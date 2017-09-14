RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 17:29

  Сибарит написав:
  whois2010 написав:Групи по десять-п'ятнадцять осіб. Розміщені навколо поля-полігона-стрельбіща по периметру.

Отличная идея!
И на полигоне ни из чего не стрелять, потому что по периметру размещен ЛС 😁

Чем меньше себе представляешь, о чем речь, тем проще выглядят глупые решения.

Дуже-дуже смішно, давайте більше смайлів. Не юродствуйте. Полігон - умовно чотирикутник. З трьох сторін розташований ос по периметру на віддалені. Четверта сторона з земляними валами - напрямок стрільби. Так для вас доступно?
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 17:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сибаріт красава. Швидко розуміє особливості. Бандерлог також
Долярек необучаємий.
Посони, ну чому ви про манго не нюхали навіть його??
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  whois2010 написав:Так для вас доступно?
Почну з доступного для Вас
1 Повара призначаємо з відділення в 10 чоловік
а -Чи розумієте Ви що ця людина буде ВЕСЬ день займатись приготуванням їжі? , тобто вона не зможе готуватись до бою, в бою не потрібна знання розкладки продуктів і правила їх готування
б - чи розумієте що признечення РІЗНИХ людей з групи поварами - перетворить підготовку відділення на підготовку кухарів по приготуванню в польових умовах
в - на чому будете готувати? польова кухня- забагато , а три каструлі по 5-10 літрів(перше і третє+помити посуд)+якась каструлька для приготування другого+ місце для порізки хліба+ місце де почистиш овочі без піску в страві+ паливо для цього багаття.....
З приготування розібрались?
2 Інструктор на 10 осіб.....
Ви в курсі, що вчитель в школі на повну ставку працює 72 години/місяць(уроки) і ще 100 годин готується до уроку....
Кількість інструкторів які будуть проводити інструктах групи в 10 осіб - уявляєте?
З підготовкою також розібрались
3 Підвіз/утилізація матеріальних ресурсів
Як Ви собі уявляєте видачу боєприпасів , харчів,палива і так далі?
Кожна група потребує хай 50 кг в день різноманітної фігні, яку в руках їм не понесеш , а автомобіль по вашому застосовувати не можна , бо він привезе добовий запас для сотні людей( якщо менше не вигідно його ганяти) якщо більше не встигне роздати так щоб між групами які будуть отримувати буде більше 100 метрів між кожним отримувачем...

ПС
Це ще не все, Бандерлог правильно сказав що шикування вранці і ввечері-це спосіб підтримати дисципліну ( щоб кожен знав що напитись або збігати в самоволку довше ніж на 12 годин точно не вийде)
І такихнюансів море..
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:04

  Schmit написав:
  thenewepic написав:
  Schmit написав:головний союзник розуміє, куди все котиться і щоб врятувати ситуацію - домовляється на більш менш прийнятні умови
не домовляється. Весь той "план Трампа" з пуйлом погоджений не був. Не треба свої фантазії видавати за реальність. А враховуючи це, весь інший ваш текст - це просто бла-бла-бла.

Припущення позбавлене логіки і здорового глузду.
Навіщо американцям виставляти на підпис непогоджений план? Щоб що?

Зачекай, ти ж сам писав - Зеленський підписав би, а далі головна біль Трампа, як це протягувати через Путіна )

А зараз, вже "погоджений план".

Ти - приклад того, як вкидують постійно одну тему "Україна винна"

Не погодився Путін на той план, все інше - твоя маячня і вкиди
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:08

Ще раз про зауваження Бандерлога про подивитись в очі....
1 Це і є ЗАУВАЖЕННЯ ПРАКТИКА , який ЗНАЄ що якщо самосвідомість тих ким керує була б вищою - то це примітивне заняття(шикування) яке тягнеться в армії вже сотні років( напевно з моменту створення регулярних військ) + з таким (а може й ще більш примітивним) я рух стройовим кроком - укріпляє дисципліну і відчуття ліктя без яких АРМІЯ це зборище нешуганих цивільних.
2 Так є й інші варіанти укріплення дисципліни ( патріотизм + фінансова мотивація + професійна підготовка)... але точно так саммо як і в цивільному суспільстві, людей які мають ці ТРИ риси одночасно - не більше 5% від загальної кількості людей.
Тому для різних груп-різні методи...
Але всі МЕТОДИ починаються з ПРИМІТИВНИХ
спочатку муштра/шикування, потім професійні знання і тільки потім фінансова віддача....
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:12

