Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:48
UA написав: pesikot написав:
Судя по тому, что он тут - то уже ему дают в бубен
Аккуратнее с угрозами.
Агент пес Патрон тебе яйца откусит.
Я тебе не угрожал, не лепи мне дело, ментяра )
Госпидя, ты же подтвердил наше предположение, что тебе почти в бубен дают и твоя ментовская сущность в Хорватии не работает
Не понимают твою ксиву )
Вот ты мне угрожал и жиденько потом обосрался )
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:52
flyman написав:
що це турбо переляк і метушня?
А чим вони харчеватися будуть ?
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:56
fox767676 написав: flyman написав:
що це турбо переляк і метушня?
А чим вони харчеватися будуть ?
Я чекаю, коли ви ... хом"ячки замовкните, бо нічого не відбудеться ...
А потім, почнете, брехати про те, чого не було )
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:59
UA написав: pesikot написав:
Судя по тому, что он тут - то уже ему дают в бубен
Аккуратнее с угрозами.
Агент пес Патрон тебе яйца откусит.
Сам себе яйца откусит ?? Во дает!
Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:59
Один із найбільших на півдні Росії НПЗ припинив приймання нафти після удару дронів
Волгоградський нафтопереробний завод Лукойлу, один із найбільших на півдні Росії, зупинив приймання нафти. Про це з посиланням на обізнане із ситуацією джерело повідомив Bloomberg.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:01
fox767676 написав: UA написав: pesikot написав:
Судя по тому, что он тут - то уже ему дают в бубен
Аккуратнее с угрозами.
Агент пес Патрон тебе яйца откусит.
Сам себе яйца откусит ?? Во дает!
Святоша московская, у тебя яиц нет )
Не говори о том, чего у тебя нет )
Оставь это взрослым дядям )
Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:06
ВСУ откинули оккупантов у Доброполья, - DeepState
Украинские военнослужащие смогли отбросить российских оккупантов возле Доброполья — вблизи Вольного, Рубежного, Золотого Колодязя, Шахвого, Сухецкого, Никаноровки и Веселого, сообщают аналитики DeepState в Telegram.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:06
Путин послал вместо себя в анкоридж пустой самолет в целях предосторожности. Проверить
что не собьют
Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:20
UA написав: flyman написав:
Сувалківський калідор ім. тов. Краснова?
У найближчий рік прорубають.
Дивно, що ви не помітили що рубалка останнім часом нетойво, пороховий завод гарно гахнул, шахедовоз затонув. Кожен день не лише НПЗ, а й газова дружба тойго.
А ось людей для м'ясних штурмів дуже багато... Як завжди убогі - головний козир оркостану.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:22
stm написав:
Дивно, що ви не помітили що рубалка останнім часом нетойво, пороховий завод гарно гахнул, шахедовоз затонув. Кожен день не лише НПЗ, а й газова дружба тойго.
А ось людей для м'ясних штурмів дуже багато... Як завжди убогі - головний козир оркостану.
при чому тут РБ і США?
