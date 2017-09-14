budivelnik написав: через 20 років на мене працював капітал а не я...
Проспівав казкар, який і через 30 років на вихідні та свята сам стає за прилавок. Звісно пояснюючи це -- бажанням поспілкуватися з покупцями((
Згадав Де-Біл історію 15 річної давності.... Так було , років10-15 тому стояв, а 25-30 років тому стояв цілодобово.. Тому Береш 1990 додаєш до нього 20 років і отримуєш 2010 - коли Будівельник вже не стояв за прилавком навіть в свята.
ПС ти туалети драїв своєю зубною щіткою курсантом і це було приблизно тоді ж коли я стояв за прилавком. Тому втикаючи комусь- згадай що робив сам.
Аналітики проаналізували заяви російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, який повторив риторику диктатора Володимира Путіна й очільника Білорусі Олександра Лукашенка про мирні переговори та «корінні причини» війни в Україні. Лавров також звинуватив Київ в уповільненні темпів перемовин.
Заяви очільника МЗС РФ містили багато тих самих фраз і нюансів, що й заяви Путіна та Лукашенка 1 серпня. Це вказує на те, що ці наративи є частиною інструкцій Кремля для російських чиновників щодо того, як формулювати переговорний процес, оцінює ISW.
пропаганда вищий рівень - Раша звинувачує нас в тому, що робить сама. й місцеві корисні ідіоти (а може п'ята колона) активно цей меседж проштовхують тут... типу ми не надто активно проводимо перемовини.
й Глобальний Південь - збіговисько лицемірів. всі так співчувають палестинцям, но щось не хочуть помічати, що в нас щодень гинуть цивільні, в тому числі діти. нічого, воно ще все повернеться...
budivelnik написав: через 20 років на мене працював капітал а не я...
Проспівав казкар, який і через 30 років на вихідні та свята сам стає за прилавок. Звісно пояснюючи це -- бажанням поспілкуватися з покупцями((
Згадав Де-Біл історію 15 річної давності.... Так було , років10-15 тому стояв, а 25-30 років тому стояв цілодобово.. Тому Береш 1990 додаєш до нього 20 років і отримуєш 2010 - коли Будівельник вже не стояв за прилавком навіть в свята.
ПС ти туалети драїв своєю зубною щіткою курсантом і це було приблизно тоді ж коли я стояв за прилавком. Тому втикаючи комусь- згадай що робив сам.
Добре, що не став зараз співати про "поспілкуватися з покупцями".
Знов же брешеш і будуєш на цьому. Про "ти туалети драїв своєю зубною щіткою курсантом". Мабуть по своєму навчанні в школі прапорів судиш. Кумедний кусок.. Й не тупи. Ти до розвалу совдепу служив в РА, я навчався теж до розвалу, то ти не міг за прилавком в той час стояти. До речі, і куди ти пішов після звільнення? В держконтору будівельну чи за прилавок?
Все в тебе, як завжди, будується на брехні. Інакше ніяк, бо ні на чому.