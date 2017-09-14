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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14622146231462414625
Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 16:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:тестирует в реальном применении - понятно где.


Так в цьому ж суть, я ж з цього і почав)
точніше я почав з того що китайці дали движки на реактивні шахеди, а такі балаболи як флер розповідали що такого нема, такого не буде, росія щас завалиться, немає технологій, дурачки і тд.
А сьогодні вже нова новина - занирюючі дрони.
Тож потрібно читати, а не шукати де придратись.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 16:35

  budivelnik написав:Але в мене завжди тільки ОДНЕ запитання
Чому ті хто вибирав НЕВІРНИЙ з точки зору теоретиків результат - отримали КРАЩИЙ ніж середньостатистичний по країні?

Що ти, практик, реформував? Ринок якої країни? Ніякої.
Тож вивчай практиків реформаторів ринків країн. Які практично розвивали ринки країн. Не чекаючи, з одними і тими ж людьми, через реформи, створення умов, які сприяли цьому розвитку.

А кіосаківщину по шансу-можливості досягти результату індивідууму через умовий "ларьок" тобі тут ніхто не заперечує і ніколи не заперечував.
Але оскільки твою місіонерську кеп-очевидну пісню да ще з приспівом "1. будівельник завжди правий. 2. Якщо не правий, то дивись п.1", які ти наголосив всім одразу в своїй темі і яким керуєшся в обговоренннях та по житті, а також в переконанні "читачів", ніхто не слухає, то й приходиться тобі отак робити --- перебріхувати мене, підмінюючі предмет обгорення та перекручуючи мої твердження, щоб впіхвувати(( "читачам" свої єралашики.
Тобі замало ларька та комплекси тиснуть...
Тож ти вирішив шнобелівську відсеб'ятину затулити -- натягнути ларьок на ринок країни...
Екстраполювати мікро- на макро-.
Й носишся з цією маячнею, як дурень з писаною торбою.
_________________________
Не тупи... По стоп'ятнадцятому колу.
Ніхто ніколи не казав про те, щоб можновладці виконували свої обов'язки, функції на 100%.
Вказано було -- по максимуму повинні напружуватися((
А поки -- по мінімуму. Аби країна існувала та повільно розвивалася.
По максимуму - це як Польща, Сінгапур, Корея і т.д.

Ти ж важко на своєму місці працював...
Ось і вони повинні теж напружитися.
Якщо дійсно бажають отримати результат, як Бальцерович, Куань і Ко.
Не хочуть, не мають такої мети можновладці? То й не буде результату...

Мають мету по мінімуму, то й за віконцем результат по мінімуму... Країна існує і повільно розвивається.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 16:51

  Shaman написав:так ми пропонуємо, ти цього не бачиш... а нам у відповідь пропонують .

Нічого ми не пропонували, крім припинення обстрілів на 30 днів. Зернового коридору і можливо заборони дальніх ракетних ударів по енергообєктам.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 17:00

Banderlog
Вопрос.
Разговаривал на днях с человеком. Ему до сих пор не выплатили боевые за февраль.
Это как?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 17:02

  ЛАД написав:Banderlog
Вопрос.
Разговаривал на днях с человеком. Ему до сих пор не выплатили боевые за февраль.
Это как?

А за март и далее?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 17:02

  ЛАД написав:Banderlog
Вопрос.
Разговаривал на днях с человеком. Ему до сих пор не выплатили боевые за февраль.
Это как?
більше подробиць будьласка.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 17:11

  BeneFuckTor написав:точніше я почав з того що китайці дали движки на реактивні шахеди, а такі балаболи як флер розповідали що такого нема, такого не буде, росія щас завалиться, немає технологій, дурачки і тд.

Де відповідні цитати постів Флер? Немає? BeneFuckTor=Балабол ))
fler
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 17:24

  Banderlog написав:
  Shaman написав:так ми пропонуємо, ти цього не бачиш... а нам у відповідь пропонують .

Нічого ми не пропонували, крім припинення обстрілів на 30 днів. Зернового коридору і можливо заборони дальніх ракетних ударів по енергообєктам.

ну чого ти прикидаєшся... американський план був й є. ключове - по поточних кордонах. Раша поки впирається - віддайте нам те, те й те. поки руські не погодяться - все інше ні про що.

тут треба або зупинити їх наступ, або щось почати нищити всередині Раші серйозне, або економіка Раші...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 02 сер, 2025 17:30

  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
щоб було якби президентом був Порошенко - не знаю, може не наважилась би Раша на повноцінну війну...
Испугались бы солидного вида? Чи сивини? :)

не було б розмов про шашлики й подивитися в очі. й була б підготовка до війни. але це не ключове
але коли війна йде - на жаль від нас мало що залежить для припинення війни - це зараз більше від Раші. хіба що якби ми змогли зупинити чи навіть почати тиснути - це б допомогло, але маємо що маємо...
Верно.
Но в войне есть два выхода - "тиснути" (побеждать) или пытаться договориться, идя на какие-то уступки. Порой существенные.
знову почалося. була американська пропозиція - з великими поступками України. Раша її відкинула - про що питання в черговий раз? припинення війни не хоче Раша, й просто пропонує здатися, від нас нічого не залежить. тому оце завуальоване - треба здаватися - викиньте зі свого лексикону.
з приводу не виходить тиснути - Раша деградує. стрімко чи ні - це таке питання. але рух в одному напрямку. Те що путін закриває на це очі, чи йому про це не кажуть, й він вважає все не так погано - це вже інше питання. тиск можна посилювати - була б політична воля. й Раша з точки зору економіки все одно слабшає. але так, воювати вони ще деякий час можуть. можуть ще й НАТО випробувати на 5 статтю. й взагалі, давайте подивимось, що буде в серпні.
А що ви очікуєте в серпні?
"Раша деградує" - да.
А мы? Неужели укрепляемся? С каждым разрушенным заводом. С каждым разбитым домом.
Да, нам помогают. Но точно не настолько, чтобы мы укреплялись.

звісно в нас теж проблеми. але нам так, допомагають. й головне - Раша це може припинити, ми - поки ні. чого не визнаєте очевидне

а в серпні подивимось, що утне Трамп 8)
з приводу проплачених мітингів - ну звісно, це лише на мітинги проти ТЦК виходять щиро, всі інші мітинги проплачені :D з антикорупціонерами зробив величезну помилку - й на його репутації це теж залишиться.
Митинги против ТЦК затрагивают интересы очень многих прямо и непосредственно.
В отличие от абстрактной почти для всех независимости НАБУ и САП. Или евроинтеграции, которую большинство понимали просто как европейские зарплаты.

абстрактна корупція - а чого ж половина повідомлень "все пропало" - саме про корупцію?
Shaman
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