Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 02:06

Трамп:Сделки нет, взаимопонимания нет.

Радуйтесь , " не сдали"
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 сер, 2025 02:20, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 02:15

Это катастрофа не то что Украине, всему Западу.
Не только у зеленского нет карт , у всего этого хваленого нато нет карт
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 02:29

Все сжечь и массоаый отход в Бразилию
Это --здец, это закат и падение Древнего Рима-2
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 02:48

  Banderlog написав:
  _hunter написав:Похоже, что можно осторожно начинать ориентироваться на октябрь...
Переговори Путіна і Трампа тривають вже близько години: раніше президент США говорив, що він швидко піде, якщо побачить, що Путін не налаштований на мир
в жовтні вже почнеться демобілізація.

https://youtu.be/Lf8tND_O3xE
alibob
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 02:51

Просто в какой-то момент Восток стал сильнее Запада и решил с ним поквитаться за старые обиды. Начали с Украины , которая ни туда ни сюда, но в принципе уже показывают что и об настоящий Запад могут ноги аытирать
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 03:00

"Запланированный обед был отменен" - маркер провала переговоров. Москве не страшен Вашингтон, она что хоче то и творит. Не боится ни кнута, и плевать на пряники
А зачем ей союз с западными демократиями, где лидеры меняются как перчатки. Во. В Пекине по 10 лет минимум, можно какие-то планы строить

Последний шанс Трампа сохранить европейскую цивилизацию после того как чухонский варвар надсмеялся над всем Западом в его лице Это сбить самолет на излете
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 16 сер, 2025 03:30, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 03:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Лис, Пекин вторичен и зависим от запада на 146%
Когда самураи придумали свой джип Мицубиси 91 год назад и вовсю строили авианосцы для захвата Тихого океана - там ездили на рикшах и ели жуков с пауками из-за постоянных засух и наводнений(впрочем эта проблема до ГМО и систем водохранилищ и обработки облаков была и в США и в СССР)
Так самураи, точнее их техноэкономика вторична и зависима от запада
Без Америки могли рассчитывать только на локальное лидерство в ЮВА среди стран где едят вместо говядины и кур пауков с мышами.
Корейцы с цыганами в ту же степь
Их подняли из трущоб за шкирку в 60-70е годы далеко не их земляки
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 07:13

Колись спритна армія України загрузла у радянській системі ухвалення рішень, — WSJ
Ой, а хто ж той потужний, що зробив українську армію знову радянською?
Всі розуміють, які шанси має маленька радянська армія проти великої?
Schmit
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 07:52

Борг за донарахованими через суди військовими пенсіями перевищує 51 мільярд, – ПФУ :shock:

Гетьманцев: сума боргу за пенсіями, які військові пенсіонери відсудили у держави, величезна.

Ця сума співставна з усіма доходами на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за липень-2025 (за даними ПФ, ЄСВ та інші платежі склали 52,5 млрд грн)", – зауважив Гетманцев. :shock:
jump
 
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 07:56

  jump написав:Борг за донарахованими через суди військовими пенсіями перевищує 51 мільярд, – ПФУ :shock:

Гетьманцев: сума боргу за пенсіями, які військові пенсіонери відсудили у держави, величезна.

Ця сума співставна з усіма доходами на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за липень-2025 (за даними ПФ, ЄСВ та інші платежі склали 52,5 млрд грн)", – зауважив Гетманцев. :shock:

Це ті самі 45+ пенсіонери з не тими ВОСами, за яких сьогодні має віддати якийсь "долг" знятий з комбайна 45+ Микола, ще не пенсіонер, та взагалі без ВОС і присяги?
Schmit
 
