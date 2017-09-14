Schmit написав:Тоді чому попередні домовленості відкинули? Там якраз все мало зупинитись по лінії зіткнення без вимог до України відступати з якихось територій чи від чогось юридично відмовлятись
у мене відчуття дежавю. Кілька місяців тому тут були ті самі дискусії. Здається, вже має бути і ослу зрозуміло, що умови відкинув путін. Що він ніколи не погоджувався на такі умови ("просто пєрєстать стрєлять"). До чого тут Зеленський? Якби пуйло погодився, Трамп би Зелю швидко переконав. І в протилежному випадку зброю навіть за європейські гроші не продав би. Але ні, фанатики секти "хто розмінував Чонгар?" продовжують жити у своєму вигаданому світі, де саме Зеленський хоче продовжувати війну, а путін на колінах просить його зупинитись. Мда. Схоже, це невиліковно.
Важко зрозуміти це ваше постійне перекручування об'єктивної реальності, лиш би виправдати будь-які, навіть відверто самі ідіотські дії Зе і команди.
Ну добре, запитаємо ШІ.
Запитання: Хто саме відкинув умови мирного плану Трампа з семи пунктів 23 квітня 2025 року?
Відповідь: 23 квітня 2025 року умови семипунктового мирного плану Дональда Трампа офіційно відкинула українська делегація на чолі з першим віцепрем’єр-міністром — міністром економіки Юлією Свириденко, яка представляла Україну на переговорах у Лондоні. Політичне схвалення цієї відмови дав Зеленський.
detroytred написав:Що тяжкого-то? Для ігнору навіть напружуватися не потрібно.
А удар у відповідь, то вже в залежності від настрою та обставин.
Це тут важкувато. Бо чомусь гадаю, що у віртуалі можна ж все таки інакше. Майданчик саме для цікавих обгорень та обміну думками.
Какой оголтелый идеализм 😁 Виртуал отличается от реала только тем, что хам чувствует себя в безопасности. Поэтому удар в ответ тут не работает. Только игнор.
Пояснення було в площині: - зауваження про важкість життя; - моїх власних сподівань, що у віртуалі можна інакше, ніж в реалі. Тобто обмінюватися думками без будь-яких вияснень стосунків.
А стосовно міркувань про "удар у відповідь" у віртуалі, то Хотаб підкреслює не просто його необхідність, а рекомендує посилення; Ви - вказуєте на безрезультатність.
Ітого картинко: - від Хотаба я отримую, що не б'ю, як треба; - від Вас, що оголтелий ідеаліст, якщо не розумію відсутність результату удару у віртуалі.
😄 Це нормальне явище! Хфілософське. Для нейтральної (серединної) позиції. Стосовно будь-чого. Постійно будеш отримувати заперечення від обох протилежних сторін (поглядів). _______________________________ І через 3,5 роки кеп-очевидне: *«Сила потрібна — сила передусім Сполучених Штатів, сила Європи, сила всіх націй світу, які хочуть миру та спокою в міжнародних відносинах. Якщо Росія не хоче зупиняти війну, значить, треба зупиняти її економіку», - резюмував президент.* https://varta1.com.ua/news/zelenskyy-za ... 98518.html
Замість прямої вказівки на проблему --- треба, щоб "Сполучені Штати, сила Європи, сила всіх націй світу схотіли миру та спокою в міжнародних відносинах - схотіли зупинити економіку рфії". Дещо нагадує, коли прем'єр на засіданні уряду сидить і розповідає, що він та вони (уряд) повинні зробити. Замість питання руба --- чому він, вони це не зробили? Просто впевнено наголошує, що треба зробити..
*Трамп жжотЪ: "Наши прекрасные фермеры производят самые лучшие соевые бобы. Надеюсь, что Китай быстро утвердит заказы на соевые бобы. Это также способ значительно сократить китайский торговый дефицит"...
А помните первое пришествие Трампа... Жана Клода Юнкера (ЕК) и "сделку века" на стопиццот триллиардов... соевых бобов в ЕС... )))* (С) ______________________
26 Июль, 2018 "Мы также будем работать над уменьшением барьеров, затрудняющих рост торговли и сферы услуг, включая химическую, фармацевтическую, медицинскую продукцию, а также соевые бобы. Соевые бобы – это большая часть (договоренностей), и Европейский Союз почти незамедлительно начнет закупать значительное количество соевых бобов у наших фермеров, преимущественно – на Среднем Западе. Я благодарен тебе за это, Жан-Клод», – добавил президент США, по привычке назвав своего гостя неформально, по имени. «Это откроет рынки для фермеров и рабочих, увеличит инвестиции и приведет к большему процветанию Соединенных Штатов и Евросоюза. Это также сделает торговлю справедливой и более взаимовыгодной – мое любимое слово», – резюмировал глава Белого дома." https://www.golosameriki.com/a/press-co ... 99940.html
Banderlog написав:я знав шо так буде. І знав шо ветеранам будуть клеяти ненормальних, птср, контузії і всяке таке.) Ми вийшли з світу і назад нас просто так не приймут. Варіантів мало. Або заткатись, і бути як всі, або вилізти на вершок і бути скотинякою, або суспільство буде ставить тобі пиво) а ти перетворюватись на вєздєссущого.) Ще мож бути Сашком Білим, но там свої приколяси)
Banderlog написав:якщо це спорт, діло честі, брачні ігри оленів, то нізя.) А якщо це стратегія, то оптимально. Бити треба нежданчиком, переважаючи масою силою і кількістю) ти ж сам це знаєш? То чого питаєш? Думаєш тут питання честі?) Спорт? Ти ж помітив шо "нормальному військовому" нізя возбухать ? Можеш попросити донат на закурити, або на пиво. Можеш байки травити патріотичні молодьожі) а за решту положеного треба буде гризтись, даж щоб без черги в аптеці)
...і тому вибрали шлях терпіл? Краще вже тоді шлях Сашка Білого, раз варіантів не багато
п.с. Ще раз запитую всіх інших - що за ушльопок в чорній футболці на тому відео і яке право він має таке витворяти?