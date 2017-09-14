|
Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Суб 16 сер, 2025 14:51
UA написав:
Одна з рис притаманна українцям це неймовірний центропупизм.
З чого ви взяли, що Україна була головною темою на Алясці?
Америка більше не світовий лідер.
Прийміть це.
бо мета зустрічі була через Україну. й хто ж тоді світовий лідер?
Повідомлень: 9395
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1633 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 14:57
Banderlog написав: _hunter написав:
Что-то быстро он...
Президент України планує приїхати до Вашингтона на зустріч із президентом Трампом уже в понеділок, — Axios
нахіба він там нужен? Вже про все договорились без нього. Робить йому нічого? А хто буде фоткатись на вїзді в покровськ?
це руські чомусь помилково вважають, що все "порешали". а весь світ ще поки думає, що з ти лайном далі робити
Повідомлень: 9395
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1633 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 15:05
UA написав:
Одна з рис притаманна українцям це неймовірний центропупизм.
З чого ви взяли, що Україна була головною темою на Алясці?
Америка більше не світовий лідер.
Прийміть це.
Портрет Путина уже себе повесил в кабинете ?
Или ты его и не снимал ? )
Повідомлень: 11890
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1259 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 15:32
Началось?..
Україна проти позиції США: спочатку повинно бути припинення вогню, а потім переговори, — радник голови ОП Лещенко
Повідомлень: 10259
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 488 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 15:36
detroytred написав: _hunter написав: Banderlog написав:
реформування зверху? ) ГК мав би?
А з чого б він це? В нього вся гвардія складена з тих хто сформувався в 90х на відношенні до військовослужбовців як до власних кріпаків ) в них свідомість феодальна. Може в тих хто сформується на переведеннях через армію+ буде з головою по іншому. Но думаю система зжере ці переведення.
Мне кажется или вы с detroytred-ом спорите ровно об одном и том же? -- если нужна армия боевых казаков - ей и управнять должны Алексанры (Македонские, которые). Т.е. да - всю ту "старую гвардию" из 90х - в утиль (на пенсию)...
Предмет дискусії - хто є джерелом реформ-змін в країні-суспільстві-армії. Для подальшого розвитку. Хто створив і підтримує систему в визначеному стані.Детройт -- управлінці-можновладці-регулятори
. Оскільки саме в них повноваження та інструменти. Є мета, то реформують-міняють. Нема, то по необхідному мінімуму, аби існувала країна та інституції більш-менш виконували свої функції.Бандерлог (по змінам в армії) -- полковники
. Бо вони "основа армії", "стоять на вершині піраміди", "сердцевина матриці".Є ще третя думка -- кожен сам собі режисер.
Кожен в країні-суспільстві-ринку сам собі створює життя (в країні, армії, ринку). Коли умовно кожен (або достатня кількість) сама схоче, от тоді піде розвиток, нові якісні зміни. Тобто треба почекати, коли схочуть.
Або якщо кожен підійде до дзеркала і..Тобто треба теж почекати, коли кожен підійде до дзеркала і..
А спробувати проаналізувати і побачити що
ВСІ ТРИ ВАРІАНТИ ІСНУЮТЬ ОДНОЧАСНО - слабо?
1 Можновладці,
в кількості до 10 000 осіб - такі собі ТЕОРЕТИКИ які визначають НАПРЯМОК РУХУ ( і не мають ні зеленого уявлення як це практично реалізувати , бо в них відсутні важелі впливу на тих хто повинен фізично реалізовувати(на керівників -є , на виконавців-немає)
2 Умовні полковники
(керівники рівня село-місто, цих до 200 000 ) - ці люди є ПРАКТИКАМИ і отримавши теоретичні вказівки від можновладців, зчухують з теорії -фантазійну частину і залишаючи тільки те що можна фізично(практично ) виконати приступають до виконання(керування процесами), ці люди мають реальний доступ як до силової частини, так і до мотваційної( можуть перерозподілити ресурси від одних до інших
3 Виконавці
( цих 50% населення або приблизно 20 000 000), які виконують вказівки умовних полковників... але з певними уточненнями - вони САБОТУЮТЬ те що НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ і активніше працюють над тим що дає більший власний дохід.
