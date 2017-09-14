27 липня ЄС та США досягли рамкової угоди щодо нового режиму торгівлі, а також інвестицій, оборонної співпраці та іншого. Це не просто угода про торгівлю, а всеохоплюючий договір, який фактично підпорядковує Європу Штатам, повертаючи Захід до реалій часів Холодної війни. Тому фахівці й кажуть, що розмір мит тут - далеко не головне.
По суті, європейці виторгували збереження американських безпекових та інших зобов’язань в обмін на збільшення митної ставки до 15% на європейські товари, які йдуть на експорт до Америки. Білий дім же по максимуму скористався залежністю європейців від США. Втім, хай і не дуже добровільно, але Захід, схоже, консолідується у новому форматі. Що несе Україні нові вигоди та виклики.
Іван Ус пропонує подивитися на зовнішню політику Трампа загалом, а не у контексті окремої угоди, щоб з’ясувати, чого дійсно він хоче та до чого прагне. За його словами, ця історія почалася ще "році у 2017-му", коли аналітики PWC зробили прогноз, що, якщо нічого не змінювати, то до 2050 року Китай стане першою економікою у світі замість США, Індія – стане №2 (з великим відставанням), а США – лише 3-ю економікою. Єдина ж країна ЄС, яка залишиться у топ-10, це буде Німеччина – і то на 9 місці. США втрачатиме позиції, а ЄС майже випадає з лідерів.
"Тоді у США прийняли рішення, що потрібно докорінно змінити систему та правила світової торгівлі. І побудувати "світоустрій поза СОТ". Тобто, щоб Світова організація торгівлі вже не була тою структурою, яка визначає правила торгівлі. Трамп ще за першої своєї каденції заблокував суддів до апеляційного органу СОТ. І, врешті-решт, у 2020 році, через нестачу суддів та відсутність кворуму, цей орган перестав працювати. А вже під час другої своєї каденції – у квітні – він запроваджує мита, які йдуть врозріз з правилами СОТ. Але оскаржити їх вже неможливо, бо апеляційний орган СОТ не працює, - описує план Трампа пан Ус.
Він зауважує, що ще у квітні Китай думав, що, у разі конфлікту зі США, всі будуть на його стороні у боротьбі за збереження вкрай вигідного Пекіну світоустрою за правилами СОТ. Але тепер він може залишитися без підтримки, адже майже всі його торгові партнери вже досягли угод з Вашингтоном. А для російської економіки це взагалі буде вирок, якщо оновлений план Трампа з митами дійсно реалізується.
"Україні це буде вигідно тим, що повернеться домінантна роль Заходу. Просто вдумайтесь – Китай 2001 року постачав товарів на $300 мільярдів, а у 2024 році – вже на $3,6 трильйона. Завдяки зростанню впливу Глобального Півдня РФ пройшла етап високого тиску – саме економіки Глобального Півдня їй дозволили вистояти. Якщо їх роль буде зменшуватись, а Заходу, навпаки, збільшуватись, то Україна виграє стратегічно. А Трамп попіклується про те, щоб в наших конкурентів більше не було гарних "карт"", - завершує думку пан Ус.
Таким чином, угода між ЄС та США поки що викликає більше питань, ніж надає відповідей. Але всі питання - у деталях, адже новий "світоустрій Трампа" стає все більше зрозумілим.
І якщо ще на початку каденції він відверто хотів "підкупити" Кремль задля спільного тиску на Китай за рахунок поступок по Україні, то зараз, на тлі небажання Путіна домовлятися (що зумовлено максимальною залежністю РФ від КНР), Трамп змінює риторику. Відтепер закупівлі в РФ стають "больовою точкою", на яку натискатиме Трамп, щоб досягти власних цілей. Звісно, якщо не передумає (як в нього буває досить часто).
Тим не менш, після Японії та ЄС подібні угоди зі США на умовах "поза СОТ" почали "підмахувати" одна країна за іншою – Трамп вже оголосив про угоду з Пакистаном, де американські компанії будуть видобувати нафту, а також про початок перемовин з Південною Кореєю, які близькі до завершення. Паралельно Трамп тисне на Індію, під приводом зв’язків з РФ, та на Бразилію, до якої використовує майже ті ж підходи, що й до РФ – блокує передусім постачання нафти. Одним нафту блокує – іншим видобуток стимулює. Саме енергоносії, потоки яких у світі Трамп прагне перерозподіляти, й стануть основою його нового "світоустрою".
27 липня ЄС та США досягли рамкової угоди щодо нового режиму торгівлі, а також інвестицій, оборонної співпраці та іншого. Це не просто угода про торгівлю, а всеохоплюючий договір, який фактично підпорядковує Європу Штатам, повертаючи Захід до реалій часів Холодної війни. Тому фахівці й кажуть, що розмір мит тут - далеко не головне.
