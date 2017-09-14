Поддерживаю
Это тот случай, когда медецина справку (или какой он бумажкой хвалился?) выдала абсолютно обоснованно: там то ли возрастное что-то то ли...
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Додано: Пон 04 сер, 2025 18:03
Поддерживаю
Это тот случай, когда медецина справку (или какой он бумажкой хвалился?) выдала абсолютно обоснованно: там то ли возрастное что-то то ли...
Додано: Пон 04 сер, 2025 18:04
Твоя церква це яка ? )
Твій патріарх це хто ? )
Потім продовжимо )
Додано: Пон 04 сер, 2025 18:09
Это точно, медецина в твоем случае бессильна )
Только я справкой никакой не хвалился )
Так что, возрастная деменция у тебя )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 04 сер, 2025 18:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 сер, 2025 18:11
Туреччина зміцнює вплив
🐷 У росЗМІ — справжня істерика: Азербайджан і Вірменія готуються підписати мирну угоду без участі росії. москва, яка ще вчора була агресивним гравцем на Кавказі, сьогодні просто не потрібна.
🇹🇷🇺🇸Мирні ініціативи підтримує Туреччина, а процес іде за участі Заходу. кремль — за бортом.
🛢 У цей же час Азербайджан відновив відносини з Сирією та у серпні вже розпочав через Туреччину постачати туди газ — ще один сигнал: регіон перебудовується навколо нових центрів сили.
❗️Південний Кавказ швидко трансформується. Азербайджан, Вірменія, Туреччина та, ймовірно у майбутньому Грузія формують нову геополітичну реальність, де росії немає місця.
🤝 Цей союз зміцнює Південний Кавказ і потенційно зможе впливати й на Північний — зокрема на Грузію, Чечню та Дагестан.
Додано: Пон 04 сер, 2025 18:23
Хантер може лишитися без "подачек" від німецьких платників податків.
Варіант #1
Варіант #2
Вже приготувався?
Додано: Пон 04 сер, 2025 18:24
Тому _hunter і нервує ... ))
Додано: Пон 04 сер, 2025 18:24
Думаете, Трамп таки сможет их заставить подписать РПО?
Додано: Пон 04 сер, 2025 18:27
Вы действительно видите отличия между первым и вторым вариантами?
Додано: Пон 04 сер, 2025 18:53
Чтоб они не делали - не идут дела..
🐷 експорт «газпрома» в європу пробив «дно» за півстоліття.
За січень–липень 2025 року «газпром» прокачав решткам європейських клієнтів лише 9,93 млрд кубометрів газу, підрахував Reuters на основі статистики «турецького потоку» — останнього доступного трубопроводу для постачання газу в єс.
У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, коли «газпром» продав у європу 18,3 млрд кубометрів, обсяги впали майже вдвічі. У середньому щомісяця в єс надходило лише 1,4 млрд кубів, і якщо темпи збережуться, то до кінця року «газпром» експортує до європи всього близько 17 млрд кубометрів — це стане новим антирекордом із початку 1970-х.
Для порівняння: у передвоєнні 2018–2019 роки, «газпром» качав до європи 170–180 млрд кубів на рік. Після вторгнення в україну ці обсяги обвалились: 28 млрд у 2023-му, 32 млрд — у 2024-му.
З початку 2025 року «газпром» повністю втратив транзит через україну. І хоча постачання через «турецький потік» зросли на 7% у річному вимірі, цього виявилось недостатньо, аби компенсувати втрату українського маршруту.
Додано: Пон 04 сер, 2025 19:02
Ні, не він, а безвихідь змусить.
Ви ж бачите, що чим далі, тим цікавіше. Літаки пачками, нпз, жд, газогін, шо там ще за останні дні- місяці (втрата ринків збуту, втрата впливу на Кавказі, в Сирії і т.д., посилення залежності від Хазяїна). Всьо харашо, прєкрасная маркіза(с)
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