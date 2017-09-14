RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1469314694146951469614697 ... 14699>
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 11:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я такие манипуляции какие распространяет чаплыга через детройтов щелкаю на раз два.
20-30 лет назад на рос.тв был такой караулов.
типа правдорубство- "россию сливают, китаю половину уже продали, [еще музыка такая похоронно- драмматическая почти нон-стоп], осуждаем всё ".
но дальше - "оппозиция еще хуже, нажо сплотиться вокруг ввп."
он потом в начале 2022 Украине ядеркой угрожал
и тут такие же типки фальшивые слезы пускают "ах як так . а яка ціна для пересічних, останется 18 млн, корінець, ферарі, - НО БЫДЛУ НАДО ТЕРПЕТЬ заради ПЕРЕМОГИ"
нормальный аналитик такое писать не будет, это один и тот же почерк провокаций
от людей интересы которых далеки от Украины
fox767676
 
Повідомлень: 3954
З нами з: 13.06.20
Подякував: 397 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 11:29

  fox767676 написав:Я такие манипуляции какие распространяет чаплыга через детройтов щелкаю на раз два.
20-30 лет назад на рос.тв был такой караулов.
типа правдорубство- россию сливают, китаю полвину уже продали, еще музыка такая похоронно- драмматическая почти нон-стоп, осуждаем всё .
но дальше - оппозиция еще хуже, нажо сплотиться вокруг ввп.
он потом в начале 2022 Украине ядеркой угрожал
и тут такие же типки фальшивые слезы пускают ах як так . а яка ціна для пересічних, останется 18 млн - НО БЫДЛУ НАДО ТЕРПЕТЬ заради ПЕРЕМОГИ
нормальный аналитик такое писать не будет, это один и тот же почерк провокаций
от людей интересы которых далеки от Украины

Отак само (тобто тупо.... на підставі дурних аргументів) й Песікіт перекручує, що ти розповсюджуєш рфянське.
І так само, як ти в моєму ніку безпідставно зі стелі вибріхуєш про троцького тощо, він тобі вибрехав про номерного рашинського.

Воуки. Тупі брехливі агресивні воуки.
Яким аби на когось кидатися.
Зі своїми претензіями-закидами.
Бо схотілося..

Й не спригуй-то зі своєї ж пісні -- тобто не забувай тоді вказати, що то Єрмак розповсюджує через Чаплигу і т.д.
Щьолкай Єрмака. Хероїчний херой.

До речі, отой чаплига й не каже й ніколи не казав, що треба терпіти.
В нього скоріше про рятуйся, хто може.
Ти збрехав.

А от про а-ля "залишиться 18 млн...." і "треба потерпіти заради Перемоги", то не проблема, тут прямо співають хтось інші і щось твоє "такое нельзя оставлять без внимания" не спрацьовує.
detroytred
 
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Воуки. Тупі брехливі агресивні воуки.
Яким аби на когось кидатися.
Зі своїми прензіями-закидами.
Бо схотілося..
А ти хоч раз пробував подивитись на свої суперечки з опонентами і проаналізувавши їх зрозуміти що твої відповіді-це лайка шавки з обмеженим словарним запасом, яку загнали в куток і вона з відчаю і сльозами в очах гавкає ... ?

При чому
Зверни увагу
Мене БІЛЬШІСТЬ тут на дух не переварює... але навіть коли починається якась дискусія то мене так як тебе не криють , а я в свою чергу твої корінці-брехуннці і так далі якщо використовую то на порядок менше...

То якщо є суперечка
дейтрот- хтось
і в цій суперечці 95% лайна від тебе
То може це в тобі причина

Бо суперечка
Будівельник- той самий хтось -обходиться на порядок меншою кількістю лайна.

Тому якщо позиціонуєш себе настільки розумним що бачим матрицю- то може навчиш себе вести себе якось коректніше
і не гавкати одноманітно на всі випади
От така реакція
гавкаю на все перший- типова реакція перестрашеного з мокрими штанцями в яких вже давно памперси варто міняти.

Зберись , я в тебе вірю , зміг не відповідати трьома повідомленнями на одне і перейти на українську без прямої вказівки Зеленського - зможеш і тут затиснути свої фаберже стальною рукою і ...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26787
З нами з: 15.01.09
Подякував: 291 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 12:04

Черговий воук вистрибнув ... і все з тими ж самими піснями по колу.

Ще раз тупим воукам: є факт --- від мене на вашу адресу брехні нема за роки, від вас потоки щодня.
Наступний факт --- я суто надаю вам відповідь на ваші брехливі претензії-закиди.

Все, що ви "нарили" за роки - це дрібниці накшалт три абзаци, повідомлення, 5000 слів.
Оце так зашквари в Детройта. Капець.
Ви ж кожен не раз прямо зливались перевірити-відпрвісти за свою брехню на мою адресу грошима. Деякі з вас і по більше десятка разів.
І спокійнісінько продовжували брехати далі. Або нове, або старе по колу.
Брешіть про себе. До схочу. Але ж ви лізите до мене. З брехнею. Бо більше вам ні на чому будувати.

