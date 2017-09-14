RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14711147121471314714
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:18

  whois2010 написав:
  budivelnik написав:
  whois2010 написав:Ми ж ще про тил говоримо?
У нас тил - відсутній
Балістика долетить до Карпат всього на пару хвилин довше ніж до Дніпра...

Ми наче по кругу ходимо. В тилу вдосталь місця щоб розсередоточити особовий склад групами по 10 осіб, наприклад. І на відпочинку, і на навчанні. Від Карпат до Дніпра. І навчати тих 10 осіб буде одна особа. І їсти готувати вони будуть самі собі, без повара, як у мого родича в підрозділі: видали гору продуктів, готуйте самостійно. І не збирати сто або більше осіб в столовій, коли через один приліт десятки загиблих і під сотню покалічених.
Пропоную закрити цю тему

Правильно пропонуєте. Для того, щоб таке не писати, треба зранку взвод пошикувати, потім з ним поїсти, потім відвести чи відвезти на стрільби, і десь через три-чотири години ви точно зрозумієте, яку відірвану від життя єресь ви пишете.
andrey_spec
 
Повідомлень: 163
З нами з: 23.06.08
Подякував: 1 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:32

  andrey_spec написав:
  whois2010 написав:Ми наче по кругу ходимо. В тилу вдосталь місця щоб розсередоточити особовий склад групами по 10 осіб, наприклад. І на відпочинку, і на навчанні. Від Карпат до Дніпра. І навчати тих 10 осіб буде одна особа. І їсти готувати вони будуть самі собі, без повара, як у мого родича в підрозділі: видали гору продуктів, готуйте самостійно. І не збирати сто або більше осіб в столовій, коли через один приліт десятки загиблих і під сотню покалічених.
Пропоную закрити цю тему

Правильно пропонуєте. Для того, щоб таке не писати, треба зранку взвод пошикувати, потім з ним поїсти, потім відвести чи відвезти на стрільби, і десь через три-чотири години ви точно зрозумієте, яку відірвану від життя єресь ви пишете.

Ок, упрощьонно. Групи по десять-п'ятнадцять осіб. Розміщені навколо поля-полігона-стрельбіща по периметру. Щоб постріляти, кинути гранату треба пройти кілометр пішки до учбової позиції. В кожній групі старший. Окремий інструктор проводить з групою заняття на полігоні. Медики проводять заняття по місцю розміщення групи (у лісі, полі, землянці). Призначається одна особа в наряд на кухню готувати, поки решта стріляє. Їдло-дрова привозять. Ждун повідомив, що десь там в лісі живуть 15 осіб. Прилетить туди балістика?
Це все спейс сайєнс? Ну так, замполітам нема де буде обробляти ОС.
Дійсно, зараз дешевше втрачати людей у тилу, ніж наладити службу. І інша справа, що нах воно нікому не потрібно.
Востаннє редагувалось whois2010 в Вів 12 сер, 2025 16:34, всього редагувалось 1 раз.
whois2010
 
Повідомлень: 911
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:33

  whois2010 написав:по пунктах:
- Розумію. Не розумію таких втрат в тилу: в кропивницьких пабліках пишуть (ІПСО-шники, звісно) про геть приголомшливі цифри по пораненим в реанімації і кількості трупів у моргу с.Нового, передмісті. Таких випадків, про які стало відомо лише завдяки розголосу, починаючи з Яворова в 2022, вже десятки мабуть. Висновків нема.

З загиблих на цій війні людей, з числа яких я добре знав (в т. числі родичи) було вбито на полігонах, шикуваннях в казармах - 25%
Напевно це не типово...
А можливо й норма при такий алкоголізації командного складу.
UA
 
Повідомлень: 9580
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:42

  budivelnik написав:У нас тил - відсутній
Балістика долетить до Карпат всього на пару хвилин довше ніж до Дніпра...

