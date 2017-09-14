Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони агента російської воєнної розвідки. Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
detroytred написав:Але якщо можновладці-управлінці-регулятори, як в нас будуть робити це в темпі по-мінімуму, то не 300 років, а й 1000+++ не вистачить.
Тобі яка різниця? ти через 10 лапті склеїш... І проживши 70... будеш що згадувати? як всіх багатих переконував що вони неправильно багаті а ти правильно бідний?
До чого тут моє відношення до об'єктивного процесу?.
До того що дурень - це не звання... Дурень -це процес перетворення з простого хлопчика в коротких штанцях який дурнем не народився. Він дурнем -став. І от саме те як він відносився до ОБЄКТИВНИХ процесів і які СУБЄКТИВНІ висновки він з цих процесів виносив- і зробило його дурнем. Тепер розумієш суть приказки Чого дурний- бо бідний Чого бідний- бо дурний...
budivelnik написав:Тобі яка різниця? ти через 10 лапті склеїш... І проживши 70... будеш що згадувати? як всіх багатих переконував що вони неправильно багаті а ти правильно бідний?
До чого тут моє відношення до об'єктивного процесу?.
До того що дурень - це не звання... Дурень -це процес перетворення з простого хлопчика в коротких штанцях який дурнем не народився. Він дурнем -став. І от саме те як він відносився до ОБЄКТИВНИХ процесів і які СУБЄКТИВНІ висновки він з цих процесів виносив- і зробило його дурнем. Тепер розумієш суть приказки Чого дурний- бо бідний Чого бідний- бо дурний...
Тобто зараз ти вчергове вирішив притулити-прибрехати категорію "бідність" до мене. Ще й через приказку про дурість.
Факт наявний: тільки дурень буде ліпити до мене... бідність. Це повна та очевидна дурня. До такого допетрати можуть тільки ... місіонери.
До шкарпеток, прищів, треників в тебе додалися ще короткі штанці. Мабуть дають ознаки 22 роки життя родиною (ще з 4 дітьми) на 1/3-1/2 умовних 20 тис. грн. Плюс з трьома банкротствами. Лікуй комплекси. І перш за все ролі місіонера після років страждань.
Hotab написав:Держись, Бетон.. я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск .. Проклял все! И родину тож)) Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами?? Что ж это за проклятие))) По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой. И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..