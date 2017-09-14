RSS
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 17:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

вийшла друга зміна незламників
flyman

 




 

 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 17:49

  thenewepic написав:Людина, яка передруковує таке на повному серйозі:
Взагалі, людишки дуже задоволені в запорізькій області зміною державності, в грошві купаються всі від пенсіонера до алкаша конченого, до того ж мають можливість подорожувати по всьому світу

або взагалі мізків не має, або відверто працює на рашистів....
Ну очевидно, що цей текст спеціально і доволі професійно написаний, щоб переконати українців, що вони лохи, якщо не зустрічають "братушек" з квітами.
Якщо там правда взагалі є, то не згадано багато важливих деталей. Звичайно, рядовий житель окупованих районів так і буде писати, вірю-вірю.
Letusrock, скільки ти ще будеш ганьбитися? Совість не мучить?

По перше автор коментаря вжила слово "людішки" тобто вона не схвалює подібне.
По друге безпосередньо на ТОТ вона не знаходиться.
По третє, здається серед розумних людей розводити чорно-білу пропаганду це моветон
Спробуй для початку заперечити що наприклад чоловіку 18-60 легше виїхати в ЄС з ТОТ ніж звідси. Чи теж почнеш строчити про бурятів?
Letusrock
 




 

 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 17:57

  UA написав:
  Shaman написав:
  UA написав:Агентура КГБ - ФСБ в Україні відпрацьоває.
Думаю колись, якісь офіцер ФСБ напише мемуари про найуспішнішу демотивуючу спецоперацію в історії спецслужб.

твій керівник? ти ж один з демотиваторів...

Скільки людей конкретно я демотивував?

Тобто ...
Коли ти писав, що в Україні все буде погано, військові перетворятся на бандюків - це не ти демотивував ?

Коли ти писав, що із України треба валити і підтримував дописи, накшталт "кто залишився в Україні - той лох" - це не ти демотивував ?

Ну і вишенька зверху "ксіву поважають" - це не ти демотивував ?
pesikot

 




 

 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 18:04

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Там є і посилання, де все чітко розписано хто і від чого відмовився
за посиланнями, до речі, написана неправда. Автори явно ангажовані.
Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario

виділене є брехнею. Базуючись на плані Трампа Україна та ЄС підготували свої пропозиції, які просто уточнювали пункти трампівського плану. Бо все одно у початковому вигляді (кілька пунктів на одну сторінку) цей план не міг бути імплементований. І в даних пропозиціях не було "Maximalist Total Victory". Бо тотальна перемога для України - це кордони 91 року. Про них у 2025 році вже розмови не було.
Російська сторона публічно не коментувала конкретно цей план, але паралельно вони продовужували ставити свої ультиматуми, що більш ніж ясно давало зрозуміти, у якому місці вони мають цей план.
Мені набридло повторюватись. Якщо цікава ця тема, раджу відмотати топік на кілька місяців назад. Всі аргументи вже були озвучені.

то це в порівнянні з Мінськими домовленостями перемога, чи тільки з Стамбульськими?
flyman

 




 

 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 18:04

  Schmit написав:
  thenewepic написав:
  Schmit написав:Ну добре, запитаємо ШІ.
свого інтелекту не вистачає, що доводиться питати у штучного?
Ок, що там ШІ пише про позицію пуйла? За версією ШІ він не відкидав пропозиції Трампа?

Там є і посилання, де все чітко розписано хто і від чого відмовився.
Невже так важко прочитати?
Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario
Peace negotiations: Why did Zelensky reject Donald Trump's "final offer"?


Шодо ШІ ...
Бромід замість солі: порада від ChatGPT призвела до галюцинацій та параної
Щоб змоделювати ситуацію, лікарі пацієнта спробували запитати ChatGPT 3.5, чим можна замінити хлорид, і теж отримали відповідь, у якій згадувався бромід. Модель зазначила, що "контекст має значення", але не дала конкретного медичного попередження і не уточнила, з якою метою ставиться запитання – "як це зробив би медичний фахівець", написали автори.

Через три місяці споживання броміду натрію замість солі чоловік звернувся до відділення невідкладної допомоги, вважаючи, що сусід його отруює. Аналізи показали накопичення вуглекислого газу в крові та підвищення лужності (зменшення кислотності).
pesikot

 




 

 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 18:08

  UA написав:
  Banderlog написав: Якщо вже бачиш що бють до каліцтва то визивай скору і поліцію. Або не вмішуйся прищурь вуха і походкою пінгвіна додому :lol: .
Всі решта варіантів тобі можуть зламати життя.

країна Україна.

