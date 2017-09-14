ЛАД написав:Сибарит, Banderlog В феврале был полный месяц, начислили по максимуму. После этого по разным причинам (реорганизация) не был на передовой, не положено.
Если не выплатили всем, скорее всего, причина в реорганизации. Когда реорганизация закончится, выплатят. Если не всем, возможно, где-то потеряли какую-то бумажку. Такое тоже бывает. Это наиболее вероятные причины.
О системных проблемах с выплатами у меня сведений нет.
Shaman написав:.......... не було б розмов про шашлики й подивитися в очі. й була б підготовка до війни. але це не ключове
"розмови про шашлики" это просто ни о чём. На решение Путина они точно никакого влияния не имеют. Рассказы о сворачивании подготовки к войне оставьте Шмиту, это его тема. Я несколько раз выкладывал цифры расходов на оборону. Они точно не уменьшались, а даже несколько росли. Разве что не привели войска в готовность и не объявили заранее мобилизацию. Не берусь судить, как бы это повлияло.
але коли війна йде - на жаль від нас мало що залежить для припинення війни - це зараз більше від Раші. хіба що якби ми змогли зупинити чи навіть почати тиснути - це б допомогло, але маємо що маємо...
Верно. Но в войне есть два выхода - "тиснути" (побеждать) или пытаться договориться, идя на какие-то уступки. Порой существенные.
знову почалося. була американська пропозиція - з великими поступками України. Раша її відкинула - про що питання в черговий раз? припинення війни не хоче Раша, й просто пропонує здатися, від нас нічого не залежить. тому оце завуальоване - треба здаватися - викиньте зі свого лексикону.
Тот американский план відкинула не только Раша, но и мы тоже. Сегодняшних чётких формулировок РФ я не видел и не знаю. Думаю, в Стамбуле они излагались, но публикаций не видел. Слухи обсуждать не хочу.
звісно в нас теж проблеми. але нам так, допомагають. й головне - Раша це може припинити, ми - поки ні. чого не визнаєте очевидне
а в серпні подивимось, що утне Трамп
В нас не "теж проблеми", а пока заметно бОльшие, чем у РФ. А "дивимось" мы уже 3,5 года. І ніяк не надивимось.
абстрактна корупція - а чого ж половина повідомлень "все пропало" - саме про корупцію?
Коррупция не абстрактная, а вполне конкретная. А вот результаты работы НАБУ и САП пока несколько абстрактные. А их роль... Тут я больше соглашусь с Banderlog"ом.
ЛАД написав:Сибарит, Banderlog В феврале был полный месяц, начислили по максимуму. После этого по разным причинам (реорганизация) не был на передовой, не положено.
Если не выплатили всем, скорее всего, причина в реорганизации. Когда реорганизация закончится, выплатят. Если не всем, возможно, где-то потеряли какую-то бумажку. Такое тоже бывает. Это наиболее вероятные причины.
О системных проблемах с выплатами у меня сведений нет.
Shaman написав:.......... не було б розмов про шашлики й подивитися в очі. й була б підготовка до війни. але це не ключове
"розмови про шашлики" это просто ни о чём. На решение Путина они точно никакого влияния не имеют. Рассказы о сворачивании подготовки к войне оставьте Шмиту, это его тема. Я несколько раз выкладывал цифры расходов на оборону. Они точно не уменьшались, а даже несколько росли. Разве что не привели войска в готовность и не объявили заранее мобилизацию. Не берусь судить, как бы это повлияло.
А если в валютн смотреть? - тоже выросли?
Хуже - вробе как, получится даже теоретически не могло...
detroytred написав:Що ти, практик, реформував? Ринок якої країни? Ніякої.
Вуцко- ти якусь армію реформував? Ні То виходить що тобі пенсію платять ні за що? Чи все таки за той обєм який ти в цій Армії зробив? При чому не факт що зробив добре- бо коли прийшов реальний час перевіряти ху і ху... ти здриснув як нашкодивше котеня на пенсію. Тому ще раз для тебе Якщо 2 млн таких як я побудували в Україні для СЕБЕ Німеччину.... То цим МИ витягнули тебе з совка до половнини Польщі - це тобі хоч зрозуміло. Бо як би не ми - то ти б не пенсію отримував-а на базарі з протягнутою рукою стояв ( як в 1990 році ті кого ти називаєш бізнесменами)...
Ти хоч розумієш що Задача Є 20 млн працездатних , з яких 10 млн сплачують в середньому 8000 грн/місяць податків, але це середня по Державі, бо в цих 10 млн є 2 млн які сплачують по 20000грн/місяць податків в середньому, тобто 10 млн * 8000 - 2 млн*20000=8млн*5000....
Тобто якби не я і мені подібні- то твоя б пенсія сьогодні була РІВНО в ДВА рази нижче..
Це до тебе хоч доходить А якби таких як я було не 2 млн а 4 млн - твоя пенсія б була в 1,5 рази вища..
Тепер розумієш проти кого ти гавкаєш і чию руку кусаєш..
ПС а так як ти не помер і будеш жити далі, то уявляєш якщо твій прогноз про те що Молодь не буде працювати... - справдиться? Звідки тобі пенсія прийде?