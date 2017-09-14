RSS
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:25

https://t.me/PresidentDonaldTrumpRU?livestream. Збиття у прямому етері
fox767676
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:29

  stm написав:
  UA написав:
  flyman написав:Сувалківський калідор ім. тов. Краснова?

У найближчий рік прорубають.

Дивно, що ви не помітили що рубалка останнім часом нетойво, пороховий завод гарно гахнул, шахедовоз затонув. Кожен день не лише НПЗ, а й газова дружба тойго.
А ось людей для м'ясних штурмів дуже багато... Як завжди убогі - головний козир оркостану.

То він хоче, щоб прорубали корідор до його курорту і обригали всі його номери )
pesikot
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:39

  stm написав:
  UA написав:
  flyman написав:Сувалківський калідор ім. тов. Краснова?

У найближчий рік прорубають.

Дивно, що ви не помітили що рубалка останнім часом нетойво, пороховий завод гарно гахнул, шахедовоз затонув. Кожен день не лише НПЗ, а й газова дружба тойго.
А ось людей для м'ясних штурмів дуже багато... Як завжди убогі - головний козир оркостану.

https://www.youtube.com/watch?v=oEgNem_ ... rt_radio=1
UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 21:53


0:50
flyman