По суті, європейці виторгували збереження американських безпекових та інших зобов’язань в обмін на збільшення митної ставки до 15% на європейські товари, які йдуть на експорт до Америки. Білий дім же по максимуму скористався залежністю європейців від США. Втім, хай і не дуже добровільно, але Захід, схоже, консолідується у новому форматі. Що несе Україні нові вигоди та виклики.
Іван Ус пропонує подивитися на зовнішню політику Трампа загалом, а не у контексті окремої угоди, щоб з’ясувати, чого дійсно він хоче та до чого прагне. За його словами, ця історія почалася ще "році у 2017-му", коли аналітики PWC зробили прогноз, що, якщо нічого не змінювати, то до 2050 року Китай стане першою економікою у світі замість США, Індія – стане №2 (з великим відставанням), а США – лише 3-ю економікою. Єдина ж країна ЄС, яка залишиться у топ-10, це буде Німеччина – і то на 9 місці. США втрачатиме позиції, а ЄС майже випадає з лідерів.
"Тоді у США прийняли рішення, що потрібно докорінно змінити систему та правила світової торгівлі. І побудувати "світоустрій поза СОТ". Тобто, щоб Світова організація торгівлі вже не була тою структурою, яка визначає правила торгівлі. Трамп ще за першої своєї каденції заблокував суддів до апеляційного органу СОТ. І, врешті-решт, у 2020 році, через нестачу суддів та відсутність кворуму, цей орган перестав працювати. А вже під час другої своєї каденції – у квітні – він запроваджує мита, які йдуть врозріз з правилами СОТ. Але оскаржити їх вже неможливо, бо апеляційний орган СОТ не працює, - описує план Трампа пан Ус.
Він зауважує, що ще у квітні Китай думав, що, у разі конфлікту зі США, всі будуть на його стороні у боротьбі за збереження вкрай вигідного Пекіну світоустрою за правилами СОТ. Але тепер він може залишитися без підтримки, адже майже всі його торгові партнери вже досягли угод з Вашингтоном. А для російської економіки це взагалі буде вирок, якщо оновлений план Трампа з митами дійсно реалізується.
"Україні це буде вигідно тим, що повернеться домінантна роль Заходу. Просто вдумайтесь – Китай 2001 року постачав товарів на $300 мільярдів, а у 2024 році – вже на $3,6 трильйона. Завдяки зростанню впливу Глобального Півдня РФ пройшла етап високого тиску – саме економіки Глобального Півдня їй дозволили вистояти. Якщо їх роль буде зменшуватись, а Заходу, навпаки, збільшуватись, то Україна виграє стратегічно. А Трамп попіклується про те, щоб в наших конкурентів більше не було гарних "карт"", - завершує думку пан Ус.
Таким чином, угода між ЄС та США поки що викликає більше питань, ніж надає відповідей. Але всі питання - у деталях, адже новий "світоустрій Трампа" стає все більше зрозумілим.
І якщо ще на початку каденції він відверто хотів "підкупити" Кремль задля спільного тиску на Китай за рахунок поступок по Україні, то зараз, на тлі небажання Путіна домовлятися (що зумовлено максимальною залежністю РФ від КНР), Трамп змінює риторику. Відтепер закупівлі в РФ стають "больовою точкою", на яку натискатиме Трамп, щоб досягти власних цілей. Звісно, якщо не передумає (як в нього буває досить часто).
Тим не менш, після Японії та ЄС подібні угоди зі США на умовах "поза СОТ" почали "підмахувати" одна країна за іншою – Трамп вже оголосив про угоду з Пакистаном, де американські компанії будуть видобувати нафту, а також про початок перемовин з Південною Кореєю, які близькі до завершення. Паралельно Трамп тисне на Індію, під приводом зв’язків з РФ, та на Бразилію, до якої використовує майже ті ж підходи, що й до РФ – блокує передусім постачання нафти. Одним нафту блокує – іншим видобуток стимулює. Саме енергоносії, потоки яких у світі Трамп прагне перерозподіляти, й стануть основою його нового "світоустрою".
Внаслідок російських ракетних ударів по Києву 31 липня станом на ранок 1 серпня відомо про 27 загиблих – за ніч ця цифра збільшилась на дев'ять осіб. Про це повідомили очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко і Держслужба з надзвичайних ситуацій.
"Станом на зараз кількість людей, яких вчора вбили росіяни, вже 27", – написав Ткаченко о 07:52.
Годиною раніше було відомо про 26 загиблих, а ввечері 31 липня – про 16.
