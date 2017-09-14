RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14735147361473714738
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:08

  flyman написав:А в школі розказували про стрешне "татаро-монгольське іго" із 10% (і попам десятину)

Попробуйте закупить на месяц продуктов по минимуму, о потом от них отнять десятину. Когда сильно проголодаетесь, поймёте, что десятина может быть страшней формально высоких налогов.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8706
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6470 раз.
Подякували: 21616 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:11

  Сибарит написав:
  flyman написав:А в школі розказували про стрешне "татаро-монгольське іго" із 10% (і попам десятину)

Попробуйте закупить на месяц продуктов по минимуму, о потом от них отнять десятину. Когда сильно проголодаетесь, поймёте, что десятина может быть страшней формально высоких налогов.

А якщо закупити на місяць і три дня, і віддати за десятину. Тоді як зрозуміти?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40405
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:34

  flyman написав:
  Сибарит написав:
  flyman написав:А в школі розказували про стрешне "татаро-монгольське іго" із 10% (і попам десятину)

Попробуйте закупить на месяц продуктов по минимуму, о потом от них отнять десятину. Когда сильно проголодаетесь, поймёте, что десятина может быть страшней формально высоких налогов.

А якщо закупити на місяць і три дня, і віддати за десятину. Тоді як зрозуміти?

Вот именно в этом и заключается разница между посильным и непосильным налогом
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8706
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6470 раз.
Подякували: 21616 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:40

  Сибарит написав:Вот именно в этом и заключается разница между посильным и непосильным налогом

ну да, ігу колись десятина була непосильна, а государству тепер 73% мало, а 30% то будівельник пише "злочинець"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40405
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1605 раз.
Подякували: 2850 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 14735147361473714738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120635
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 302778
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973290
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.