Це факти, буйхувельник, факти.
А не твій черговий єралашик.
В якому в тебе нахабства вистачає висувати - щоб я ще парився вам різноманітно відповідати на ваші потоки.
Окстись, місіонер.

І чергу не затримуй. За тобою ще п'яток таких же воуків.

З.и.
*От така реакція
гавкаю на все перший- типова реакція перестрашеного з мокрими штанцями в яких вже давно памперси варто міняти.* ------ саме це тільки-но саме ти і зробив.
Вистрибнув першим.
Факт.
Я лише відповів.
Факт.
Ти втретє за два тижні вийшов сам на себе. Кумедний..
__________________
*Бо суперечка
Будівельник- той самий хтось -обходиться на порядок меншою кількістю лайна.* (С)

Тобто, коли ти, наприклад, прямо звинувачував мене в тяжких злочинах (та ж плата за пости від Ольгіно), коли ти зі стелі вигадуєш, що я допомагаю ворогу тощо, а я лише позначаю тебе брехуном, мудаком і т.д. -- то це в тебе менше лайна???
В тебе лайно в кубі кубів.
Про шкарпетки, штанці, люмпена, голодранця, замполіта, да навіть про швидше помреш - хто тут співав в мій бік?
Тому й кажу: брехун ти.
І будуєш суто на брехні. Лайно ти лл'єш потоками. Нема і близько оцього *Будівельник- той самий хтось -обходиться на порядок меншою кількістю лайна*.
Бо! Тобі і Ко ні на чому більше будувати.
Навіть в день Будівельника 😁😁😁

І да, на мене наїзджають більше. На порядки більше.
Бо я не воук-то!
Не брехливий агресивний тупий воук, як ти і Ко.
Це ж ви і наїзджаєте на оті порядки більше.
detroytred
 
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Так у вас ніякого здоровʼя не вистачить))
Вони всюди, вони атакують 😅
Hotab
 
Повідомлень: 15907
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2467 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:11

  Hotab написав:Так у вас ніякого здоровʼя не вистачить))
Вони всюди, вони атакують 😅

Не треба вигадувати -- перебільшувати.
Їх не більше десятка.
Шість. Конкретних осіб. Ну може ще один-два.
І не всюди, а конкретно отут на гілці.

Кортить стати сьомим?
То це ж не складно.
Продовжуйте вигадувати, а там і прямо брехати.
Як ото про - прийде розмахувати прапорами.
Це не ж складно.
Треба лише будувати на брехні.

Буде ж ще веселіше 😁😁😁
Успіха вже ж перетворили...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 10 сер, 2025 13:16, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:16

  Hotab написав:Так у вас ніякого здоровʼя не вистачить))
Вони всюди, вони атакують 😅


Б-г бачить що я в дуже щадящему режимі атакую
щоб уникнути летальних речей
Все , згоден detroYt red wings - чемпіони 👍
Зображення
fox767676
 
Повідомлень: 3954
З нами з: 13.06.20
Подякував: 397 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:27

  fox767676 написав:Все , згоден detroYt red wings - чемпіони 👍
Зображення

Що за хформа без колеса та крил?
Це не те...

Давненько вже не дивився..
Бо без Боумена та Бебкока Ред вінгз ... да що потужні Філадельфія Флайерз((((((
чи богаті((((( Ньо-йорк Рейнжерс.

Єслі шо, то в бейсболі вболівав за Сент-луіс кардіналз.
В НБА за Сан-Антоніо сперз.

Це все команди з інтелектуальною грою. Звісно свого часу. За визначених тренерів.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 10 сер, 2025 13:30, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25097
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:29

fox767676
Вот можете же - если захотите! :)

А касательно Матрицы:

Не помогут нам ни Байдены, ни Трампы.
И ни сам Антониу Гутерриш!
Мы живем в эпоху послеправды.
Правда – это то, во что ты веришь… :cry:
AlexxK
 
Повідомлень: 291
З нами з: 23.07.19
Подякував: 10 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В гілку запрошується іменинник ;)
Сьогодні, 10 серпня, в Україні відзначається День Будівельника, професійне свято працівників будівельної галузі. Це свято припадає на другу неділю серпня.
День будівельника - це свято, яке відзначається щорічно в Україні, щоб вшанувати працю тих, хто зводить будинки, мости, дороги, створюючи середовище для життя людей. Це свято було започатковане в СРСР у 1955 році, а в Україні його офіційно закріпили у 1993 році згідно з указом президента.
Будівельна галузь є важливою для економіки України, і будівельники відіграють ключову роль у розвитку інфраструктури та покращенні якості життя громадян.
Будівельник - не професія а покликання - Золотоноша.City
10 серпня – День будівельника - професійне свято, яке відзначається в Україні щорічно в другу неділю серпня. Це день, коли ми вшан...
Золотоноша.City

Вітаємо з Днем Будівельника! - Артбудсервіс
Aug 14, 2024 — Вітаємо з Днем Будівельника! У цьому році 14 серпня Україна відзначає свято, історія якого налічує вже понад 50 років ...
Артбудсервіс
fox767676
 
Повідомлень: 3954
З нами з: 13.06.20
Подякував: 397 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1469314694146951469614697 ... 14699>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, pesikot і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 119631
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 301583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 971634
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9442)
10.08.2025 13:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.