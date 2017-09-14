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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:12
tumos написав: Banderlog написав:
Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?
Милиция точно не имеет права. ) В отношении полиции не знаю. Помогите решить задачку.
Ст. 186-8 Кодекса об амин. нарушениях. Если не ошибаюсь, то админпротокол составляет полиция согласно ст. 255. Как без проверки документов можно установить незаконное ношение военной формы ?
) це ви вже самі напишіть. Що буде якщо я не покажу документів поліції?)
Дайте вгадаю. Розстріл коло найближчої стіночки? Може арешт і громадські роботи протягом 15 діб?
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:22
Banderlog написав:
) це ви вже самі напишіть. Що буде якщо я не покажу документів поліції?)
Дайте вгадаю. Розстріл коло найближчої стіночки? Може арешт і громадські роботи протягом 15 діб?
Я уже написал. Мы ведь за право перетирали. Верно ?
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:24
Water написав: Banderlog написав:
Пишу що поки мобілізований то непідсудний по дрібним статтям. Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?
Banderlog написав:
Нема ніякого військового часу і законів військового часу. Закони всі лишились які були, європейські
шо не ясно?
З такою точкою зору це Сомалі.
А когда днем, посреди города к пэрэсичному подлетает бусик с "веселыми ребятами" -- это еще не оно самое?
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:25
BeneFuckTor написав: fler написав:
Тоді весь "непотріб"
Гарно написано, хочу підкреслити як люди певних слоїв думають про інших,
Цікаво, а як ви називаєте людей працездатного віку
, які роками сидять на утриманні у платників податків?
BeneFuckTor написав:
мабуть сьогоднішні новини зачіпають за живе.
Які саме новини?
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:26
tumos написав: Banderlog написав:
Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?
Милиция точно не имеет права. ) В отношении полиции не знаю. Помогите решить задачку.
Ст. 186-8 Кодекса об амин. нарушениях. Если не ошибаюсь, то админпротокол составляет полиция согласно ст. 255. Как без проверки документов можно установить незаконное ношение военной формы ?
ВСП напевне треба викликати. щоб потім не лише дубинками, а й прикладом отоварили
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:37
tumos написав: Banderlog написав:
) це ви вже самі напишіть. Що буде якщо я не покажу документів поліції?)
Дайте вгадаю. Розстріл коло найближчої стіночки? Може арешт і громадські роботи протягом 15 діб?
Я уже написал. Мы ведь за право перетирали. Верно ?
За впровадження права в дію. Як поліція буде реагувати на дрібні порушення закону військовослужбовцями? То понятно що згідно статутів військовослужбовець щось там комусь там, постійно зобовязаний. А шо якщо він не хоче виконувати вимоги і тож озброєний? А якщо група озброєних військовослужбовців ?
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:37
Shaman написав:
ВСП напевне треба викликати. щоб потім не лише дубинками, а й прикладом отоварили
Как бы можно рассмотреть обратный вариант. ВСП проверило документы. Не имеет права на ношение. Вызывает полицию для составления админпротокола. Поэтому написал, не знаю.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:42
Banderlog написав: tumos написав: Banderlog написав:
) це ви вже самі напишіть. Що буде якщо я не покажу документів поліції?)
Дайте вгадаю. Розстріл коло найближчої стіночки? Може арешт і громадські роботи протягом 15 діб?
Я уже написал. Мы ведь за право перетирали. Верно ?
За впровадження права в дію. Як поліція буде реагувати на дрібні порушення закону військовослужбовцями? То понятно що згідно статутів військовослужбовець щось там комусь там, постійно зобовязаний. А шо якщо він не хоче виконувати вимоги і тож озброєний? А якщо група озброєних військовослужбовців ?
Озброїти додатково лопатами і копать на 0?
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:44
Shaman написав: tumos написав: Banderlog написав:
Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?
Милиция точно не имеет права. ) В отношении полиции не знаю. Помогите решить задачку.
Ст. 186-8 Кодекса об амин. нарушениях. Если не ошибаюсь, то админпротокол составляет полиция согласно ст. 255. Как без проверки документов можно установить незаконное ношение военной формы ?
ВСП напевне треба викликати. щоб потім не лише дубинками, а й прикладом отоварили
всп кажеш? Це вже ближче))) ну і багато того всп? 102 наприклад, якщо тебе не убивають а розбили ніс, за який час приїде спасати твою тушку? По нормативу? А всп?
То ти кажеш що всп бє прикладами за образу гонору цивільних? Бо вони там всі за європейські цінності і люблять бити прикладами за безплатно? Це точна інформація? )))
я тобі скажу що буде, в всп тюрми на всіх нема, всп повідомить частину, і відпустить) дальше фронту нікого не зішлють.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:46
_hunter написав: Water написав: Banderlog написав:
Пишу що поки мобілізований то непідсудний по дрібним статтям. Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?
Banderlog написав:
Нема ніякого військового часу і законів військового часу. Закони всі лишились які були, європейські
шо не ясно?
З такою точкою зору це Сомалі.
А когда днем, посреди города к пэрэсичному подлетает бусик с "веселыми ребятами" -- это еще не оно самое?
єта другоє.
пересічений ще довго пам"ятатиме про "прострілювати коліна"
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