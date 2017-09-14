RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:48

  UA написав:
  pesikot написав:Судя по тому, что он тут - то уже ему дают в бубен

Аккуратнее с угрозами.
Агент пес Патрон тебе яйца откусит.

Я тебе не угрожал, не лепи мне дело, ментяра )

Госпидя, ты же подтвердил наше предположение, что тебе почти в бубен дают и твоя ментовская сущность в Хорватии не работает
Не понимают твою ксиву )

Вот ты мне угрожал и жиденько потом обосрался )
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:52

  flyman написав:що це турбо переляк і метушня?

А чим вони харчеватися будуть ?
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:56

  fox767676 написав:
  flyman написав:що це турбо переляк і метушня?

А чим вони харчеватися будуть ?

Я чекаю, коли ви ... хом"ячки замовкните, бо нічого не відбудеться ...

А потім, почнете, брехати про те, чого не було )
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:59

  UA написав:
  pesikot написав:Судя по тому, что он тут - то уже ему дают в бубен

Аккуратнее с угрозами.
Агент пес Патрон тебе яйца откусит.


Сам себе яйца откусит ?? Во дает!
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Один із найбільших на півдні Росії НПЗ припинив приймання нафти після удару дронів
Волгоградський нафтопереробний завод Лукойлу, один із найбільших на півдні Росії, зупинив приймання нафти. Про це з посиланням на обізнане із ситуацією джерело повідомив Bloomberg.
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:01

  fox767676 написав:
  UA написав:
  pesikot написав:Судя по тому, что он тут - то уже ему дают в бубен

Аккуратнее с угрозами.
Агент пес Патрон тебе яйца откусит.


Сам себе яйца откусит ?? Во дает!

Святоша московская, у тебя яиц нет )

Не говори о том, чего у тебя нет )

Оставь это взрослым дядям )
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ВСУ откинули оккупантов у Доброполья, - DeepState
Украинские военнослужащие смогли отбросить российских оккупантов возле Доброполья — вблизи Вольного, Рубежного, Золотого Колодязя, Шахвого, Сухецкого, Никаноровки и Веселого, сообщают аналитики DeepState в Telegram.
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин послал вместо себя в анкоридж пустой самолет в целях предосторожности. Проверить
что не собьют
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:20

  UA написав:
  flyman написав:Сувалківський калідор ім. тов. Краснова?

У найближчий рік прорубають.

Дивно, що ви не помітили що рубалка останнім часом нетойво, пороховий завод гарно гахнул, шахедовоз затонув. Кожен день не лише НПЗ, а й газова дружба тойго.
А ось людей для м'ясних штурмів дуже багато... Як завжди убогі - головний козир оркостану.
stm
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:22

на горооді бузина а стм як з острова Епштейна

  stm написав:Дивно, що ви не помітили що рубалка останнім часом нетойво, пороховий завод гарно гахнул, шахедовоз затонув. Кожен день не лише НПЗ, а й газова дружба тойго.
А ось людей для м'ясних штурмів дуже багато... Як завжди убогі - головний козир оркостану.

при чому тут РБ і США?
flyman
