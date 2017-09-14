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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:30
Banderlog написав: detroytred написав:
*Уважаемый Чат...
Нет теорий заговора...
Никакие США (особенно в лице Трампа) никаких условий ни за ни против НАБУ и Зеленского не ставили...
Поставьте себя на их место и Вы все сами поймете... Таких Украин у них было... со счету сбились... равно как и разных политических режимов по миру...
(С)
побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
Добрий вечір .
Вибачьте що вмішався але я не вірю у ультіматуми трампа ,у 10 , 50 чи ще щось .
Як посилали так і будуть посилати .
А чому ви не бачите Зеркаль ?
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:31
stm написав: Banderlog написав:
побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
Нікого нікуди замість не поставлять. Йдуть перемовини Китай США. Оркостан як і Україна вже не вирішують. Вісь добра почала формуватися поступово подивимося до чого все прийде.
Индия уже допереговаривалась-доторговалась, получив свои пошлины.
Посмотрим на реакцию других на ее примере.
(т.е., теперь давление не на рашу-продавца напрямую, а опосредовано - на ее покупателей).
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:34
whois2010 написав: detroytred написав:
Але те, що влада, коли виносила отой перший закон, не передбачала, що опозиційні сили неодмінно скористаються цією нагодою і знайдуть підтримку в значній частині суспільства для підтримки протестів та обурення, не маю сумнівів.
А що це було (хитрий план, щеплення, вивчення реакції Заходу, ще щось) хто-зна.
Можу тільки гадати, припускати.
«Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью»
Я всі роки казав, кажу і буду казати: не дурні у владі...
Хитрі, непорядні, егоїстичні, меркантильні і т.д., але не дурні!!!
Перемагають своїх папердників у конкурентній боротьбі за владу не дурні, а навпаки -- більш розумні, зубасті, кмітливі тощо.
Можуть зробити помилку? Можуть.
Це, наприклад, Янек. І його жлобство з непідписом асоціації.
Да велика помилка. Особиста...
Але помиляються коли-небудь всі.
Розумні! Дуже розумні люди у владі.
А виключення (які звісно є і таких туди пропхають родичі та за бабло) лише підтверджують це правило.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:44
flyman написав:
агєнт Краснов формує вісь добра
на чий млин лиєте воду?
Умови викупу ЄС енергоресурсів у США - вже, Газпрому кірдик на десятки років;
викуп озброєння ЄС у США - вже, тут ми у долі;
домовленості з Південною Кореєю з США йдуть наразі, це не проти оркостану, це проти Китаю, нам може теж перепасти, це озброєння вісі добра проти вісі зла;
ООН перепалка США Китай про Україну, буває але не спонтанно.
Оркостан став таким самим нічим, як Україна. Але для України видають кошти, а у оркостана -8трл.фублів вже по бюджету.
Китай заборгував більше 300трл.баксів. Китайське чудо все, ЄС хоче закрити ринок тему і шаєн. Електрокари вже рік як не заборона але % на ввезення авто зробили справу.
ПС: оркостан ріже кредити аграріям, це натяк нашим агро.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:08
detroytred написав: whois2010 написав: detroytred написав:
Але те, що влада, коли виносила отой перший закон, не передбачала, що опозиційні сили неодмінно скористаються цією нагодою і знайдуть підтримку в значній частині суспільства для підтримки протестів та обурення, не маю сумнівів.
А що це було (хитрий план, щеплення, вивчення реакції Заходу, ще щось) хто-зна.
Можу тільки гадати, припускати.
«Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью»
Я всі роки казав, кажу і буду казати: не дурні у владі...
Хитрі, непорядні, егоїстичні, меркантильні і т.д., але не дурні!!!
Перемагають своїх папердників у конкурентній боротьбі за владу не дурні, а навпаки -- більш розумні, зубасті, кмітливі тощо.
Сидіти на фінансових потоках, пиляти міжнародну допомогу і гранти (поки на це під час війни закривають очі партнери), розставити потрібних людей на енергетику, видобування, постачання в ЗСУ, силові і контролюючі органи і т.і. - це не означає, що вони розумні в тому сенсі, якими мають бути державники. Де конструктив? Де позитивні рішення і зміни? Легко зараз все спихувати на бойові дії. Суди, прокуратуру, таможню це не заважає реформувати, для початку хоча б. Але це злочинці і звичайні врємєнщікі-крадії. "Посмотрітє на еті свєтлиє ліца". "Інтелект та інтилігенція, елітарії". І виграли вони у папєрєднікав (яких я не виправдовую) лише завдяки ще більш не розумному електорату і більш талановитим сценарістам. Хоча мільйони мух не можуть помилятися...