Це ти теж не демотивуешь ? )

Ти ж мент - сам знаешь, що Banderlog написав правильну модель поведінки

PS. Я встиг побачити твій оригінальний допис, до редагування
pesikot

 




 

 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Собираюсь увидеться с Путиным": Трамп объявил о визите в Россию
Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу, 15 августа, он собирается встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в России. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным", - сказал Трамп.

Ранее президент США уже говорил о том, что собирается встретиться с Путиным 15 августа. Тем не менее он заявлял, что этот саммит пройдет в штате Аляска.


Блядь ...

PS. Или рыжий клоун собрался вернуть Аляску России ? ... )
pesikot

 




 

 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 18:51

  Сибарит написав:
  detroytred написав:Що тяжкого-то?
Для ігнору навіть напружуватися не потрібно.

А удар у відповідь, то вже в залежності від настрою та обставин.

Це тут важкувато.
Бо чомусь гадаю, що у віртуалі можна ж все таки інакше.
Майданчик саме для цікавих обгорень та обміну думками.

Какой оголтелый идеализм 😁
Виртуал отличается от реала только тем, что хам чувствует себя в безопасности. Поэтому удар в ответ тут не работает. Только игнор.


Вы думаете глинтвейн-майонезный принц, которого в армию писарем взяли только после 20й попытки и мзбегающий даже в виртуале обсуждения сколь-нибудь острых тем, может представлять какую-то опасность в реале? :mrgreen: Разве что своей массовостью , как маркер деградации общества
fox767676
 




 

 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 19:10

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Там є і посилання, де все чітко розписано хто і від чого відмовився
за посиланнями, до речі, написана неправда. Автори явно ангажовані.
Zelensky Publicly Rejected Trump’s Peace Plan, Preferring Push For Maximalist Total Victory Scenario

виділене є брехнею. Базуючись на плані Трампа Україна та ЄС підготували свої пропозиції, які просто уточнювали пункти трампівського плану. Бо все одно у початковому вигляді (кілька пунктів на одну сторінку) цей план не міг бути імплементований. І в даних пропозиціях не було "Maximalist Total Victory". Бо тотальна перемога для України - це кордони 91 року. Про них у 2025 році вже розмови не було.
Російська сторона публічно не коментувала конкретно цей план, але паралельно вони продовужували ставити свої ультиматуми, що більш ніж ясно давало зрозуміти, у якому місці вони мають цей план.
Мені набридло повторюватись. Якщо цікава ця тема, раджу відмотати топік на кілька місяців назад. Всі аргументи вже були озвучені.

Мені байдуже, що там Україна і ЄС підготували, як альтернативу. Факт відмови від базових домовленостей був зафіксований, докази наведені. Заперечувати це - те саме, що заперечувати саму реальність. Розумію, що це ваше улюблена справа.
І думаю, автори статті все правильно зрозуміли, бо коли Зе пропонують зупинити все по лінії фнорту без юридичних наслідків, без здачі підконтрольних територій, а він публічно відмовляється і починає про Конституцію, про "Україна територіями не торгує", то це і є ті самі завуальовані максималіські вимоги - кордони 91.
Schmit
 




 

 
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 19:13

  Letusrock написав:
  thenewepic написав:Людина, яка передруковує таке на повному серйозі:
Взагалі, людишки дуже задоволені в запорізькій області зміною державності, в грошві купаються всі від пенсіонера до алкаша конченого, до того ж мають можливість подорожувати по всьому світу

або взагалі мізків не має, або відверто працює на рашистів....
Ну очевидно, що цей текст спеціально і доволі професійно написаний, щоб переконати українців, що вони лохи, якщо не зустрічають "братушек" з квітами.
Якщо там правда взагалі є, то не згадано багато важливих деталей. Звичайно, рядовий житель окупованих районів так і буде писати, вірю-вірю.
Letusrock, скільки ти ще будеш ганьбитися? Совість не мучить?

По перше автор коментаря вжила слово "людішки" тобто вона не схвалює подібне.
По друге безпосередньо на ТОТ вона не знаходиться.
По третє, здається серед розумних людей розводити чорно-білу пропаганду це моветон
Спробуй для початку заперечити що наприклад чоловіку 18-60 легше виїхати в ЄС з ТОТ ніж звідси. Чи теж почнеш строчити про бурятів?

так ти ж теж й близько не на окупованих територіях. й недавно писав
Найважче зараз виїхати чоловікам призовного віку. Російські силовики не випускають їх, а за день-два після спроби залишити ТОТ надсилають повістки на службу в окупаційній армії.

чи чукча не читач? :lol:

й виїхати не проблема - потім проблема повернутися - можуть так перерву на 20-50 років проштампувати...
Shaman

 




 

 
1
3
5