Так умовні полковники мають можливість використати силові методи для пришвидшення процесів, але досвід ЦИВІЛЬНИХ суспільств показав що або треба заганяти виконавців в диктатуру, або ВРАХОВУВАТИ ПОБАЖАННЯ цих виконавці.
При чому реальні важелі впливу на діяльність виконавців.. це заробітна плата, але як правило заробітні плати жорстко регламентовані і фактично не можуть бути зміненими під того чи іншого виконавця, що приводить до констатації факту
Вплив керівника практика на виконавця ОБМЕЖУЄТЬСЯ розміром зарплати на яку керівник впливу практично не має.
4 Група споживачі(діти+пенсіонери+ непрацездатні інваліди)
І тепер пояснення
Можновладець -ПРИДУМАВ
Полковним- виконує не все а тільки те що вважає за можливе до виконання ( тобто цим ЗМЕНШИВ вплив можновладця)
Виконавець виконує тільки те що вважає для себе корисним (тобто зменшує навіть те мале що виконує полковник)
І додаткове пояснення
Чому обговорення дій можновладців+полковники - я вважаю тут не доцільним
По двом причинам
Перша - тут відсутні ті кого можна віднести до умовних полковників( я вже мовчу до можновладців) , а тому обговорення речей про які ніхто не має практичного досвіду( з тих хто обговорює) -це просто зайва трата часу
Друга - вплив як можновладців так і полковників на життя тут присутніх є в рази меншим ніж вплив дій присутніх на їх же життя
І тому
Я постійно педалюю обговорення тем, які БЛИЗЬКІ всім тут присутнім і торможу розвиток тем які є просто білим шумом.
Повідомлень: 26816
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2986 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 15:47
flyman написав: budivelnik написав:
1 Приблизно 30% працездатного населення України якось живе і не платить податки( якщо перекласти на нормальну мову - то є ЗЛОДІЯМИ згідно чинного законодавства і також є злодіями по відношенню до тих хто працюючи так само -платить податки)
2 Виходячи з пункту 1 , з високою долею ймовірності, якщо я набираю людей на роботу- то 30% з них можуть бути потенційними злодіями( я ж набираю серед мешканців України а серед них саме такий відсоток)...
3 Ясно що будучи злодієм по відношенню до податків, ймовірністиь того що людина виявиться злодієм в колективі- також дуже висока.
А якщо в колективі з загальною матеріальною відповідальністю виявиться злодій...
То першими звільняться найкращі і найчесніш.. а злодії будуть триматись до того часу поки є що вкрасти.
Питання на засипку
Кого можна звинуватити в тому що бізнес збанкрутував?
Губернатора?
Міністра?
Депутата?
Премєра?
Президента?
чи все таки того хто не втримав колектив від розвалу?
ПС
В кожного є свій рівень відповідальності, тому
Солдат не відповідає за стратегічне планування...
Генерал не відповідає за те як солдат виконає поставлене завдання.
1. ПДВ.
2. Інфляція.
З0+% податків як з куща (із міфічного будівельникового "злочинця"), не враховуючи акцизи та рентні платежі.
"Незлочинці" ще додатково 45%: ПДФО 18%, + "тіпа не податок" ЄСВ 22% + та ВЗ 5%. Ітого не менше 75% заробленого винь да положь державі.
А в школі розказували про стрешне "татаро-монгольське іго" із 10% (і попам десятину)
А різницю між десятиною у феодальносу суспільстві і 35-40% у розвиненому- мухам пояснювали?
1 З 35-38% (глянь співвідношення Бюджет до ВВП , бо ВВП це ціна, а Бюджет це податки збори в цій ціні) тобі повертають
а - безкоштовна освіта ( в 2024 році це було 7% від ВВП)
б - охорона здоровья ( в 2024 це було 7% від ВВП , в розвинутих країнах 9%..якраз тих 30% злодіїв які недоплачують)
в - пенсійне забезпечення ( в 2024 році це було 9,8%)
г - субсидії... ніде не зміг знайти суму, але думаю що там також від 5%
д - витрати на обслуговування боргу(те що ти в кредит спожив вчора)-2,9%
2 Зараз війна тому витрати на Армію і силовиків я приводити не буду
3 Що маємо в чистому залишку
38%-7%-7%-9,8%-5%-2,9%=7,1%....
Як бачиш - тебе точно не обдурили і ти точно не платиш податків більше ніж платив би монголам...
