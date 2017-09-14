RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 09:58

  thenewepic написав:
  Xenon написав:
❗️путін погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї східної Донецької області, – WSJ.

▪️На першому етапі Україна виведе війська з Донецької області, а лінії фронту будуть заморожені.
▪️Після цього відбудеться другий етап, на якому путін і Трамп узгодять остаточний мирний план, який пізніше буде обговорено з Зеленським.
▪️У рамках пропозиції путін заявив, що його уряд ухвалить закон, який зобов'язується не нападати на Україну чи Європу.

https://www.wsj.com/world/putin-russia- ... l-0021453b

.
❗️Зеленський має бути готовий «підписати щось», щоб закінчити війну в Україні, – Трамп.

напевно, західної частини Донецької області, а не східної.

І "путін погодиться на повне припинення вогню" - які будуть гарантії, що вже через місяць він не піде "звільняти" Запорізьку область?

Гарантії у нас звжди будуть лише сильні ЗСУ.
Якщо одразу після оголошення перемир'я відновити велике крадівництво замість виготовлення озброєння, урізати зарплати військовим, завалити ДОЗ, як це відбувалось з 2019 по 2022, то не важко здогадатись, що буде далі.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 10:28

  GALeon написав:️Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною, - Ослунд 

«Тепер Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною. Путін не зробить жодних реальних поступок, можливо, лише обмежить бойові дії там, де Україна має перевагу, і Трамп намагатиметься нав’язати це Україні.

Швидше за все, Трамп де-факто визнає нинішню окупацію Росією українських територій. Трамп уже відмовився від будь-яких претензій на територіальну цілісність України. Він припинив усю допомогу США Україні та всі скарги США на порушення Росією міжнародного права.

Він хоче скасувати західні санкції проти Росії, але решта Заходу може цьому завадити», – вважає шведський економіст та дипломат Андерс Ослунд.


Чому шведський дипломат свого часу не закликав створити військовий союз України та Швеції, а користуючись моментом коли Україна власною кров'ю зв'язала росії руки, мерщій побігли підписувати євроатлантичної пакт до "продажного Вашингтону"?
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 10:55

  GALeon написав:️Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною, - Ослунд 

«Тепер Трамп підготував ґрунт для того, щоб здати Україну за її спиною. Путін не зробить жодних реальних поступок, можливо, лише обмежить бойові дії там, де Україна має перевагу, і Трамп намагатиметься нав’язати це Україні.

Швидше за все, Трамп де-факто визнає нинішню окупацію Росією українських територій. Трамп уже відмовився від будь-яких претензій на територіальну цілісність України. Він припинив усю допомогу США Україні та всі скарги США на порушення Росією міжнародного права.

Він хоче скасувати західні санкції проти Росії, але решта Заходу може цьому завадити», – вважає шведський економіст та дипломат Андерс Ослунд.


*"Надеюсь, будет встреча. Я думаю, президент Трамп готов к таковой, я думаю Путин дал понять, что готов к таковой. Очевидно, встреча должна быть чему-то посвящена. Нужно достичь какого-то прогресса до встречи, чтобы она была плодотворной и стоящей", - Рубббио...

Тобто:
1. Якщо Трамп вирішив злити Україну, то Рубіо просто сміється над ним. Та пу.
2. Якщо ні..., то Рубіо сміється над пу.

Хто-зна що відбувається в тій Омериці.
Але, як влучно зауважив один ізралітянин: те, що отакі зміни відбуваються в світі, це все наслідки, перш за все, змін в самих США.
Відмови від глобалізації в тій формі, що була.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 11:09

Заклали основу для потепління((

Яскравий приклад:

*"Я давно не бачила його таким задоволеним", - зауважила журналістка канадського телебачення у розмові зі своєю колегою після підсумкової пресконференції Володимира Путіна. "Ми в цілому говорили одною мовою", - підсумував російський президент своє спілкування з главою Білого дому.

Сам Байден, який говорив зі ЗМІ окремо і після президента РФ, теж випромінював позитив. Стоячи в променях вечірнього сонця над Альпами, американський лідер говорив, що тон розмови був "добрим і позитивним", що є "реальні перспективи для поліпшення відносин", і що Путін, на його переконання, "найменше хоче "холодної війни".
https://www.dw.com/uk/zhenevske-potepli ... a-57930542

Це 17.06.2021
Посли повертаються, РФ і США починають консультації зі стратегічних питань. На саміті в Женеві президенти Путін і Байден заклали основу для потепління. Репортаж DW.

А потім менше за півроку вже в грудні ультиматуми і ... повномасштабка.
________________________________

Правда, в площині теорії змови можна побачити отаке: змовились і під ілюзію Матриці хрєначать в дві руки кабанчика Європу...
Як і століття тому.
Тільки тепер рфія виступає більше інструментом Китаю.

