|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 14 сер, 2025 11:54
Shaman написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Ти що хотів сказати ? )
Написати, що РФ має право
я хотів сказати, що дипломатія іноді
після війни орінтується не на конституцію а на реалії на землі. Особливо якщо за стілл переговорів зелю покличуть лиш підписати те до чого домовляться дорослі дяді.
Так що в тебе останні шанси одбити кримсько татарський народ.
...
ти чомусь вирішив, що Раша схопила Бога за бороду - світ ділити буде. Раша не срср, а путін - не сталін. тому поки зловтішайся, як ти бачиш, що Україна програє. а потім подивимось, як ти будеш на підхваті у циган в Румунії - й будеш розповідати, як тобі пощастило...
а татарам так, поки не пощастило... як й чеченцям свого часу...
Там выше Слон фотки люксовых "вбирален" Академии ВСУ выкладывал.
Не хО там бубном постучать на благо Батькивщыны по заветам методички и кое чего шо на паузе?
Заодно может генералом станеш.
В Лондон пошлют...
Кстати а где ты в Румынии цыган видел и когда?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5285
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 11:59
барабашов написав: Shaman написав: Banderlog написав:
я хотів сказати, що дипломатія іноді
після війни орінтується не на конституцію а на реалії на землі. Особливо якщо за стілл переговорів зелю покличуть лиш підписати те до чого домовляться дорослі дяді.
Так що в тебе останні шанси одбити кримсько татарський народ.
...
ти чомусь вирішив, що Раша схопила Бога за бороду - світ ділити буде. Раша не срср, а путін - не сталін. тому поки зловтішайся, як ти бачиш, що Україна програє. а потім подивимось, як ти будеш на підхваті у циган в Румунії - й будеш розповідати, як тобі пощастило...
а татарам так, поки не пощастило... як й чеченцям свого часу...
Там выше Слон фотки люксовых "вбирален" Академии ВСУ выкладывал.
Не хО там бубном постучать на благо Батькивщыны по заветам методички и кое чего шо на паузе?
Заодно может генералом станеш.
В Лондон пошлют...
Кстати а где ты в Румынии цыган видел и когда?
Это из серии "кислый виноград": типа тот 1-2% ромов - это аж прямо беда-караул
А то, что они в ЕС вступить смогли, а "аграрная сверх-держава" - нет -- то это так, просто погода в тот день была плохой
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10247
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 14 сер, 2025 12:23
Виявляється переодіті буряти були ще 105 років тому
Навесні 1920 року мешканці Феліціанівки, що на Вінниччині, так вперто пручались мобілізації, що їхнє село оточив військовий загін. Громаду, яка не віддавала армії УНР чоловіків, попередили востаннє: "Якщо завтра до 9:30 військовозобов'язані не з'являться на пункт збору, по селу відкриють вогонь".
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2590
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 12:35
Letusrock написав:
Виявляється переодіті буряти були ще 105 років тому
Навесні 1920 року мешканці Феліціанівки, що на Вінниччині, так вперто пручались мобілізації, що їхнє село оточив військовий загін. Громаду, яка не віддавала армії УНР чоловіків, попередили востаннє: "Якщо завтра до 9:30 військовозобов'язані не з'являться на пункт збору, по селу відкриють вогонь".
"Попереду були колективізація й Голодомори. У 1932–1933 роках тільки на Вінниччині, за деякими оцінками, загинуло понад 500 тисяч людей – майже втричі більше, ніж за роки німецької окупації цього регіону в Другу світову."
Ждуни ніяк не дочекаються своїх русскіх братішек і повторення 30-х.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 3025
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 193 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 12:48
unicdima написав: Letusrock написав:
Виявляється переодіті буряти були ще 105 років тому
Навесні 1920 року мешканці Феліціанівки, що на Вінниччині, так вперто пручались мобілізації, що їхнє село оточив військовий загін. Громаду, яка не віддавала армії УНР чоловіків, попередили востаннє: "Якщо завтра до 9:30 військовозобов'язані не з'являться на пункт збору, по селу відкриють вогонь".
"Попереду були колективізація й Голодомори. У 1932–1933 роках тільки на Вінниччині, за деякими оцінками, загинуло понад 500 тисяч людей – майже втричі більше, ніж за роки німецької окупації цього регіону в Другу світову."
