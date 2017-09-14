Декілька днів назад розгорівся скандал навколо 27-річного комбрига в 34 окремій бригаді берегової оборони, який без належної підготовки та забезпечення стирає особовий склад на лівому березі Дніпра Херсонської області для виконання безглуздих завдань. Примітно, що це 27-річне молоде «дарування», за інформацією, одружений на племінниці голови ВМС, що дуже сприяє його блискавичному кар’єрному зростанню.
Командир корпусу, генерал-майор Дмитро Делятицький, призначив на посаду командира 39 бригади берегової оборони свого 30-річного родича (племінника своєї дружини) — полковника Олександра Тоненчука, який у свій молодий вік, окрім звання полковника, є повним лицарем ордену Богдана Хмельницького та ордену “За мужність”..... Не дивлячись на великі втрати та багато безвісти зниклих на Кринках, Делятицький вже в 2025 році зі своїм підлеглим родичем Тоненчуком відправляють перший батальйон на суїцидальне “Курське” завдання. Батальйон, звичайно ж, майже знищили..... З цього приводу, за моїм зверненням, було проведено службове розслідування, яке здійснили самі ж морпіхи у самих себе і… нічого не виявили, окрім «російського ІПСО» з мого боку 😂🤣. Хоча хлопці вказували на кричущі випадки: • самоусунення від управління 39 бригадою Олександра Тоненчука, • віддання злочинних наказів, • підробку службових документів, де вказувались неіснуючі позиції на передньому краї, • комплектацію першого батальйону віртуальними матросами для підвищення укомплектованості на паперах, • найбільший шок — відношення до солдат, коли їх приковували у підвалі наручниками, щоб вони не пішли в СЗЧ, погрожували їхнім рідним.
Я б не против чтоб наше форумное отделение потужных забронированных нэзламныкив после подвала в наручниках так бы бросили б(с лопатами) прочищать проход бронетанковому клину на Геническ(с Крынок) Даже есть один отдохнувший кандидат на поддержку самураев с воздуха(на трофейном дизельном КА52)
_hunter написав:У найближчі години вирішиться доля 29% території Донецької області, що залишилася під контролем України, — військовий оглядач Bild Рьопке
За його оцінкою, глибина прориву фронту на північ від Покровська становить близько 18 км (раніше звучали оцінки в 10-12 км). Для відбиття цих територій у ЗСУ є кілька днів, перш ніж РФ перекине туди дрони і механізовані частини.
танкова армада орків колонами на (хз куда) оперативний простір вжуххх
так пани доктор слугонародных наук писала ж шо у них танки ещё на этот день победы закончились, а последние макеты на буксире протащили на параде перед мавзолеем вовы.
це ж як в старому анекдоті про плани генштаба недружньої держави: - Значит так: просачиваемся через границу мелкими группами по миллиону человек. А потом танки, танки, танки. - Что, все одновременно? - Нет. Сначала один, потом второй.