Серед загиблих – троє дітей. 159 осіб постраждали, серед яких 16 дітей.
Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Рятувальники розібрали вже 70% зруйнованих конструкцій будинку.
1 серпня у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російського терору.
ОНОВЛЕНО О 08:34. Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість жертв зросла до 28.
Shaman написав:.......... на тому, що поки що для вас це фантастика, але коли на Раші почнуться проблеми, багато націй вирішить виставити руським рахунок за минулі сторіччя - в деяких місцях руським стане жити некомфортно, й перебратися в країну, де можна розмовляти російською буде за щастя. а українську підтягнуть
В жизни, конечно, всё возможно. Возможно, и такое. Хотя и не очень вероятно в ближайшем будущем. Но если и случится, то Россия большая, есть куда перебраться внутри страны. И свободно розмовляти російською, не опасаясь упрёков.
наші оцінки вірогідності трохи різні, але зараз їх порівнювати нема сенсу, бо вони не мають чіткого обгрунтування. моя оцінка - це настільки ж вірогідно, як й розвал срср. а ваша оцінка - як в кінці 80х років - що це неможливо
країна велика, але руська - це в першу чергу європейська частина, й Західна Сибір. але уявіть собі, що в них зникли нафтові доходи - бо в Якутську та Екатеринбурзі вирішили, навіщо годувати Москву. Такі агломерація як Пітер та Москва в умовах хаосу - це скоріш ризик для проживання (й скільки там понаїхів), та й що буде в національних республіках - цікаве питання. в тій же Туві населення в глубинці взагалі погано російською розмовляє.
це все поки абстрактні прогнозу, але у випадку хаосу, рух людей в Україну - доволі можливий. або будуть жити під умовними Цапками - такий собі вибір. ЛАД, вам часто роблять зауваження, що ви розмовляєте російською в Харкові? чи жодного разу? то про що мова? інколи роблять зауваження на публічному форумі - й що, які наслідки? а вивчити українську мову набагато простіше, ніж ту ж естонську
для розвитку економіки а першу чергу потрібно бажання населення працювати. й Німеччина, й Японія зруйновані були сильно - відновилися. бо дисципліна й праця, праця й дисципліна - рецепт не такий складний
Согласен, это необходимо. Но ещё больше нужны средства. Ни Германия, ни Япония не восстановились бы без американских денег. + времена были другие - ни немцы, ни японцы не могли рассчитывать на тёплый приём в других странах.
ви надто перебільшуєте американську допомогу - скільки років Німеччина сплачувала репарації? допомога якщо й була, то швидше кредитами. так кредитних та інвестиційних грошей зараз дуже багато - питання, що треба створити умови для їх вкладення. висновок - спочатку треба створити нормальні умови економіки - а гроші знайдуться.
Внаслідок російських ракетних ударів по Києву 31 липня станом на ранок 1 серпня відомо про 27 загиблих – за ніч ця цифра збільшилась на дев'ять осіб. Про це повідомили очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко і Держслужба з надзвичайних ситуацій.
"Станом на зараз кількість людей, яких вчора вбили росіяни, вже 27", – написав Ткаченко о 07:52.
Годиною раніше було відомо про 26 загиблих, а ввечері 31 липня – про 16.
Серед загиблих – троє дітей. 159 осіб постраждали, серед яких 16 дітей.
Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Рятувальники розібрали вже 70% зруйнованих конструкцій будинку.
1 серпня у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російського терору.
ОНОВЛЕНО О 08:34. Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів. Кількість жертв зросла до 28.
ЕШБ
budivelnik написав:
The Economist
З червня Росія використовує модернізовану "Герань-2" з системами відеонаведення, ШІ та покращеною електронікою для протидії глушінню. Дрон може літати на висоті до чотирьох кілометрів, розганяючись під час атаки з 185 до 400 км/год. Якщо ранні версії несли 40-кілограмову бойову частину, то нові здатні нести до 90 кілограмів. Також з'явилася "Герань-3" з турбореактивним двигуном (швидкість до 600 км/год), але її вартість оцінюється в 1,4 мільйона доларів проти 200 тисяч доларів за модернізовану "Герань-2".
1 Пятнадцять загиблих.....155 поранених... 300 шахедів * 200 000 доларів=60млн доларів/15 загиблих=4 млн доларів за кожного загиблого мирного мешканця заплатили педераційники.. І як надовго в них вистарчить коштів щоб знищити хоча б таке місто як Львів? 1 млн мешканців * 4 млн за людину= 4 000 млрд доларів.. а пупок в них не розвяжеться? 2 З страшилок про 1000 шахедів... ( 200 млн доларів в день ???? ) за пятьдесят загиблих цивільних? 3 Шахеди збиваються стрілковою зброєю.... Чим більше одночасно вкупі летить тим легше їх збивати.
