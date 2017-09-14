|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 29 лип, 2025 15:45
Успіх написав: Banderlog написав:
смахують з армії по багатодітності. Не хотять ще 10 років воювати.
То може тому і ти вирішив не йти в сзч, а клепанути ще третю доцю і повоювати ще якихось 9міс?))
Тоді треба надіятись, щоб влада не скасували, чи змінила той закон про багатодітність))
А то приймуть закон, що з січня 2026р - треба мати вже 4 дитини, щоб не мобілізували!
і дозволять офіційно многожонство,
ти візьмеш додатково флер чи стм?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40204
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2849 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 29 лип, 2025 15:49
ЛАД написав:
Да пожалуйста!
Наивность порой очень хорошее качество.
Резкое, буквально моментальное появление из ниоткуда "Правого сектора" и потом почти такое же быстрое его исчезновение тоже произошло само по себе. От сырости, наверное.
невже нацики профінансували
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40204
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2849 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 29 лип, 2025 15:51
pesikot написав: Banderlog написав: Успіх написав:
То може тому і ти вирішив не йти в сзч, а клепанути ще третю доцю і повоювати ще якихось 9міс?))
Тоді треба надіятись, щоб влада не скасували, чи змінила той закон про багатодітність))
А то приймуть закон, що з січня 2026р - треба мати вже 4 дитини, щоб не мобілізували!
ні, я рішив перекваліфікуватись в кровосісі) ти ж здогадуєшся, що не вся сметана на службі тобі діставалась? Що хтось жирував за вашими спинами?
А як же 8-ма заповідь Божа - Не кради! ?
Чи ти по ночах це робишь ? )
сісяти бюджетну сісю заповіді не забороняють, хотаб підтвердить,
а тобі бронь невже дає приватний бізнес?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40204
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2849 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 29 лип, 2025 16:05
pesikot написав: Banderlog написав: Успіх написав:
То може тому і ти вирішив не йти в сзч, а клепанути ще третю доцю і повоювати ще якихось 9міс?))
Тоді треба надіятись, щоб влада не скасували, чи змінила той закон про багатодітність))
А то приймуть закон, що з січня 2026р - треба мати вже 4 дитини, щоб не мобілізували!
ні, я рішив перекваліфікуватись в кровосісі) ти ж здогадуєшся, що не вся сметана на службі тобі діставалась? Що хтось жирував за вашими спинами?
А як же 8-ма заповідь Божа - Не кради! ?
Чи ти по ночах це робишь ? )
Не всі божі закони суперечать державним, як і не всі підтримують державні...)
хто казав що красти треба? ) це коли миєш снаряди, мож сосиски красти, чи гільзи від снарядів для виробництва сувенірів))) ну на крайняк розчинник.... соляру нє, соляру вкрадуть без тебе.
ти собі думав я тут буду клювом щолкати іще 10 років?))) Бо я за європейські цінності? Чи мож проти корупції? )
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3254
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 29 лип, 2025 16:08
pesikot написав: Banderlog написав: Успіх написав:
То може тому і ти вирішив не йти в сзч, а клепанути ще третю доцю і повоювати ще якихось 9міс?))
Тоді треба надіятись, щоб влада не скасували, чи змінила той закон про багатодітність))
А то приймуть закон, що з січня 2026р - треба мати вже 4 дитини, щоб не мобілізували!
ні, я рішив перекваліфікуватись в кровосісі) ти ж здогадуєшся, що не вся сметана на службі тобі діставалась? Що хтось жирував за вашими спинами?
А як же 8-ма заповідь Божа - Не кради! ?
Чи ти по ночах це робишь ? )
дивлячись на приклад того ж Паші-мерседеса, то дуже схоже, що внутрішним циркуляром кількість заповідей зменшили
а якщо згадати ще й чарівний годинник патріарха, то як мінімум додали про Божу росу
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9221
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Вів 29 лип, 2025 16:13
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
ні, я рішив перекваліфікуватись в кровосісі) ти ж здогадуєшся, що не вся сметана на службі тобі діставалась? Що хтось жирував за вашими спинами?
А як же 8-ма заповідь Божа - Не кради! ?
Чи ти по ночах це робишь ? )
Не всі божі закони суперечать державним, як і не всі підтримують державні...)
хто казав що красти треба? ) це коли миєш снаряди, мож сосиски красти, чи гільзи від снарядів для виробництва сувенірів))) ну на крайняк розчинник.... соляру нє, соляру вкрадуть без тебе.
ти собі думав я тут буду клювом щолкати іще 10 років?))) Бо я за європейські цінності? Чи мож проти корупції? )
ти точно з Буковини? бо один в один з Донецьку. багато розповідей про святість, а тим часом руки без діла не зупиняються
ти дивись, ми зараз до Європи ближче. тому замість пожертви в кілька млн можуть запропонувати спокутувати гріхи років 10-15
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9221
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: Вів 29 лип, 2025 16:27
Shaman написав:
ти дивись, ми зараз до Європи ближче.
сказав би я тобі до чого ви близько)))
не баісь, поки я в армії мені можно багато, що з того шо тобі нізя. Від вживання наркотиків, продажу дрібних партій до пяного хуліганства і домашнього насильства) чи ти думаєш шо якщо прєдположим тобі при зустрічі носа зламаю мені дадуть 3 роки тюрми?))) Якби воно так було багато хто замість іти в сзч розбив би вітрину і сів би на півроку в сізо. Чи уколовся і в наркодиспансер.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3254
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|113005
|
|
|1493
|294061
|
|
|6076
|960079
|
|