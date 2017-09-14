|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:34
flyman написав: Сибарит написав: flyman написав:
А в школі розказували про стрешне "татаро-монгольське іго" із 10% (і попам десятину)
Попробуйте закупить на месяц продуктов по минимуму, о потом от них отнять десятину. Когда сильно проголодаетесь, поймёте, что десятина может быть страшней формально высоких налогов.
А якщо закупити на місяць і три дня, і віддати за десятину. Тоді як зрозуміти?
Вот именно в этом и заключается разница между посильным и непосильным налогом
Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:40
Сибарит написав:
Вот именно в этом и заключается разница между посильным и непосильным налогом
ну да, ігу колись десятина була непосильна, а государству тепер 73% мало, а 30% то будівельник пише "злочинець"
Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:22
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:04
flyman написав: Сибарит написав:
Вот именно в этом и заключается разница между посильным и непосильным налогом
ну да, ігу колись десятина була непосильна, а государству тепер 73% мало, а 30% то будівельник пише "злочинець"
Рівень життя сильно(навіть дуже сильно) зріс.
Якщо б іго підняло податки до 50%+ то народ би просто вимер з голоду, я вже мовчу про повстання. Вимирання підлеглого народу очевидно не було вигідно ігу.
Зараз деруть 50%+ "бо можуть" і народ точно не почне вимирати з голоду. Правда він вимирає через "ненародження", але це дуже повільний процес.
