріб" (хто не встиг влаштуватися - знайти роботу чи вдало одружитися) отримає чарівний пендель у вигляді відміни пільгового житла, різних видів грошових виплат і безоплатної медицини. Їм не позаздриш, бо в Україні на них чекає робота "як пощастить" та житло (якщо є) "хз в якому стані".
Звісно, що добре влаштовані біженці не повертатимуться або лише за особливих обставин. Чи багато таких? Статистика каже, що 10-15%.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:16

Хто кого перехитрить ;)

  Banderlog написав:смахують з армії по багатодітності. Не хотять ще 10 років воювати.
То може тому і ти вирішив не йти в сзч, а клепанути ще третю доцю і повоювати ще якихось 9міс?))


Тоді треба надіятись, щоб влада не скасували, чи змінила той закон про багатодітність))
А то приймуть закон, що з січня 2026р - треба мати вже 4 дитини, щоб не мобілізували! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:21

  fler написав:
Вопрос в интервью: – Что касается социальных услуг – многие беженцы почувствовали на себе эти гарантии именно за границей. Люди с некоторыми хроническими болезнями вынуждены были покупать только один укол лекарств за 15 тысяч гривен, а в Германии это без особых проблем дают бесплатно по страховке. Повлияет ли это на решение людей не возвращаться в Украину?

Аж ніяк. Найбільший вплив буде від фактору завершення "шари" у 2027 р. Тоді весь "непотріб" (хто не встиг влаштуватися - знайти роботу чи вдало одружитися) отримає чарівний пендель у вигляді відміни пільгового житла, різних видів грошових виплат і безоплатної медицини. Їм не позаздриш, бо в Україні на них чекає робота "як пощастить" та житло (якщо є) "хз в якому стані".

А куді бігти Лисичанську з Маріуполем? Добре ви зустріли людей- робота як пощастить, житло- хез який стан, якщо є.
Звісно, що добре влаштовані біженці не повертатимуться або лише за особливих обставин. Чи багато таких? Статистика каже, що 10-15%.

Кого опитували у цій статистиці, наших, яким чином?
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:24

  Успіх написав:А то приймуть закон, що з січня 2026р - треба мати вже 4 дитини, щоб не мобілізували! :lol:

В першу чергу 40-річних пенсіонерів з персональною пенсією. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:34

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:..........
А ХТО вложив ці "большие (вероятно, очень большие) деньги". Пройшло якби вже 11 років. Повинні бути якісь пояснення вашим конспірологічним версіям, окрім пустих слів.
І перше найпростіше питання - хто ті гроші вложив?
Многие вещи становятся известны через десятилетия.
А, бывает, точно и никогда.

Прикольно.
В Майдан "вложили большие (вероятно, очень большие) деньги" - зуб даю.
А хто вложив? - не знаю, ніхто не знає.
:D :D :D
То спитайте у тих хто вам сказав що "вложили большие (вероятно, очень большие) деньги" - хто вложив. А то для мене це виглядає як вброс.
andrijk777
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