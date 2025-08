Додано: Нед 03 сер, 2025 23:56

Та я дивлюсь - детройтські троцькісти проти бурятських воуків, new school VS old school

Як Фома та Матвій апостоли слова Христа переказували:"Не думайте що я прийшов принести мир на землю Не мир я приніс , но меч. Я прийшов щоб підняти сина проти батька, а невістку проти свекрухи. І п'ятеро будуть вдома , три проти двох, два прои трьох. І син проти батька і батько проти сина, воук проти троцькиста, троцькист проти воука"