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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14600146011460214603>
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Про погрози Трампа в мій бік в його особистій мережі Truth, які він заборонив працювати в нашій країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають настільки нервову реакцію у цілого достатньо грізного президента США, значить, Росія у всьому права і продовжить іти своєю дорогою", - йдеться в новому дописі Медведєва.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c626zz37djvo
Продовжить іти своєю дорогою це гарно сказано, потрібно послать їх усіх іти своєю дорогою і почекать.
Ось якого біса туди Єрмак вліз?
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 14:26

  flyman написав:нагадує розмову з ЛАДом

Хотя бы в 2 словах, чем напоминает?
Слушать такую длинную беседу не хочется даже на скорости 1,5.
Тем более, что оба собеседника мне не интересны.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 14:28

  ЛАД написав:
  flyman написав:нагадує розмову з ЛАДом

Хотя бы в 2 словах, чем напоминает?
Слушать такую длинную беседу не хочется даже на скорости 1,5.
Тем более, что оба собеседника мне не интересны.

ти йому голене, він тобі стрижене (в українофобів українці нація антисемітів, але вибрали єврея президентом, майже як в якому Ірані чи Іраку)
Любарський і йому подібні не в темі, що таке сумління за визначенням (це як дикунам, в яких нема навіть понятійного апарату для розуміння "високих матерій", пояснювати що грім і блискавка це різкий перепад тиску повітря внаслідок атмосферного електричного розряду).
п.с.
Хто ж таки "фінансує нациків" і "проплачує Майдани"?
Востаннє редагувалось flyman в Чет 31 лип, 2025 14:57, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 14:46

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Так что ваши утверждения о благополучии в Прибалтику ошибочны.
И на будущее давайте договоримся - когда что-то утверждаете, приводите подтверждения. Или хотя бы сами убедитесь в правильности утверждений.

В Прибалтиці є ріст населення? Є.
Що конкретно "ошибочно"?
Вы издеваетесь?
Я привёл цифры.
Где вы там рост увидели?
Последние пару лет за счёт наших беженцев?
И незначительный прирост в Эстонии чуть раньше. При достаточно заметном снижении численности с 1990 года.
"В Прибалтиці є ріст населення? Є", - когда что-то утверждаете, приводите подтверждения.
  andrijk777 написав:
  Investor_K написав:........
Намалюйте плз графік. Так воно буде більш наочно

https://google.gik-team.com/?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%97
Подтверждение того, что я писал о наглядности графиков и лёгкой возможности искажения восприятия - растянуть ось абсцисс, сжать ось ординат и всё в порядке.

P.s. На случай, если у вас с памятью плохо, напоминаю цифры: за годы независимости падение численности населения в Латвии - почти 30%, в Литве - 23%, в Эстонии "всего" 13%.
"є ріст населення? Є". Правда, отрицательный, но это мелочи.

За останній рік є ріст в Прибалтиці.
Це підтверджують ваші цифри і мої графіки.
Я ніде не говорив що там "ріст за 30 років", я говорив що тендеція падіння зупинилась і є ріст. Читайте уважніше мої пости.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 14:59

*Может это и цинично... но ИМХО закон про НАБУ проголосуют... в обмен на обязательство не лезть к первым лицам... Т.е. решение будет комплексным числом... у числа (решения) будет реальная и мнимая часть...

Сие и станет границей компромисса...

Прав я или нет покажет время... если будут сливы записей - значит я не прав... если не будет - значит прав...

Трампу и ЕС все это по большому счету до сраки... Главное "маяки"... маяки вернут...

Вопрос только в том, что случилось за кулисой за это время... и как стороны будут выносить мусор пострадавших после драки и установления вынужденного мира...

Фронда заявила о себе...

ИМХО никто не одержал победу... значит пока разойдутся...

Первые получат захлебнувшийся протест, а вторые "публичный откат"...

Элиты не пострадают...

Стороны пойдут готовить новый раунд на осень.* (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 14:59

Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Росія масовано атакувала Київ: ракета зруйнувала під'їзд багатоповерхівки – відео, фото
Найбільше наслідків фіксується у Святошинському районі, де було влучання в під'їзд, і в Солом'янському районі столиці

пво схоже вже і київ не може прикрити? Не треба було владі з трампом сваритись...


Таке могла написати не дуже розумна людина

Щоб не відбувалось, вина українська влада.
А всі інші божі вівці - за мир, за труд, за май.

