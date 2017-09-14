RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 15:38

  Сибарит написав:
  whois2010 написав:В одному місці - це скупчення на 1000 квадратних метрах, коли один приліт касети робить купу трупів і калік.
Це складно?

Это не просто сложно.
Это невозможно!
Никаких площадей не хватит, чтобы просто всех разместить.
Не говоря уже о том, что для обучения и для выполнения задач нужно собирать десятки людей в одном месте.
Сотнями стараются не собирать и мероприятий на открытом воздухе не проводить.

Ми ж ще про тил говоримо? Бо полів і посадок наче вдосталь.
Особисто знаю приблизно пів десятка місць НЕ компактного проживання ВС в тилу - ТРО і підрозділів на ротації. Це ліс біля великої траси, ліс біля озера - була база відпочинку, але розкидана на декількох гектарах, посадка. Там ніяких касет не вистачить стріляти.
Навчання проводити з відділеннями і взводами. Не ротами і не батальонами.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 15:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Не збирати військовослужбовців десятками і сотнями в одному місці: в столових, на нагородженнях, на "прєдставлєніі" нового командира, в одній казармі-гуртожитку, на точці на полігоні/плацу і т.і. В одному місці - це скупчення на 1000 квадратних метрах, коли один приліт касети робить купу трупів і калік.
Це складно?
Складно.
Один повар буде готувати на 100 осіб
Найменший підрозділ в ЗСУ - відділення - це десяток осіб
Потім взвод - це пару десятків
Потім рота - це сотня
Потім батальйон(бригада)-кілька сотень
Корпус - кілька тисяч....
....

От прикиньте
як годувати? - на одну людину треба кілограм їжі( разом з вагою бачків в яких ця їжа переноситься)...,
як зробити так щоб по тривозі добігли до бойового місця за хвилину?
як зібрати щоб довести якісь зміну у тактиці ворога(чи в своїй)
і цих як -море....
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 15:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Ми ж ще про тил говоримо?
У нас тил - відсутній
Балістика долетить до Карпат всього на пару хвилин довше ніж до Дніпра...
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 15:56

  budivelnik написав:
  whois2010 написав:Не збирати військовослужбовців десятками і сотнями в одному місці: в столових, на нагородженнях, на "прєдставлєніі" нового командира, в одній казармі-гуртожитку, на точці на полігоні/плацу і т.і. В одному місці - це скупчення на 1000 квадратних метрах, коли один приліт касети робить купу трупів і калік.
Це складно?
Складно.
Один повар буде готувати на 100 осіб
Найменший підрозділ в ЗСУ - відділення - це десяток осіб
Потім взвод - це пару десятків
Потім рота - це сотня
Потім батальйон(бригада)-кілька сотень
Корпус - кілька тисяч....
....

От прикиньте
як годувати? - на одну людину треба кілограм їжі( разом з вагою бачків в яких ця їжа переноситься)...,
як зробити так щоб по тривозі добігли до бойового місця за хвилину?
як зібрати щоб довести якісь зміну у тактиці ворога(чи в своїй)
і цих як -море....

Місія нездійсненна (с)
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 15:58

  budivelnik написав:
  whois2010 написав:Ми ж ще про тил говоримо?
У нас тил - відсутній
Балістика долетить до Карпат всього на пару хвилин довше ніж до Дніпра...

Ми наче по кругу ходимо. В тилу вдосталь місця щоб розсередоточити особовий склад групами по 10 осіб, наприклад. І на відпочинку, і на навчанні. Від Карпат до Дніпра. І навчати тих 10 осіб буде одна особа. І їсти готувати вони будуть самі собі, без повара, як у мого родича в підрозділі: видали гору продуктів, готуйте самостійно. І не збирати сто або більше осіб в столовій, коли через один приліт десятки загиблих і під сотню покалічених.
Пропоную закрити цю тему
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:місія невиконувана
Є один теоретик - в нього місію можна виконати шляхом підбору десятка можновладців...
Є практик, який знає що від керівництва залежить БАГАТО але не все...
Тому практики НЕ СТАВЛЯТЬ перед собою фантасмагоричних завдань... і тихою сапою отримують результат
Теоретики як лайно в ополонці бовтаються від одного до іншого краю.. і так нічого й не добившись-твердо переконані що якби робили так як вони кажуть -все б було краще..
От тільки нюанс
Вони за все хороше і проти всього поганого... але не ДО ПОДІЇ а ПІСЛЯ....
Тому як діяти щоб ОТРИМАТИ якийсь результат -вони не знають.