Ждуни ніяк не дочекаються своїх русскіх братішек і повторення 30-х.
логіка трошки хромає на обидві ноги. Виїхавших в Манітобу ти теж назвеш ждунами?
І уяви людина - не мураха, яка інстинктивно без питань пожертвує собою заради "мурашника". Якщо б в 1920 людям розписали майбутні радості 1930-х то вони б переважно рухались в сторону кораблів відпливаючих в США, ніж в бік збірних пунктів.
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2590
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 12:56
unicdima написав: Letusrock написав:
Виявляється переодіті буряти були ще 105 років тому
Навесні 1920 року мешканці Феліціанівки, що на Вінниччині, так вперто пручались мобілізації, що їхнє село оточив військовий загін. Громаду, яка не віддавала армії УНР чоловіків, попередили востаннє: "Якщо завтра до 9:30 військовозобов'язані не з'являться на пункт збору, по селу відкриють вогонь".
"Попереду були колективізація й Голодомори. У 1932–1933 роках тільки на Вінниччині, за деякими оцінками, загинуло понад 500 тисяч людей – майже втричі більше, ніж за роки німецької окупації цього регіону в Другу світову."
Ждуни ніяк не дочекаються своїх русскіх братішек і повторення 30-х.
Перечисли ждунов на этом форуме
Ну и заодно и патриотов, готовых, как Павка Гастелло, жизнь свою положить на рельсы под паровоз в светлое будущее Батькивщыны
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5285
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:10
Letusrock написав:
Виявляється переодіті буряти були ще 105 років тому
Навесні 1920 року мешканці Феліціанівки, що на Вінниччині, так вперто пручались мобілізації, що їхнє село оточив військовий загін. Громаду, яка не віддавала армії УНР чоловіків, попередили востаннє: "Якщо завтра до 9:30 військовозобов'язані не з'являться на пункт збору, по селу відкриють вогонь".
влада "нєобучаєма"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40390
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:11
на імя президента, премєра, МО та ін. надійшов відкритий лист від "80 діючих всл та ветеранів" з вимогою (серед іншого) дозволити відкривати вогонь на ураження проти цивільних.
Сканкопію можна знайти в інеті. Прізвища замазані, але звання та місце служби видно.
Фейк, не фейк, побачимо.
"По многочисленным просьбам трудящихся" 2.0
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2590
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:12
барабашов написав: unicdima написав: Letusrock написав:
Виявляється переодіті буряти були ще 105 років томуНавесні 1920 року мешканці Феліціанівки, що на Вінниччині, так вперто пручались мобілізації, що їхнє село оточив військовий загін. Громаду, яка не віддавала армії УНР чоловіків, попередили востаннє: "Якщо завтра до 9:30 військовозобов'язані не з'являться на пункт збору, по селу відкриють вогонь".
"Попереду були колективізація й Голодомори. У 1932–1933 роках тільки на Вінниччині, за деякими оцінками, загинуло понад 500 тисяч людей – майже втричі більше, ніж за роки німецької окупації цього регіону в Другу світову."
Ждуни ніяк не дочекаються своїх русскіх братішек і повторення 30-х.
Перечисли ждунов на этом форуме
Ну и заодно и патриотов, готовых, как Павка Гастелло, жизнь свою положить на рельсы под паровоз в светлое будущее Батькивщыны
той що професійний нетойвосний воєнний, який вивозить доларовий кеш на Балкани чемоданами, однозначно неждун.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40390
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1605 раз.
- Подякували: 2850 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 14 сер, 2025 13:24
Letusrock написав:
на імя президента, премєра, МО та ін. надійшов відкритий лист від "80 діючих всл та ветеранів" з вимогою (серед іншого) дозволити відкривати вогонь на ураження проти цивільних.
Сканкопію можна знайти в інеті. Прізвища замазані, але звання та місце служби видно.
Фейк, не фейк, побачимо.
"По многочисленным просьбам трудящихся" 2.0
Там барбершопные рэмбы и терминаторы подписанты или реальные ёпнутые вояки типа Назария Кишака? Которые почему то за 11 лет(с Илловайска) в мотопехоте даже не инвалиды, тем более бодры и дышат(зловонием)
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5285
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 361 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|120606
|
|
|1493
|302698
|
|
|6076
|973206
|
|