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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:48
Shaman написав: ЛАД написав:detroytred
Я вам уже говорил - вы ведёте бесполезный спор.
У человека единственная цель - похвастать своими достижениями.
Никто не спорит - успеха он добился. Но, подозреваю, здесь достаточно людей, добившихся не меньшего. И я даже не говорю, что материальный успех не единственный вил успеха.
Но при такой цели доказывать что-либо бесполезно, человек просто не хочет говорить о другом и будет всё переводить на одну тему - на себя любимого.
дійсно, суперечка беззмістовна - бо detroytred
нема чим похвалитися
а ви ЛАД
не хочете бачити, що насправді хоче сказати Будівельник
- що якщо не розповідати, що хтось винен, а брати й робити - то все буде добре. як власне й робили ті, хто досяг успіху. дехто досяг благополуччя на тому, що брав хабарі чи "вирішував" питання - так ці й скиглять більше всього зараз - бо працювати й заробляти гроші не вміли й не вміють
Бо Шаман вирішив перебріхувати теж.
У Детройта є досягенння, але Шаману хочеться збрехати, що нема.
Теж в будівельники на брехні вирішив податися.
І справа не в "якщо не розповідати, що хтось винен, а брати й робити - то все буде добре", це ніхто ніколи не заперечував.
Предметом є -- що і хто може, повинен зробити, аби населення брало й робило.
Щоб азірівське "не скигли, а бери лопату й копай", відбулося.
Місіонер каже - якщо кожен підійде до дзеркала...((
Шаман просто співає тут.
Я ж кажу, що практики-реформатори країн робили це іншими способами.
І це практика, факти.
А не ваші і місіонера співи-заклики. Від них результату нема.
Якби потужно ви не дули щоки та не співали, вдаючи з себе ...(((
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 03 сер, 2025 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:48
_hunter написав:
Дальше говорить не о чем...
А про що ти хотів поговорити?
як прочитавши біографію Моцарта стати Моцартом?
чи біографію Блохіна - стати Блохіним?
Що там ти про жабу квакав?
Є ж зворотній приклад
Якщо хтось обігнав 95%... то математично неможливий варіант коли 95% всі зберуться з силами і обігнавши 5% потраплять в 5%..
це ти хоч розумієш?
Тим більше що мова йшла про те що чим бідніший-тим легше піднятись
а не про те як всіх нероб і фантазерів перетворити в успішних з допомогою одного оповідання..
Ще раз
це тобі до воєнпенса
Тільки він тут переконаний що розуміє проблеми економіки бо прочитав пяток книжок класиків...
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:49
Как же хорошо в оккупации ...
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:50
detroytred написав:
що і хто може, повинен зробити, аби населення брало й робило.
Відповідь
В першу чергу САМЕ населення повинно про себе подбати
Бо ті ХТО і ЩО які будуть розповідати КОМУ і ЩО робити - будуть враховувати СВОЇ інтереси а не інтереси конкретного громадянина.
Ба більше
Інтереси різних людей-різні..
саме тому воєнпенс вважає що протер штани не даремно
а в будівельника з шаманом на цю тему інша думка.
А якби до влади прийшов Будівельник?
воєнпенс був би щасливим копаючи лопатою рів заради щасливого майбутнього лада?
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:52
Banderlog написав: pesikot написав:
Давай аргументи на свою користь, я почитаю )
Сформулюваннями радив б трохи акуратніше,
але почитай)
Я в цю гру грати не хотів,
правил гри я не встановлював,
но я в неї програвати не збираюсь.
Тобто, красти ти хочешь продовжувати, за кордон виїхати продовжуєшь хотіти ... але саджати потрібно не тебе, а когось іншого ...
Я правильно зрозумів ? )
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:53
budivelnik написав:
Ще раз
це тобі до воєнпенса
Тільки він тут переконаний що розуміє проблеми економіки бо прочитав пяток книжок класиків...
Ти сплутав з собою, чудаче.
Це ти себе вважаєш знавцем, бо маєш ларьйок та мільйонер гривневий після 30 років важкої праці та життя на 1/3 від трьох мінімалок.
Ще й тому, що п.1 Будівельник завжди правий. п.2 якщо...
Це, клоун, саме твої, твої правила.
Особисто виставлені тобою, тобою.
Це факти..
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:57
detroytred написав:
Це, клоун, саме твої, твої правила.
Особисто виставлені тобою, тобою.
Це факти..
Якщо "розумні воєнпенси" не в стані осягнути правила придумані і перевіреними на ефективність - клоунами - то це просто зайве підтвердження що КЛОУН це на пару порядків краще ніж воєнпенс.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:57
budivelnik написав: detroytred написав:
що і хто може, повинен зробити, аби населення брало й робило.
Відповідь
В першу чергу САМЕ населення повинно про себе подбати
Бо ті ХТО і ЩО які будуть розповідати КОМУ і ЩО робити - будуть враховувати СВОЇ інтереси а не інтереси конкретного громадянина.
Ба більше
Інтереси різних людей-різні..
саме тому воєнпенс вважає що протер штани не даремно
а в будівельника з шаманом на цю тему інша думка.
А якби до влади прийшов Будівельник?
воєнпенс був би щасливим копаючи лопатою рів заради щасливого майбутнього лада?
Є факт -- населення не дбає.
Факт.
Факт наступний -- бальцеровичі, куані брали й реформували, створювали інші сприятливі для розвитку країни, ринку умови.
От коли прийдеш до влади хоча б своєму місті, то й подивимось.
Поки факт - на хфорумі співаєш-закликаєш, дуєш щоки та фантазуєш, брешеш.
Виходь з фактів.
А не будуй на фантазіях та брехні.
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Додано: Нед 03 сер, 2025 16:58
Banderlog написав:
Народ втомився од цієї безкінечної пустої балаканини.
Народ ? Москаль ти
Говорити за всіх - це ознака або психічної хвороби, або московського пропагандона )
Ну нічого, заробишь тут у нас свої 15 фублів за пост, я не жадібний )
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Додано: Нед 03 сер, 2025 17:00
budivelnik написав: detroytred написав:
Це, клоун, саме твої, твої правила.
Особисто виставлені тобою, тобою.
Це факти..
Якщо "розумні воєнпенси" не в стані осягнути правила придумані і перевіреними на ефективність - клоунами - то це просто зайве підтвердження що КЛОУН це на пару порядків краще ніж воєнпенс.
Це твій дурний висновок.
Бо тобі так хочеться.
А факт --- на весь фінфорум країни лише отакий дурень, як ти, допетрав висунути отакі п.1, п.2.
Факт.
Який відображає твою клоунську суть.
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