Омериканці та китайці випромінюючи задоволення 😁
Війна знов в Європі..
Профіт зберуть зовнішні гравці.
За будь-яких розкладів. Безпрограшна гра. Для них.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 11:27

Буде цікаво, якщо Зеленський приїде на зустріч з Дональдаком і х..ом і покаже їм руку по лікоть ))

❗️Різка відмова Зеленського про «обмін територіями» ризикує розлютити Трампа, – NYT.

https://www.nytimes.com/2025/08/09/worl ... ussia.html
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 11:29

  Schmit написав:Гарантії у нас звжди будуть лише сильні ЗСУ.
.

курс на мілітаризацію та індустріаліазацію?
Дуже сумніваюсь, ми 30р будували велику аграрну державу. Проте це не є предметом переговорів. Обговорюються, території, статус заес, нерозширення нато, можливо компесації, санкції, обмінзаручниками.
Це загальні пункти.
Потім деталі, проведення виборів, розведення засобів ураження.
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 11:34

Послідовно

Про це Глава держави повідомив на своїй сторінці.
«Усі партнери розуміють, хто повинен зробити кроки до завершення цієї війни. Це російська війна, це агресія росії, і саме росія повинна піти на припинення вогню та на реальну дипломатію, яка може гарантувати мир», — зазначив Володимир Зеленський.
Президент наголосив, що українці не віддадуть окупанту жодного клаптика своєї землі.
«Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення проти нас або без нас — це водночас рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення, які ніколи не спрацюють», — сказав він.
Володимир Зеленський також додав, що Україна готова разом із президентом Дональдом Трампом та всіма партнерами працювати заради реального та тривалого миру — «миру, який не розвалиться через бажання Москви».
«Дякую всім нашим воїнам за те, що ми зберегли незалежність. Стійте міцно. Це наша земля, ми — це Україна», — підсумував Президент.
Як повідомляла АрміяInform, Президент України Володимир Зеленський розповів про роботу, яка ведеться, щоб примусити кремлівський режим до реального переговорного процесу.
9 серпня 2025
https://armyinform.com.ua/2025/08/09/vi ... terytorij/

Україна юридично не відмовиться від своїх територій, які зараз перебувають під контролем Росії, навіть якщо «всі союзники світу» проситимуть її про це, заявив український президент Володимир Зеленський
22 січня 2025,
https://www.radiosvoboda.org/a/news-zel ... 84688.html

Україна не відмовиться від своїх територій незалежно від результату виборів у США – Зеленський
31 жовтня 2024
https://forbes.ua/news/ukraina-ne-vidmo ... 2024-24532
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 11:44

  Banderlog написав:
  Schmit написав:Гарантії у нас звжди будуть лише сильні ЗСУ.
.

курс на мілітаризацію та індустріаліазацію?

Щоб зберегти державу, у нас три шляхи:
- НАТО і ЄС - реальні шанси на цей шлях втрачено ще у 2005-2008 роках, (кому дякувати - знаємо, пам'ятаємо);
- грузіїзація/білорусизація - жалюгідний шлях, але держава так може існувати десятиліттями;
- так, мілітаризація та індустріаліазація - озброюватись, щоб не бути захопленим за три дні, як це сталось з Півднем України, (кому дякувати - знаємо, пам'ятаємо).
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 11:48

  Banderlog написав:курс на мілітаризацію та індустріаліазацію?
Дуже сумніваюсь, ми 30р будували велику аграрну державу.


«Взимку 2026 року можна буде кататися». ОККО Group будує курорт Goro в Славському за $1,5 млрд. CEO Василь Даниляк – про землю, гроші і дороги для курорту та інші великі інвестиції. Інтерв’ю
https://forbes.ua/company/vzimku-2026-r ... 2024-24361

😁😁😁

*— Но мне не хочется подохнуть над Болоньей, — взмолился Йоссариан. — Нас всех там убьют.

— Значит, так тому и быть, — ответил Уинтергрин. — В таких вопросах надо быть фаталистом. Бери пример с меня. Если мне суждено с выгодой распродать зажигалки и купить у Милоу по дешевке египетский хлопок, значит, так тому и быть. А если тебе суждено быть убитым над Болоньей, значит, будешь убит. Так что давай лети себе и погибай, как полагается мужчине. Мне больно это говорить тебе, Йоссариан, но ты превращаешься в хронического нытика.* (С)


Працювати на себе для військового - це удосконалювати свій фах, щоб не бути вбитим ------- це вже від місцевого дописувача((
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 12:10

  Xenon написав:Буде цікаво, якщо Зеленський приїде на зустріч з Дональдаком і х..ом і покаже їм руку по лікоть ))

❗️Різка відмова Зеленського про «обмін територіями» ризикує розлютити Трампа, – NYT.

https://www.nytimes.com/2025/08/09/worl ... ussia.html

Если на евойные последние заявы посмотреть - что-то подобное он и готовит... Как говорил Трамп - он слишком вжился в свою роль в сериале.
