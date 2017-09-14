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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14643146441464514646
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:28

  flyman написав:
  fox767676 написав:detroytred
Я навіть не буду читати ваші жалюгідні виправдовування
Але можу поспорити - що і через місяць , і через рік гілка кишитиме кіосакі , бальцеровичами та іншим псевдополітекономічним сурогатом
Переписка "Енгельса з Каутським" на яку ми заслужили

через 5 днів Трамп вимикає лічильник і: "ну шо Вовани, буду принуждать до миру, вас по черзі чи з Венсом?"


Детройт у безпеці, покличе до себе на Великі Озера будівельника
щоб морально помститися у побуті та інтернеті
і пікнуть не посміє більше нічого супроти Кейнса та Бернштейна
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:30

Ау! Фох, то яка відповідь-то?
Ти ж сам запропонував "Але можу поспорити - що...".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:39

трошки аналітики (не Кійосакі)

flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:40

detroytred
Аматори , навіть з 40 річним стажем - не мій рівень .
Я сюди прийду через місяць і буде - "бальцерович , треш, фортеця, корінці, спілкуйся сам з собою"
Буде час - дізнаюсь контакти вашого троцькистськогоосередка у Детройті, пораджу щоб Вас направили на перепідготовку, ну не можна ж так топорно. Вілпустка на пару місяців, лтература, майстер класи по комунікацыіям та соціалістичній пропаганді. Ось Гілер за пару місяців так прокачався що владу у новосвореній НСДАП перехопив, а Ви все будівельника ніяк нокаутувати не можете.
Троцький у гробу перегортаеться
Ганьба
fox767676
 
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