Дві хвилини це досить щоб здорова людина пробігла 500-700 метрів
Хворі яких лише і здатні спіймати бусифікатори звично не побіжуть
UA
 
Повідомлень: 9580
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2345 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:44

  whois2010 написав:
  Shaman написав:це війна, й втрати з обох сторін. хтось це не розуміє?

щось ви так про корейців, коли їх сотнями чи тисячами косили не переймалися...

й ЗСУ не повідомляє про втрати особового складу - теж не в курсі?

по пунктах:
- Розумію. Не розумію таких втрат в тилу: в кропивницьких пабліках пишуть (ІПСО-шники, звісно) про геть приголомшливі цифри по пораненим в реанімації і кількості трупів у моргу с.Нового, передмісті. Таких випадків, про які стало відомо лише завдяки розголосу, починаючи з Яворова в 2022, вже десятки мабуть. Висновків нема.
- схєров я буду перейматися корейцями? Можливо вам вони не байдужі. Ви з пепсікотом наче по різних методичках працюєте: той як вжалений кожному пише, що не звинувачують путіна у війні, ви навпаки переймаєтеся про корейців. Тримайтеся однієї лінії партії, бо будете без пайків
- "потєрь нєт". на гражданкє теж нікого нєт. в війську теж нікого нєт. Питання з зірочкою до вас, де всі? Можна і далі продовжувати замовчувати реальний стан речей "всьо хорошо, прєкрасная маркіза". Але якщо все норм - потєрь нєт, бабло дають, снаряди он скоро будемо виготовляти свої, прем'єр каже, що мобілізація йде, як і заплановано було - то не треба звинуачувати нарід, що він п'є пиво по вечорах.

в пабліках багато що можуть писати. про те, що немає висновків - гадаю велике перебільшення. чому повторюються такі випадки? це мають розбирати всередині, а не волаючи на всю країну. ви ж це лише з пабликів бачите? під час тривоги до сховища спускаєтесь? ні? це лише ви такий недисциплінований?..

питання в тому, що постійно роздувають наші проблеми в контексті все пропало, а не щоб робити висновки. висновки треба робити, але розповідати про них зараз ніхто не буде.

про втрати цивільних в нас кажуть. про що ви кажете? треба розділяти замовчувати й те, що деякі речі не є публічними. ви свідомо це змішуєте...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9378
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1633 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 16:58

Шаман, а ку-ку)))))

  _hunter написав:
  Shaman написав:[quote="5880725:_hunter"[quote="5880716:Shaman"
але ні йти добровольцем, ані оплачувати ти не збираєшся

====
Типа ты собираешься? ;)
(на всякий случай - йти добровольцем)

=========
я в Україні на відміну від тебе.[/quote]
=====
вопрос-то был не про это...[/quote]
============

Шаман, то де ЧІТКА відповідь на ЧІТКЕ питання? :wink:

Як всі, то всі!© :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8436
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 17:07

  UA написав:
  budivelnik написав:У нас тил - відсутній
Балістика долетить до Карпат всього на пару хвилин довше ніж до Дніпра...

Дві хвилини це досить щоб здорова людина пробігла 500-700 метрів
Хворі яких лише і здатні спіймати бусифікатори звично не побіжуть

якщо 100 чоловік нагодувати не в одному місці - це непідйомна задача, то ті ж ідальні можна було закопати і залити бетоном так, що хіба точне попадання "Горішника" могло би нанести шкоду
Востаннє редагувалось flyman в Вів 12 сер, 2025 17:13, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40364
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 17:11

  Успіх написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:=========
я в Україні на відміну від тебе.

=====
вопрос-то был не про это...
============
Шаман, то де ЧІТКА відповідь на ЧІТКЕ питання? :wink:
Як всі, то всі!© :lol:

Шаман якось писав що в нього ВОС настільки не той, що він якщо піде то в окопах всі прям вздрогнут )))
Letusrock
 
Повідомлень: 2579
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14711147121471314714
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120576
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 302581
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 972817
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.