ПС
30 років тому , для того щоб погодувати роту треба було
або - 30 хвилин зібравши її докупи
або пів дня годуючи кожне відділення окремо... і при цьому 10% залишались голодними...
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:В тилу вдосталь місця щоб розсередоточити особовий склад групами по 10 осіб,
Не достатньо.
Бо сама суть військових -це навіть в тилу готуватись до війни
Тому розмістити їх в містах - не можна , ризик втрат серед цивільних
Розмістити за межами міста - це показати супутникам де що скільки....
Бо функціонування армії потребує ресурсів...
І так як статистики визначають кількість населення по випічці хліба( чи споживанню електроенергії) чи ще там по якомусь параметру..
Так само ворожа розвідка по тому як часто їздить водовозка(чи паливна цистерна) від нафтобази в глихий закуток - визначить скільки і що за рід військ...

Тому ще раз
Все що збоку виглядає просто - в реалі дуже складно...
До місць розташування повинен бути якийсь шлях, а наявність шляху і інтенсивність пересування по ньому-моніториться на раз два..
та й ждунів у нас-багатенько , при чому якихось 10000 активних ждунів перекриють всю Україну на квадратики 10*10 км... а так як в лісах/полях їм знаходитись не треба, то влаштувавшись в придорожньому кафе, чи охоронником сільськогосподарської плантації чи заправка чи переїзд чи рибак коло моста....
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:09

  budivelnik написав:
  flyman написав:місія невиконувана
Є один теоретик - в нього місію можна виконати шляхом підбору десятка можновладців...
Є практик, який знає що від керівництва залежить БАГАТО але не все...
Тому практики НЕ СТАВЛЯТЬ перед собою фантасмагоричних завдань... і тихою сапою отримують результат
Теоретики як лайно в ополонці бовтаються від одного до іншого краю.. і так нічого й не добившись-твердо переконані що якби робили так як вони кажуть -все б було краще..
От тільки нюанс
Вони за все хороше і проти всього поганого... але не ДО ПОДІЇ а ПІСЛЯ....
Тому як діяти щоб ОТРИМАТИ якийсь результат -вони не знають.

ПС
30 років тому , для того щоб погодувати роту треба було
або - 30 хвилин зібравши її докупи
або пів дня годуючи кожне відділення окремо... і при цьому 10% залишались голодними...

практик ставить задачу максимально не зберегти особовий склад
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:12

Дурню в лоба в якості алаверди

  budivelnik написав:
  flyman написав:місія невиконувана
Є один теоретик - в нього місію можна виконати шляхом підбору десятка можновладців...
Є практик, який знає що від керівництва залежить БАГАТО але не все...
Тому практики НЕ СТАВЛЯТЬ перед собою фантасмагоричних завдань... і тихою сапою отримують результат
Теоретики як лайно в ополонці бовтаються від одного до іншого краю.. і так нічого й не добившись-твердо переконані що якби робили так як вони кажуть -все б було краще..
От тільки нюанс
Вони за все хороше і проти всього поганого... але не ДО ПОДІЇ а ПІСЛЯ....
Тому як діяти щоб ОТРИМАТИ якийсь результат -вони не знають.

ПС
30 років тому , для того щоб погодувати роту треба було
або - 30 хвилин зібравши її докупи
або пів дня годуючи кожне відділення окремо... і при цьому 10% залишались голодними...

Брешеш і єралашиш, як "як лайно в ополонці".
Практики-реформатори змінили ринки країн, теоретик але практик ларька лише співає, що знає як.
Ларьорчну шнобелівську відсеб'ятину а-ля коли кожен підійде до дзеркала тощо.
І заплющує очі на факт - навіть теоретик Бальцерович одразу на практиці реформував ринок Польщі.

Ітого: чергова місіонерська єралашкова брехня. По -надцятому колу.
Ще й приправлена *лайном в ополонці*.
Без цього будувати ні на чому.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 12 сер, 2025 16:17, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:16

форумное отделение потужных забронированных



Під командуванням 120-кг непридатного інваліда турецької війни (битва за шубу)
Можна мрійника з собою взяти

Зображення
