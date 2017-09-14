Додано: Суб 09 сер, 2025 19:44

prodigy написав: Banderlog

так я вважаю що путін хоче завершити війну.

бачу варіанти:

- інфантильне одоробло, може гірше (імбецил)

- працюєш на мпц(фсб)

*Очільник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Кирило Буданов заявив, що вірить в закінчення війни РФ проти України у 2025 році.Про це він сказав у кулуарах Форуму "Україна. Рік 2025", передає РБК-Україна."Так. Вірю. Ви почули від кількох спікерів, що як мінімум РФ треба передишка, зупинка вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга — велика фінансова ціна дня війни для РФ", — пояснив він.Відповідаючи на питання, коли це може статися, Буданов заявив, що для цього потрібна готовність усіх сторін."Коли всі сторони будуть готові, вироблять план, алгоритм, який погодять, якщо він реалістичний. Тоді і станеться, раніше не буде. В односторонньому порядку це не можна зробити", — зазначив очільник ГУР.Ще й на причини чому чітко вказав:"як мінімум РФ треба передишка, зупинка вогню. Їй не вистачає сил. Це одна з причин. Друга — велика фінансова ціна дня війни для РФ".__________________А тут і овсі про причину, бо вирок рфії:*На його думку, Росії потрібна перерва, адже згідно з її стратегією, якщо до 2026 року не вийти з цієї війни, втратиться навіть шанс на світове лідерство, і росіянам лишиється "максимум рівень регіонального лідерства, що їх абсолютно не влаштовує".З цих заяв витікає цілком логічне питання 😁😁😁І ще логічніший наслідок -- рфії кабзда через 1,5-2 роки.Ніхто її не випустить.