По-перше, українська влада не сварилась з Трампом. Не потрібно таскати оте з овального кабінету.
Це Трамп з Венсом вирішили вивести на конфлікт нашого Бубочку, бо Трамп тоді бачив в очах Путіна мир, а "заважав" тільки Бубочка

По-друге, у Байдена було значно більше причин сваритись з Бубочкою - це і "мій на 100% прокурор все порішає з Бурісма" за першої каденції Трампа, це і кримінальні справи проти самого Байдена в Україні

Але, Байден - не рудий клован, він державний діяч, тому надавав допомогу Україні

Що робив Трамп ?
Трамп, декілька разів, затримував вже виділену допомогу за яку проголосував Конгрес
Та й голосування в Конгресі за допомогу, Трамп затримав.

Останній раз, Трамп затримав допомогу, перед дзвінком Путіну, типу - дивись, я затримав допомогу, припиняй вогонь
Путін, в чергове, поводив Трампу по губам

Може подумаєшь, а скільки не встигло доїхати, поки допомога була затримана ?

Також, ти ніяк не бачишь тут Путіна.
У тебе обстрілює якась там Росія, а Путін, Гундяй, росіяни - вони не при справах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 15:09

  fler написав:
  flyman написав:Знайди щось позитивне.
Ось, напр., Елла внушає оптимізм.

Дякую, flyman! Неочікувано приємно здивував.

И в чём здесь оптимизм?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 15:19

  ЛАД написав:
  fler написав:
  flyman написав:Знайди щось позитивне.
Ось, напр., Елла внушає оптимізм.

Дякую, flyman! Неочікувано приємно здивував.

И в чём здесь оптимизм?

Джерелом влади є люди з картонками.
але ЛАД (як Любарський і їм подібні з цінностями на кшталт "мама любить скорость") не зрозуміють.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 15:26

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:-----------------------------
ЛАД
Так что ваши утверждения о благополучии в Прибалтику ошибочны.
И на будущее давайте договоримся - когда что-то утверждаете, приводите подтверждения. Или хотя бы сами убедитесь в правильности утверждений.
------------------------------
В Прибалтиці є ріст населення? Є.
Що конкретно "ошибочно"?
Вы издеваетесь?
Я привёл цифры.
Где вы там рост увидели?
Последние пару лет за счёт наших беженцев?
И незначительный прирост в Эстонии чуть раньше. При достаточно заметном снижении численности с 1990 года.
"В Прибалтиці є ріст населення? Є", - когда что-то утверждаете, приводите подтверждения.
Подтверждение того, что я писал о наглядности графиков и лёгкой возможности искажения восприятия - растянуть ось абсцисс, сжать ось ординат и всё в порядке.

P.s. На случай, если у вас с памятью плохо, напоминаю цифры: за годы независимости падение численности населения в Латвии - почти 30%, в Литве - 23%, в Эстонии "всего" 13%.
"є ріст населення? Є". Правда, отрицательный, но это мелочи.

За останній рік є ріст в Прибалтиці.
Це підтверджують ваші цифри і мої графіки.
Я ніде не говорив що там "ріст за 30 років", я говорив що тендеція падіння зупинилась і є ріст. Читайте уважніше мої пости.

Нельзя говорить о тенденции на основании результатов 1-2 лет.
Тем более, что этот рост произошёл благодаря нашим беженцам.
И вам не кажется, что "мої графіки" звучит слишком громко. Они не ваши, так же, как цифры не мои.
Честнее было бы признать свою ошибку и извиниться.
Хотя на честность на нашем форуме рассчитывать не приходится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 15:30

  flyman написав:..........
ти йому голене, він тобі стрижене (в українофобів українці нація антисемітів, але вибрали єврея президентом, майже як в якому Ірані чи Іраку)
Любарський і йому подібні не в темі, що таке сумління за визначенням (це як дикунам, в яких нема навіть понятійного апарату для розуміння "високих матерій", пояснювати що грім і блискавка це різкий перепад тиску повітря внаслідок атмосферного електричного розряду).
п.с.
Хто ж таки "фінансує нациків" і "проплачує Майдани"?

Спасибо за объяснение.
Не слушал и не буду.
"що таке сумління" не в курсе оба собеседника. И не известно, кто больше.
Да и вы недалеко ушли.
ЛАД
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  #<1 ... 14600146011460214603>
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