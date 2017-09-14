RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14724147251472614727
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:12

pesikot

Ти не доганяешь,


Тому і вийшов з курсів з довідкою , а не сертифікатом,
І копає 3 дні поспіль, а не день на дронах, день сон/відпочинок, день на обладнанні позицій)) . Що вміє..
Hotab
 
Повідомлень: 15916
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2469 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:15

Що потрібно для справедливої мобілізації?


Результат голосування в кінці ролику...

48% - відправити можновладців на фронт!
44% - рекрутинг за великі гроші!
6% - нехай тцк працює так як і зараз


Шах і мат!©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8447
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:21

Отак би всі вчились відповідати - ЧІТКО і по суті питання!

  Сибарит написав:Заметьте, Я прямо и четко отвечаю на Ваш вопрос 😁
Можна було б тут плюсанути, то за отакі ЧІТКІ відповіді - я би кожному ставив по 2 плюса!😁
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8447
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:дивись, РФ каже, що то "їх", повністю теріторіально
А ти це підтримуєшь і хочешь людей віддати під РФ

ну раз так, то варіантів нема, і ти вже складуєш рюкзак і чистиш дідів автомат.. чи ні?
Letusrock
 
Повідомлень: 2586
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:29

Ага, попався!!!!)))

  pesikot написав:Так ти - зрадник.
110 стаття ККУ

Що ти робишь в ЗСУ ?


Все, Бандерлога розсекретили...

Бандерлог, здавайся! :lol:

Виходи з піднятими руками :mrgreen:


І дивись мені - не дремени в сторону ворога! :lol: :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8447
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:30

  Успіх написав:Результат голосування в кінці ролику...
48% - відправити можновладців на фронт!
44% - рекрутинг за великі гроші!
6% - нехай тцк працює так як і зараз
Шах і мат!©

то всьо народ неправильний - 94% бракованих. Ех, непощастило нашим керманичам з народом :mrgreen:
Letusrock
 
Повідомлень: 2586
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 21:36

Ехххххххх, скільки даремно бабла викинуто на поізносівшихся.

  Schmit написав:

Прорив на фронті?

А як інакше - якщо військові, які ПІВ ЖИТТЯ вчились на військових, спеціально їх тренували!!!
А як війна, то вони он що>>>
  Hotab написав:Ну що, на власному досвіді ….
Ввідні дані:
Сума кілька десятків тисяч євро
Рахунок (мультивалютний) у польському банку Alior було відкрито зарані в Перемишлі



То як фронт не посипеться, якщо СПЕЦІАЛЬНОНАВЧЕНІ військові поклали на фронт і відсиджуються в тилах?!
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8447
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:16

  Успіх написав:
  Schmit написав:

Прорив на фронті?

А як інакше - якщо військові, які ПІВ ЖИТТЯ вчились на військових, спеціально їх тренували!!!
А як війна, то вони он що>>>
  Hotab написав:Ну що, на власному досвіді ….
Ввідні дані:
Сума кілька десятків тисяч євро
Рахунок (мультивалютний) у польському банку Alior було відкрито зарані в Перемишлі


То як фронт не посипеться, якщо СПЕЦІАЛЬНОНАВЧЕНІ військові поклали на фронт і відсиджуються в тилах?!


В одних ВОС не тот, другі "не навчені воювати", треті - оніжедєті... але до кордонів 91, бо Конституція, інакше - зрада.
Вся надія на спійманих 50+ пузатих "трактористів" з грижами, протрузіями і гіпертонією, чудесно зцілених на ВЛК, які взагалі без ВОС, бо ніколи не служили, ніяких присяг нікому не давали.
Схоже "перемога" блиЗенько.
Schmit
 
Повідомлень: 5139
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 22:18

  Успіх написав:
  Сибарит написав:Заметьте, Я прямо и четко отвечаю на Ваш вопрос 😁
Можна було б тут плюсанути, то за отакі ЧІТКІ відповіді - я би кожному ставив по 2 плюса!😁

нажаль . підор
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3892
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14724147251472614727
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120598
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 302637
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 972915
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.