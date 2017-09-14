Успіх написав:Кличко мотлошить Л'юїса 8 раундів! По очках - звичайно, Кличко значно виграє. Л'юїс вже хитається... але ще якось тримається на ногах... І тут тренери Л'юїса кричать/пропонують: - "а давайте нічия?! Завершуємо ВЖЕ цей бій нічиєю?"
Тренери Люїса ще вимагають гарантії що матч-реванш ніколи не відбудеться, і що його мусять прийняти без черги в міжнародний гольф-клуб
Успіх написав:І, взагалі, про перемовини... план миру... Щось наші незламники, що "там на горі", а що тут на форумі "внизу")) якось зовсім не дружать з логікою.
Простий приклад: Бокс. Кличко мотлошить Л'юїса 8 раундів! По очках - звичайно, Кличко значно виграє. Л'юїс вже хитається... але ще якось тримається на ногах... І тут тренери Л'юїса кричать/пропонують: - "а давайте нічия?! Завершуємо ВЖЕ цей бій нічиєю?"
Letusrock написав:Підсвідомо я розумію що війну треба було закінчувати ще в 2023, а найкраще навіть не починати. Як добре що у Фінляндії небуло в свій час таких активістів як thenewepic, песікот та шаман, інакше вони б все ще воювали до тепер.
Як закінчувати війну?
В осени 2023 проводити вибори та не приймати сортовий закон про мобілізацію, а прийняти просто про мобілізацію (без сортів). Так як і пропонували США. Переговорні позиції в 2024 були б значно кращими.
Арестовичу с его патроном надо было молотком головы разбить Это моментально бы улучшило переговорные позиции и инвестиционный климат
26 августа 2022, 04:22 Попытки россии любыми способами навязать Украине переговоры - это просто желание россиян выиграть для себя время, собраться с силами перед следующей попыткой наступления. Текущие попытки атаковать закончились неудачно.
Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире у российского правозащитника Марка Фейгина.
«Они работают на деэскалацию, она им нужна... Дайте остановиться, давайте прекращение огня и дайте сформировать этот 137-тысячный корпус» - коротко охарактеризовал он цели россиян.
Арестович добавил, что россия со своими попытками любой ценой вырвать из Украины согласие на переговоры выглядит смешной - это та же самая страна, которая до февраля грозилась, что возьмет Киев за три дня.
Особі під ніком Модератор пламєнний привіт. Так, то так. Такі правила, то й такі. Ну і нехай. Буду інколи заходити.
В гілку ж цікаве інтерв'ю:
Все по полицях. В самий корінець. Всі проблеми. Не поверхово, а в глибину. Тільки висновок кумедний - треба більше розумних (свідомих фахових тощо) людей у систему йшло. Це треш --- його свідомого розумного фахового тощо можновладець, як два пальці об асфальт, як пил зі столу, як камінець на дорозі, копняком витурив через два тижні... А він рішення бачить у збільшенні кількості... на витурення. Можновладцями. Тими, хто приймає рішення. Хто реалізує і має свої цілі. Знаходження отам. Цілі інші, ніж у отаких чмутів.
Ну і від Буданова. https://m.youtube.com/watch?v=huuxbUbRwTA Він трактує -- головне самим визначитися, що Україна-українці хочуть. Начебто не визначилися((( Так визначили. Можновладці і визначили -- по мінімуму...
І лише коли вкрай необхідно більше, то отакого, як Буданов, допустили-поставили і то лише на сектор. Де він і дає вищий результат. Ось і роль управлінця. Ніщо не заважає такого ж поставити на таможню і т.д.... Ніщо. Окрім, що на таможні отакий (поки, бо нема вкрай необхідності. Або нема мети більше мінімуму!!) приймаючим рішення й нафіг не потрібен.
...про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Папперґер під час презентації звіту компанії за шість місяців. Як зазначається, німецьке підприємство Rheinmetall в Унтерлюсі з потужністю 350 000 снарядів на рік уже готують до технічного запуску, тоді як українське досі в стадії будівництва.
"Перший контракт з української сторони підписано. Поки що я незадоволений темпами роботи, але причина не лише в нас. Ви знаєте, що ми будуємо новий завод - і в Україні ми почали приблизно в той самий час, що й у Німеччині. У Німеччині ми вже готові, а в Україні - ще ні. На жаль, рівень бюрократії в Україні дуже високий, і це мене не радує", - сказав він.
треба пояснювальна бригада з турбопатріотів - чаклун, доцентка з колегами з базару, скажений Діма та ін., пояснити, що це все ІПСО і чи не ждун російського миру цей пан Папперґер
Пожалуй, попробую 😁 Понимаю, что сейчас меня обзовут сторонником бюрократии, но все же обращу внимание на один момент. Своя бюрократия не воняет. В той же Германии бюрократии не меньше, но она привычна и понятна. Если наше предприятие решит организовать производство в Германии, будут те же проблемы. Корень проблем не в самой бюрократии, которая есть везде, а в том, что каждое предприятие строит свои бизнес-процнссы с учётом местного законодательного поля и бюрократических традиций. При попытке выхода на другие рынки, сколь бы тщательным ни было предварительное их изучение, всегда возникают определенные несовместимости, которые сильно мешают.
треба пояснювальна бригада з турбопатріотів - чаклун, доцентка з колегами з базару, скажений Діма та ін., пояснити, що це все ІПСО і чи не ждун російського миру цей пан Папперґер
Пожалуй, попробую 😁 Понимаю, что сейчас меня обзовут сторонником бюрократии, но все же обращу внимание на один момент. Своя бюрократия не воняет. В той же Германии бюрократии не меньше, но она привычна и понятна. Если наше предприятие решит организовать производство в Германии, будут те же проблемы. Корень проблем не в самой бюрократии, которая есть везде, а в том, что каждое предприятие строит свои бизнес-процнссы с учётом местного законодательного поля и бюрократических традиций. При попытке выхода на другие рынки, сколь бы тщательным ни было предварительное их изучение, всегда возникают определенные несовместимости, которые сильно мешают.
Можливо ви і праві. Але у нас заявлена владою "війна на виживання країни, за існування". А співпраця з іноземними виробниками зброї і будівництво потужностей в Україні - це розпіарені тіє ю ж владою проекти і мають проходити поза звичайними конкурсами, потужно і в улюбленому турбо-режимі, як прийняття законнів: за три дні встигли і скасувати, і помайданити, і ті ж рила прийняли і підписали закон знов. Тобто, можуть, коли "хочуть". Тож або це не війна на виживання, як ллють пересічним у вуха, або Паппергер наговорює на зелевладу, або хтось викручує руки комусь. В світлі цієї новини, питання "де українська балістика" можна і не обговорювати вже навіть.
Интересно, как BMW в Калининграде построиться сумели? И Daimler в "Есипово"?.. И не должен ли был зеля - если не лично там ночевать - то хотя бы эрмака на такой важный объект послать? 🤔