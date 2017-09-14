whois2010 написав:

Shaman написав: це війна, й втрати з обох сторін. хтось це не розуміє?



щось ви так про корейців, коли їх сотнями чи тисячами косили не переймалися...



по пунктах:- Розумію. Не розумію таких втрат в тилу: в кропивницьких пабліках пишуть (ІПСО-шники, звісно) про геть приголомшливі цифри по пораненим в реанімації і кількості трупів у моргу с.Нового, передмісті. Таких випадків, про які стало відомо лише завдяки розголосу, починаючи з Яворова в 2022, вже десятки мабуть. Висновків нема.- схєров я буду перейматися корейцями? Можливо вам вони не байдужі. Ви з пепсікотом наче по різних методичках працюєте: той як вжалений кожному пише, що не звинувачують путіна у війні, ви навпаки переймаєтеся про корейців. Тримайтеся однієї лінії партії, бо будете без пайків- "потєрь нєт". на гражданкє теж нікого нєт. в війську теж нікого нєт. Питання з зірочкою до вас, де всі? Можна і далі продовжувати замовчувати реальний стан речей "всьо хорошо, прєкрасная маркіза". Але якщо все норм - потєрь нєт, бабло дають, снаряди он скоро будемо виготовляти свої, прем'єр каже, що мобілізація йде, як і заплановано було - то не треба звинуачувати нарід, що він п'є пиво по вечорах.