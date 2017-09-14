RSS
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 21:20

  Успіх написав:
  flyman написав:вийшла друга зміна незламників

З написом на картоці "всремОсь, но НЕ здамОсь!" :mrgreen:


"Незламник", ти б свою конуру отримав би ... за 7 років.

Ти навіть цього не можешь зробити ))
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 21:39

Пиріжки у баьушки з трьома класами зачарствіли))

pesikot
Як у шарікова «адрес є, присвоїли » (і долонею пригладив волосся ))


«всремОсь, но НЕ здамОсь!"


Напис на плакаті у якогось чепушила під МСЕК , де черговий огляд киці
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 23:33

  thenewepic написав:
  Schmit написав:Мені байдуже, що там Україна і ЄС підготували, як альтернативу. Факт відмови від базових домовленостей був зафіксований, докази наведені
детальніше прописана пропозиція не відміняє базові домовленості. За визначенням. І пофіг на спекуляції ангажованих авторів. Вони не можуть слугувати доказами.


І так, ситуація три місяці назад:
- на фронті дупа - щодня втрачаємо як не село то два, ворог просувається, мобілізація буксує, втрати значні з обох сторін, але мобресурс у кацапів перевершує наш чи не на порядок;
- по всіх озброєнняк ворог нас вже догнав і перегнав, якщо не по якості то по кількості точно;
- пу не хоче миру, відчуває силу і висуває неприйнятні умови - віддати Херсон, Запоріжжя і т.д.
- головний союзник розуміє, куди все котиться і щоб врятувати ситуацію - домовляється на більш менш прийнятні умови (в нашому стані кращих і бути не могло);
- Зеленському потрібно було лиш погодитись, завершити цей кошмар і врятувати державу.

Але ні, легких шляхів ми не шукаємо і замість цього:
- переговорника і головного союзника нещадно обсирають усі ЗМі та потужники;
- ще не оголошений план нещадно критикується, перекручується, вигадуютья нові умови;
- порадившись з войовничими євролідорами, які на четвертому році війни не спромоглися налагодити серійне виробництво простих болванок до арти і досі спонсорують ворога, купуючи енергоносії, Зе відкидає умови головного союзника і висуває альтернативний план, який напевно знову потрібно погоджувати з рф;
- тим часом відкинуті домовленості охрестили фейковими (получається альтернативу клепали на фейкові домовленості - сюр);
- ні, то ні, - пу і радий такому розвитку подій та повертається до старих умов.
- євролідори і Зе у захваті.

І ось минуло три місяці, на фронті ситуація погіршилась, ще більше територій втрачено, перспективи ще жахливіші і США пробують вибити для нас другий шанс, на жаль кращих умов не передбачається.
І знову той же сценарій, знову потужники вигадують і обгворюють неіснуючі пункти, знову поливають перемовників, знову войовничі заяви євролідорів, звучить новий слоган - "справедливий мир" (хз, що то таке в нашій ситуації?)...

То що, знову буде відмова, чекаємо третього/четвертого/п'ятого ще кращого шансу на нових і нових рубежах? А його може вже і не бути.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 12 сер, 2025 00:19, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 00:14

  pesikot написав:
Президент США Дональд Трамп объявил, что в пятницу, 15 августа, он собирается встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в России. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

"В пятницу я еду в Россию. Я собираюсь увидеться с Путиным", - сказал Трамп.

Ранее президент США уже говорил о том, что собирается встретиться с Путиным 15 августа. Тем не менее он заявлял, что этот саммит пройдет в штате Аляска.

Блядь ...

PS. Или рыжий клоун собрался вернуть Аляску России ? ...
може вирішив показати Україні приклад - віддати Аляску. а то бажаючих роздавати українські території вистачає - а свої чогось не хочуть. а то як лінію Керзона - ми віддаємо Донбас й отримуємо частину Словаччини та Угорщини :lol:


То може це і є отой "обмін теріторіями" ? ... )[/quote] може воно так а може і не так) ти про план трама нічого не знаєш. Головне щоб переговори знову не зірвали. Треба переуонати європу, що Україні потрібний справедливий мир і ми більше не будем воювати за їх інтереси. Україна буде нейтральною!
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 00:25

Кротевич

https://x.com/bohdankrotevych/status/19 ... PENjl9rprw
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 01:04

  greenozon написав:Кротевич



чому бійці виступають проти домовленостей України з РФ

UKR.NET
https://www.ukr.net › news › details
·
Translate this page
Jul 1, 2024 — Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич озвучив незгоду з тими, хто підтримує завершення війни по лінії фронту.
“Ніякого миру без перемоги. Перемога одна — жодного російського солдата на території України. Нащадкам ми цю війну не залишимо, і ви теж не залишите, тому що якщо спробуєте, буде погано. І вам і їм. Якщо це “пробивон”, навіть не думайте. Написав стримано”,




26 лютого 2025 підполковник Богдан «Тавр» Кротевич завершує службу в Силах оборони і залишає посаду начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов».[14][15]


краще б вони клей по підвалам і далі нюхали незламники з лондонських барбершопів
Зображення

Навчаючись на 4 курсі університету, став активним учасником Революції Гідності в складі Правого сектору[3].
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 01:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:і ми більше не будем воювати за їх інтереси. Україна буде нейтральною!


розсмішили

fox767676
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 02:05

Не можна обирати на вищі шаблі влади не українців . Бо януковичі зеленські порошенки тушуються перед взбрикаии націоналістичної бидлоти.
Спробував би мені якийсь нюхоклей кротевич чи парасюк мятежом погрожувати - миттєво би понівченимдесь у лісі валялись
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 02:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:головний союзник розуміє, куди все котиться і щоб врятувати ситуацію - домовляється на більш менш прийнятні умови
не домовляється. Весь той "план Трампа" з пуйлом погоджений не був. Не треба свої фантазії видавати за реальність. А враховуючи це, весь інший ваш текст - це просто бла-бла-бла.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 02:19

Що це взагалі за партія така була підвальних нюхоклеїв ? Це путинські консерви, кроти-кротевичи що мають на меті дестабілізувати Україну , загнати її в якнайгірші умови а потім опинитися у празі/відні/Лондоні як борислав березащоку/бегемот-мосийчук/крот-кротевич ??
О цьому березі-блюхеру , бегемоту мосійчуку що не можна було голову відрізати ? Ну це ж лайно повне на якому тавро нема куди ставити . Ще слухають його, лайкають . Село неначе подуріло

Зображення
fox767676