  Успіх написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:[quote="5880725:_hunter"[quote="5880716:Shaman"
але ні йти добровольцем, ані оплачувати ти не збираєшся

====
Типа ты собираешься? ;)
(на всякий случай - йти добровольцем)

=========
я в Україні на відміну від тебе.
=====
вопрос-то был не про это...
============

Шаман, то де ЧІТКА відповідь на ЧІТКЕ питання? :wink:

Як всі, то всі!© :lol:

Успіх, щось я не пам'ятаю, щоб ти пішов добровольцем. тому не треба про всі... бо зараз ТИ можеш піти добровільно, але щось не хочеш - але активно підспівуєш всім ухилянтам

в ху.нтера не хочеш спитати, як він перейшов кордон й ховається в Європі? як всіх то всіх питай - чого ухилянтов ти взагалі не питаєш?
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:14

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Мільйони людей ? На людей йому насрати, головне, щоб йому було спокійно

Ти боїшся перемир"я

Ні, я не боюсь
Якщо це буде перемир"я, а не "віддайте нам 4 області+Крим, а ми вам - щось пообіціємо"
Нам не пропонують перемир"я, цього ти від переляку не можешь зрозуміти, або не хочешь )
  Letusrock написав: бо всі успіхи розбіжаться

От цього я взагалі не боюсь
Бо "всі" не розбіжаться, не транслюй промосковську пропаганду

А ти та успіх нехай поїдуть )
Може буде чистіше повітря )

  Letusrock написав:Лицемірство вищого рівня

Твого лицемірства, ти давно згоден віддати області і людей россіянам, щоб тобі було спокійно втекти за кордон
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:19

На все воля суду: як Глиняна й Адамовський отримали підряди на 4 мільярди, щоб харчувати армію 8)

Найскандальніші постачальники харчів для Міноборони нікуди не ділись і продовжують забирати собі найбільші шматки на тендерах. Компанії з пулу Тетяни Глиняної та Андрія Адамовського відкрили для себе новий шлях, як отримувати бажані тендери. І в цьому їм неабияк допомагає Шостий апеляційний адмінсуд.
https://censor.net/ua/resonance/3568027 ... glynyaniyi
Від фальсифікату тушонки до найбільшого постачальника 8)

певно усі пам"ятають :lol:

Зображення



епілог статті 8)

Глиняну не переможе ніхто
Попри те, що та вже має офіційну підозру від НАБУ в історії про "яйця за 17 гривень". :lol:
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:19

  Letusrock написав:Підсвідомо я розумію що війну треба було закінчувати ще в 2023, а найкраще навіть не починати.


Оце вже чиста промосковська пропаганда, що Україна "почала" війну

Дійсно, ну СВО, колони рос.гвардіі, "вирішили із Белорусі вийти на Москву через Київ", а Україна "розпочала" війну ...

Ти не тільки сцикло, про Путіна ані слова, але ще й брехло

PS. і мразота ...
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 18:24

  UA написав:
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Підсвідомо я розумію що війну треба було закінчувати ще в 2023, а найкраще навіть не починати.
Як добре що у Фінляндії небуло в свій час таких активістів як thenewepic, песікот та шаман, інакше вони б все ще воювали до тепер.

Як закінчувати війну?

В осени 2023 проводити вибори та не приймати сортовий закон про мобілізацію, а прийняти просто про мобілізацію (без сортів).

Ти все про сорти тему вкидаєшь ...
У тебе таке завдання

Покажи, де в законі про сорти ?

Ще, ментопенс, у якого "ксіву поважають", який вивіз капітал та виїхав сам - це який у тебе сорт ? )

  UA написав:Так як і пропонували США.

Нагадай, де і коли пропонували ?