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:18
stm написав:
Китай заборгував більше 300трл.баксів
Кому?
Долларовой еквівалент світової грошової маси 463 триліонів доларів.
Маячня stm на голову вища за маячню Песікота та Шамана разом узятих.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:34
whois2010 написав:
І виграли вони у папєрєднікав (яких я не виправдовую) лише завдяки ще більш не розумному електорату і більш талановитим сценарістам. Хоча мільйони мух не можуть помилятися...
Колективний розум (великих мас - народу) апріорі має менший рівень розвитку, ніж індивідуальний, груповий (малих груп можновладців).
Це природній стан речей.
Тому справа суто в можновладцях.
Як невеликих груп, які ведуть конкурентну боротьбу за владу між собою.
Які мають більші можливості.
А також інструменти впливу на суспільство.
Звинувачувати народ (величезну масу пересічних), на мою думку, і помилково, і не конструктивно.
Справа саме в можновладцях.
В їх інтересах, цілях і головне - методах досягенння цих цілей.
Спектр можливостей народу обмежений. Лише бунт. В той чи іншій формі. Обрання зелених - це і був бунт. Звичайний бунт. Лише бунт. Проти еліт. Старих еліт.
Цим скористався найкраще Зе і Ко.
Виграв конкуренцію в інших.
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 01 сер, 2025 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:36
UA написав: stm написав:
Китай заборгував більше 300трл.баксів
Кому?
Долларовой еквівалент світової грошової маси 463 триліонів доларів.
Маячня stm на голову вища за маячню Песікота та Шамана разом узятих.
ЮА, Китайське чудо це програма у борг більше ніж борг України у війни на сотні %. Але такі як Ви і ЛАД бачать як коні в наочниках.
Ціна моста це не ціна грошової маси. А мост - це кредит який потрібно виплачувати. Ось що потрібно виплачувати на роки уперед це і є Китай.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:46
detroytred написав: whois2010 написав:
І виграли вони у папєрєднікав (яких я не виправдовую) лише завдяки ще більш не розумному електорату і більш талановитим сценарістам. Хоча мільйони мух не можуть помилятися...
Колективний розум (великих мас - народу) апріорі має менший рівень розвитку, ніж індивідуальний, груповий (малих груп можновладців).
Це природній стан речей.
Тому справа суто в можновладцях.
Як невеликих груп, які ведуть конкурентну боротьбу за владу між собою.
Які мають більші можливості.
А також інструменти впливу на суспільство.
Звинувачувати народ (величезну масу пересічних), на мою думку, і помилково, і не конструктивно.
Справа саме в можновладцях.
В їх інтересах, цілях і головне - методах досягенння цих цілей.
Спектр можливостей народу обмежений. Лише бунт. В той чи іншій формі. Обрання зелених - це і був бунт. Звичайний бунт. Лише бунт. Проти еліт. Старих еліт.
Цим скористався найкраще Зе і Ко.
Виграв конкуренцію в інших.
"бунт" тих, хто не скористався з тих чи інших причин "атсосіацієй" і кому "дакакаяразніца"
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:53
Вибори?
Вибори лише спосіб.
Спосіб легітимізації влади.
Вигравших конкурентну боротьбу серед самих можновладців.
Суть якої полягає в тому, хто краще зуміє облапошити пересічних, народ.
Ну апріорі не може і не повинен масовий звичайний пересічний (роботяга, пенс, підприємець, всл і т.д.) ЗНАТИ і вміти орієнтуватися-розбиратися, що краще для розвитку країни, суспільства. В поточних реальних умовах!!!
Апріорі.
Не має він для цього ні реальної достатньої інформації, ні знань, ні досвіду.
Саме тому можновладці й надали йому право обирати. Начебто робити власний вибір.
Так стоячий перед трьома напьорстками теж начебто робить власний вибір((
Добровільний, свідомий((
І впевнений, що знає-вміє і може правильно обрати.
Комедія це все. Фарс. Матриця.
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