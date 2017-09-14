RSS
  #
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 19:50

  Успіх написав:
  pesikot написав:що на курортах Закарпаття та на дорогах Закарпаття, діє негласне правило - ТЦК нікого не торбить
  Hotab написав:жодної зупинки і жодної перевірки документів

А от на цю тему можемо нормально поспілкуватись))

Бо я щось не доганяю - по місту катаються декілька "патрулів тцк"(особисто 4рази за 2міс. до мене вискакували), палять бенз, їздять глухими дворами... вишукують ухилянтів, які можуть спокійно дременути дворами поміж будинків і "іщі-свєщі"...
А тут собі просто став на якомусь блокпості, чи на якійсь кільцевій і зупиняєш/перевіряєш доки.
Навіщо тцк обрали такі "пекельні малоефективні муки"???
"Гоп-стопом" на трасі ж легше/простіше займатись?!

Заметьте, Я прямо и четко отвечаю на Ваш вопрос 😁
1. На трассах достаточно активно проверяют документы, но стараются выбирать не самые загруженные трассы, чтобы не создать транспортный коллапс.
2. Ухилянт, не утративший остатки разума, предпочитает сократить свое пребывание на улицах до минимума. Он вряд ли станет кататься по трассам. А вот в ближайший магазин он иногда вынужден выходить. Именно таких по дворам и ловят.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 19:52

  pesikot написав:
  Xenon написав:
❗️рф не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях: «Территориальное устройство россии закреплено в конституции страны», – МЗС рф.

Letсракrock, дивись, РФ каже, що то "їх", повністю теріторіально

А ти це підтримуєшь і хочешь людей віддати під РФ
рф говорить з сша а тим українська конституція не особо священна)
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 20:10

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Xenon написав:❗️рф не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях: «Территориальное устройство россии закреплено в конституции страны», – МЗС рф.

Letсракrock, дивись, РФ каже, що то "їх", повністю теріторіально

А ти це підтримуєшь і хочешь людей віддати під РФ
рф говорить з сша а тим українська конституція не особо священна)

Ти що хотів сказати ? )

Написати, що РФ має право на українські теріторії ?

Так ти - зрадник.
110 стаття ККУ

Що ти робишь в ЗСУ ?
Якщо ти в ЗСУ ...

Вас не "лише двое", а вас значно більше в "наша церква"
Бо ти, за московитів

Що і так було зрозуміло )
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 20:28

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Xenon написав:❗️рф не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях: «Территориальное устройство россии закреплено в конституции страны», – МЗС рф.

Letсракrock, дивись, РФ каже, що то "їх", повністю теріторіально

А ти це підтримуєшь і хочешь людей віддати під РФ
рф говорить з сша а тим українська конституція не особо священна)

>>> дивись, РФ каже, що то "їх", повністю теріторіально
Где ты увидел "повністю"? -- или они "закрепили" еще и площади включенных областей? :wink:
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 20:35

  _hunter написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:❗️рф не піде на територіальні поступки в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізьких областях: «Территориальное устройство россии закреплено в конституции страны», – МЗС рф.
Letсракrock, дивись, РФ каже, що то "їх", повністю теріторіально

А ти це підтримуєшь і хочешь людей віддати під РФ
рф говорить з сша а тим українська конституція не особо священна)

>>> дивись, РФ каже, що то "їх", повністю теріторіально
Где ты увидел "повністю"? -- или они "закрепили" еще и площади включенных областей? :wink:


Они будут ориентироваться на украинскую конституцию и законодательство. :) Надо срочно присоединить остатки херсонской , заорржской и донецкой областей к николаевской, днепропетровской и харьковской :)
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 20:42

  Letusrock написав:
  thenewepic написав:А можна глянути, що це за військові, які підтримують саме демілітаризацію, як один з пунктів вимог рф? І як вони аргументують таку позицію? Мені дійсно цікаво.

піхотинці з околонуля, прикинь. А аргументація бо за... Тому й запрошують підмінити тими хто проти

с закарпатского фронта новости? на околонуле с мадьярами/словаками?
