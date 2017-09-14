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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14612146131461414615>
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:08

  detroytred написав:*Уважаемый Чат...
Нет теорий заговора...
Никакие США (особенно в лице Трампа) никаких условий ни за ни против НАБУ и Зеленского не ставили...
Поставьте себя на их место и Вы все сами поймете... Таких Украин у них было... со счету сбились... равно как и разных политических режимов по миру...

(С)
побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:08

  whois2010 написав:
  detroytred написав:Но и власть таки учится... таки да...

Они понимают, что волна неизбежна и по лекалам "прививки Пригожина" повторят прививку и решают задачи:

а) никто теперь не скажет, что нет демократии...
б) никто не скажет ,что власть не слышит народ...
в) порешали вопрос канализации и управляемости искусственного протеста Фронды...
г) установили новый НЕГЛАСНЫЙ паритет и границы компромисса...
д) выявили все цепочки и связи...


Гросмейстєр Зелінський наносить удар у відповідь...
Ви самі в таке вірите? Талановиті менеджери на все реагують ситуативно, в обід вирішують проблеми ,які виникли вранці. Чого вартує ситуація 2024року, коли "зненацька" посеред року не виявилося коштів в бюджеті на армію, бо вони не "розрахували" що війна буде довша, ніж їм хотілося (під час активної війни).
Ці бабаї не вміють в позитивне довге планування

та то Чаплиги "інсайди з дна гранчака": "прививка Пригожина", ну-ну
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:13

Вона працює!

  Banderlog написав:
  detroytred написав:*Уважаемый Чат...
Нет теорий заговора...
Никакие США (особенно в лице Трампа) никаких условий ни за ни против НАБУ и Зеленского не ставили...
Поставьте себя на их место и Вы все сами поймете... Таких Украин у них было... со счету сбились... равно как и разных политических режимов по миру...

(С)
побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.

ЙУля, ЙУля! Вона працює! Тільки не з косою, а та що на Форбесі
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:18

  whois2010 написав:
  detroytred написав:Но и власть таки учится... таки да...

Они понимают, что волна неизбежна и по лекалам "прививки Пригожина" повторят прививку и решают задачи:

а) никто теперь не скажет, что нет демократии...
б) никто не скажет ,что власть не слышит народ...
в) порешали вопрос канализации и управляемости искусственного протеста Фронды...
г) установили новый НЕГЛАСНЫЙ паритет и границы компромисса...
д) выявили все цепочки и связи...


Гросмейстєр Зелінський наносить удар у відповідь...
Ви самі в таке вірите? Талановиті менеджери на все реагують ситуативно, в обід вирішують проблеми ,які виникли вранці. Чого вартує ситуація 2024року, коли "зненацька" посеред року не виявилося коштів в бюджеті на армію, бо вони не "розрахували" що війна буде довша, ніж їм хотілося (під час активної війни).
Ці бабаї не вміють в позитивне довге планування

Згоден, що в автора чимало суперечливих тверджень.

Але те, що влада, коли виносила отой перший закон, не передбачала, що опозиційні сили неодмінно скористаються цією нагодою і знайдуть підтримку в значній частині суспільства для підтримки протестів та обурення, не маю сумнівів.

А що це було (хитрий план, щеплення, вивчення реакції Заходу, ще щось) хто-зна.
Можу тільки гадати, припускати.

Чого дослухаюсь до оцього перця (тобто звертаю увагу на його бачення)?
Чел саме в тому казані варився, знає кухню знутря, має безліч друзів, знайомих інсайдерів з діючою влади.
І головне: на відміну від опозиції (Петра та ін., активістів) та провладних, йому дійсно пох... тепер на все і вся тут з точки зору боротьби за владу в будь-якій формі.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 01 сер, 2025 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:19

НБУ очікує збільшення мігрантів з України на 400тис за два р

Національний банк очікує, що чистий відплив мігрантів з України становити близько 200 тисяч у 2025 році.
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.
Передбачається, що у 2026 році відплив мігрантів триватиме схожими з цьогорічними темпами (близько 200 тис).
НБУ очікує, що чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 100 тисяч, у попередньому прогнозі – 500 тисяч осіб - у 5 разів менше раніше прогнозованого).

В цій гілці з'являлася думка, що лише вигоду отримає Україна, при зменшені кількості громадян. 10 млн пенсіонерів з цим мабуть не згодні
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:21

[quote="5877944:Shaman"]
ви можете іронізувати скільки завгодно, але ще довго Україна потенційно може бути привабливою для російськомовних. питання, чи потрібні вони тут, бо там в головах біда... що з того, що лікарка розмовляла українською - вам зробили зауваження?

які зауваження - або дадуть відповідь, або скажуть "вибачте, не розумію". але чому ви хочете у Львові розмовляти російською? чому такої ідеї немає у Берліні ху.нтера чи Варшаві Bigora? я ще раз кажу про залишки імперського мислення...
[quote]

Я в Мюнхене - спокойно разговаривал на английском и мне отвечали, морду НЕ били. Хотя и знаю немецкий на уровне понимания, НО без языковой практики и подзабыв его, перейдя на английский в общении с иностранцами. И в Италии, Франции, Турции, Испании - тоже, НЕ зная итальянский, французский, турецкий, испанский. И ЧЁ?!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:21

  detroytred написав:
Але те, що влада, коли виносила отой перший закон, не передбачала, що опозиційні сили неодмінно скористаються цією нагодою і знайдуть підтримку в значній частині суспільства для підтримки протестів та обурення, не маю сумнівів.

А що це було (хитрий план, щеплення, вивчення реакції Заходу, ще щось) хто-зна.
Можу тільки гадати, припускати.

«Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью»
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:А що це було (хитрий план, щеплення, вивчення реакції Заходу, ще щось) хто-зна.
Можу тільки гадати, припускати.

Разумков же волав сьогодні:
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 01 сер, 2025 16:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:23

  Banderlog написав: побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.

Нікого нікуди замість не поставлять. Йдуть перемовини Китай США. Оркостан як і Україна вже не вирішують. Вісь добра почала формуватися поступово подивимося до чого все прийде.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:26

  Banderlog написав:
  detroytred написав:*Уважаемый Чат...
Нет теорий заговора...
Никакие США (особенно в лице Трампа) никаких условий ни за ни против НАБУ и Зеленского не ставили...
Поставьте себя на их место и Вы все сами поймете... Таких Украин у них было... со счету сбились... равно как и разных политических режимов по миру...

(С)
побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.

Подивимось.
Поки підтримую бачення експерта: окрім місцевої фронди та кухонних пересічних, ніхто з гравців сильно не зацікавлений у зміні найвеличнішого.
Хоча б тому, що зміни під час війни це ризики. Великі ризики.
Ну і глобальним гравцям дійсно не настільки важливі наші внутрішні розбірки, проблеми, хатєлки.

Подивимось.
detroytred
 
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