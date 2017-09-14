не позволяет вносить уступки. Все остальное - сколько угодно.
Додано: Суб 09 сер, 2025 12:16
Додано: Суб 09 сер, 2025 12:32
шлях на останнє втрачено у 2014 бо пріоритетом стали кружевні трусики, оніжєдєті, сльозинка правосека, декомунізація, дерадянізація, відкриття ринків
Реіндустріалізація це завжди посилення планування в економіці, протекціонизм,
пріоритет державного над особистим . Тоді закономірне виникає питання щодо подій взимку 2013-2014, навіщо змарнували стільки часу , людей, територій
Додано: Суб 09 сер, 2025 12:37
Для мілітаризації потрібні гроші та люди. Україна не має ані грошей, ані людей. Народжуваність на нулі, а молодь масово виїжджає, щоб встигнути до закриття кордонів. Так, держава ще деякий час продовжуватиме ґвалтувати 40-50-річних чоловіків, але і вони через деякий час закінчяться. Якихось гарних варіантів для нас немає. Є лише один - якщо хтось за нас вступиться, але цього не станеться.
Додано: Суб 09 сер, 2025 12:45
СРСР, КНР, США(під час "Нового курсу" Рузвельта),Південна Корея Пак ЧонХі під час (ре)індустріазації закручували гайки, вводили протрекцінизм (як зараз намагаеться Трамп в США), вводили планування з п'ятирічками.
Ті хто йшов по більш ліберальному шляху ,як окупована ФРН, просто мали фінансових донорів, які розміщували там свої війська і розглядали як свої власні території. У України такої опції нема
Додано: Суб 09 сер, 2025 12:58
гарантії руських - це дійсно туалетний папір, це ні про що. але тоді виходить, що вони вимагають віддати території в обмін на що? ні на що? непоганий розвод лохів...
а ще є надійні гарантії - іноземні війська десь в Харкові та Запоріжжі - але тут вже в ЛАДа та Бандерлога істерика почнеться
Додано: Суб 09 сер, 2025 13:01
а оце свідома брехня та ІПСО руських. ми на боці тих, хто домовленностей дотримується. хто там напав в 2022 чи чиї іхтамнети були в 2014 - отож.
тому беремо за приклад Азербайджан чи Хорватію, й чекаємо на умовний знак на березі річки
Додано: Суб 09 сер, 2025 13:07
Не розумію, як це все заважало нам йти останнім шляхом, особливо відкриття величезних ринків країн ЄС, де так, є квоти на різну сировинну продукцію, а от на продукцію машинобудування - ніяких, лише відповідність стандартам та регламентам ЄС.
Додано: Суб 09 сер, 2025 13:23
ну для того і треба працювати владі, напружувати мізки. Щоб продумати, які гарантії можуть бути.
Як мінімум, має бути одночасно випущений указ про зупинку мобілізації і демобілізацію. І у нас, і у раші. І не колись у майбутньому після того, як Україна виведе війська з Донецької області, а одночасно з цим.
Ще один обовʼязковий пункт - ніяких військових обмежень для України. В НАТО нас при Трампі 100% не візьмуть, але двосторонні домовленості і допомога від західних держав поза НАТО не повинна обмежуватися ніяк.
Ну і миротворці з інших держав на лінії зіткнення теж потрібні.
Додано: Суб 09 сер, 2025 13:29
Ну это просто будет подарок путину на день рождения.
Тогда прийдется менять Донецк с Краматорском на Киев
Лука ж не зря намекнул что в 2022, русские просто возвращались с учений через Киев
возможно как раз поэтому так ускорились со встречей, чтобы была ясность...
Додано: Суб 09 сер, 2025 13:31
Це логічно. Дві основні проблеми педерації: це санкції і поставки зброї в Україну. Вирішувати їх можна тільки шляхом переговорів з Трампом, а не з Зеленським.
Миру не буде. Хуйло буде тягнути по максимуму, морочити рижому клоуну голову з метою зірвати поставки зброї та посилення санкцій.
А потім, коли рижий псіхане, то хуйло йобне мобілізацію.
І ми знову побачимо зведені роти і стрілецькі батальйони на штурмах. Але то буде потім, зараз вони витрачають лінійні мотокопитні підрозділи, і це для нас добре.
Щодо обміну, якщо говорити про справедливий і чесний обмін, виходячи з ситуації на фронті і бажання миру(точніше втому від війни з обох боків): можна обміняти залишки Донецької області, на Запорізьку. Хуйло зможе продати це як перемогу - звільнення Донбасу. Ми утримаємо Дніпро як річковий шлях. Він-він. Точніше луз-луз.