отже, згідно ЕШБ, ціна питання 4 * 42 = 168 млрд $ (при бюджеті 2025р. 400 млрд $)
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 01 сер, 2025 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:для розвитку економіки а першу чергу потрібно бажання населення працювати. й Німеччина, й Японія зруйновані були сильно - відновилися. бо дисципліна й праця, праця й дисципліна - рецепт не такий складний
шо за дічь ти нам париш? німеччина не так погано себе відчувала і до війни. З економікою в них було все в порядку перед війною вони займали 4 місце по ввп на душу населення. Ахєрєнна економічна стратегія, розвалим все а потім як відновим... Бо в нас дисципліна появиться і бажання працювати.
що там про маячню? де я пропоную все знищити, а потім відбудовувати?
це Німеччина знищила багато своїх здобутків тим, що почала війну. як власне й Раша зараз. закінчення війни від нас залежить дуже опосередковано. тому нам треба вистояти, а потім відбудовувати країну. дехто намагається заявляти, що ми не зможемо - просто так, без обгрунтування. скільки країн змогло, а ми ні? ось й вся об'єктивність таких прогнозів. є варіант, що не зможемо - але залежить від чого? відсотку людей, які готові працювати, а не чекати склавши роки, що хтось щось зробить. маю надію, що таких людей вистачить - в моєму оточенні таких більшість
Shaman написав:........ на тому, що поки що для вас це фантастика, але коли на Раші почнуться проблеми, багато націй вирішить виставити руським рахунок за минулі сторіччя - в деяких місцях руським стане жити некомфортно, й перебратися в країну, де можна розмовляти російською буде за щастя. а українську підтягнуть
а давай розглянем варіант трохи менш фантастичний. проблеми почнуться в нас. українцям стане жити в Україні не комфортно "вони попруть через тису" , рахунки за попередні століття виставлять нам. на захоплені українські території в крим, маріуполь наїде купа росіян , Громадяни України на непідконтрольних територіях в партизани не підуть . візьмуть паспорти рф і почнуть говорити російською, а в наступній війні будуть воювати проти українців. Така ймовірність вами розглядається ? Чи вона не достатньо фантастична?
як можливий варіант й ваша особиста - чому й ні? помилка в оцінці вірогідності, що це менш фантастично. чому?
всі не виїдуть, більшість залишиться. й питання, при владі будуть популісти чи "кров, важка праця, сльози і піт" - оце дуже важливо. й популистів в нас люблять. тому маю надію, що адекватних людей вистачить, але не виключає негативного варіанту - чергових обіцянок про зп 4 тис євро.
ніякі рахунки нам не виставлять - це взагалі незрозуміла фраза.
наступна війна - більш вірогідно, що Рашу дотиснуть раніше, ніж вона почне чергову війну. бо ставши на шлях військової економіки, Раша деградує дуже швидко. а репресивного апарату, щоб утримати країну (як в КНДР) - в них немає. в якийсь момент - черговий "парад незалежностей"
Востаннє редагувалось Shaman в П'ят 01 сер, 2025 09:49, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Реал за віконцем: важко працювати ( по суті по-совдепівські... за копійки заради майбутнього) молодь в масі своїй не бажає й не забажає.
1 Кістлява рука ринку ЗМУСИТЬ змінити свої переконання... Це хтось з великх сказав... 2 Ти маніпулятор чи прикидаєшся? В совдепії працювали за ЧИЄСЬ майбутнє... Я показую що найкращий алгоритм-це працювати за СВОЄ майбутнє.. Якби різниця-на лице От тільки ти її зрозуміти не хочеш 3 Де ти бачив заклики ПРАЦЮВАТИ за копійки? Заклик в початковому періоді ПОЖИТИ за не все зароблене - був А працювати за копійки це до тебе, це ж ти за 25 років "високопрофесійної, архіпотрібної" для суспільства роботи... залишився практично без штанів.
detroytred написав:Коли предметом було - розвиток країни, досягенння населення країни.
Ти ж сам пишеш правильно Адже я закликаю якраз НАСЕЛЕННЯ країни подбати про свій розвиток, і як тільки після років ВАЖКОЇ праці і ЗАОЩАДЖЕНЬ в НАСЕЛЕННЯ зявиться кращі умови життя- це одночасно змінить і країну. Вже ж писав - якщо в країні більшість уродів - значить це країна уродів Якщо буде більшість успішних -значить це країна успішних.
А раз так - то КОЖЕН САМОСТІЙНО вирішує куди йому Чекати поки прийде правильний можновладець(чекати=ждати=ждун) чи працювати заради СВОГО майбутнього