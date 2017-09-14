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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14642146431464414645
Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 23:35

  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
щось на Раші не видно таких особистостей - там всі, хто залишився вислужуються один за одним. ідея відкритих кордонів на додаток до вже дорослих посадок за інакодумство дає результат. країна деградує, але кого це цікавить...

Вы очень легко расписываетесь за всех.
Но, между прочим, Ясперс, конечно, весьма уважаемый человек, не замаранный сотрудничеством с нацистами, но всё время жил в Германии и ни в каком сопротивлении не участвовал.
Так чем он отличается от тех "особистостей на Раші, хто залишився"?

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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 сер, 2025 23:56

Та я дивлюсь - детройтські троцькісти проти бурятських воуків, new school VS old school
Як Фома та Матвій апостоли слова Христа переказували:"Не думайте що я прийшов принести мир на землю Не мир я приніс , но меч. Я прийшов щоб підняти сина проти батька, а невістку проти свекрухи. І п'ятеро будуть вдома , три проти двох, два прои трьох. І син проти батька і батько проти сина, воук проти троцькиста, троцькист проти воука"
fox767676
 
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