І на дороги, розваги,інфраструктуру, армію, інвестиції- грошей не залишилось.. бо їх вкрали такі як ти просто НЕ СПЛАТИВШИ податки(збори) до ДержБюджету.
Повідомлень: 26816
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2986 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 15:55
The_Rebel написав:stm
ну хіба що лаври Чемберлена заслужить, а глобальну війну це не зупинить
нам то шо до тієї цивілізаційної війни? Ви хочете щоб вона відбувалась на наших територіях та іще й щоб українці воювали з обох сторін фронту?
Зпригувати треба з цієї теми. Хай нато проти путіна воює десь в грузії чи прибалтиці з Польщею, а ми вже достатньо побули бастіоном демократії... тільки не треба про те як на заході всі стурбовані ... ви багато були стурбовані нагорним карабахом? Чи вільної ічкерії? Лічно я їх вважав дикарями.
Повідомлень: 3366
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
Додано: Суб 16 сер, 2025 16:04
Зпригувати треба з цієї теми. Хай нато проти путіна воює десь в грузії чи прибалтиці з Польщею, а ми вже достатньо побули бастіоном демократії...
Це не так просто як здається. Наші помаранчеві кудрі занадто примелькалися . Піди доведи Пекінському обкому що ти більше не бастіон і тобі нема діла до всесвітньої перемоги демократичних цінностей. Антизахідні автократії влаштували нам привселюдну порку і нема на то ради. Як колись західні демократії випороли хусейна, мілошевича,каддафі разом з їхніми країнами, тільки навпаки
Повідомлень: 3996
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 184 раз.
budivelnik написав: detroytred написав: _hunter написав:
Мне кажется или вы с detroytred-ом спорите ровно об одном и том же? -- если нужна армия боевых казаков - ей и управнять должны Алексанры (Македонские, которые). Т.е. да - всю ту "старую гвардию" из 90х - в утиль (на пенсию)...
Предмет дискусії - хто є джерелом реформ-змін в країні-суспільстві-армії. Для подальшого розвитку. Хто створив і підтримує систему в визначеному стані.Детройт -- управлінці-можновладці-регулятори
. Оскільки саме в них повноваження та інструменти. Є мета, то реформують-міняють. Нема, то по необхідному мінімуму, аби існувала країна та інституції більш-менш виконували свої функції.Бандерлог (по змінам в армії) -- полковники
. Бо вони "основа армії", "стоять на вершині піраміди", "сердцевина матриці".Є ще третя думка -- кожен сам собі режисер.
Кожен в країні-суспільстві-ринку сам собі створює життя (в країні, армії, ринку). Коли умовно кожен (або достатня кількість) сама схоче, от тоді піде розвиток, нові якісні зміни. Тобто треба почекати, коли схочуть.
Або якщо кожен підійде до дзеркала і..Тобто треба теж почекати, коли кожен підійде до дзеркала і..
А спробувати проаналізувати і побачити що
ВСІ ТРИ ВАРІАНТИ ІСНУЮТЬ ОДНОЧАСНО - слабо?
1 Можновладці,
в кількості до 10 000 осіб - такі собі ТЕОРЕТИКИ які визначають НАПРЯМОК РУХУ ( і не мають ні зеленого уявлення як це практично реалізувати , бо в них відсутні важелі впливу на тих хто повинен фізично реалізовувати(на керівників -є , на виконавців-немає)
2 Умовні полковники
(керівники рівня село-місто, цих до 200 000 ) - ці люди є ПРАКТИКАМИ і отримавши теоретичні вказівки від можновладців, зчухують з теорії -фантазійну частину і залишаючи тільки те що можна фізично(практично ) виконати приступають до виконання(керування процесами), ці люди мають реальний доступ як до силової частини, так і до мотваційної( можуть перерозподілити ресурси від одних до інших
3 Виконавці
( цих 50% населення або приблизно 20 000 000), які виконують вказівки умовних полковників... але з певними уточненнями - вони САБОТУЮТЬ те що НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ і активніше працюють над тим що дає більший власний дохід.
Так умовні полковники мають можливість використати силові методи для пришвидшення процесів, але досвід ЦИВІЛЬНИХ суспільств показав що або треба заганяти виконавців в диктатуру, або ВРАХОВУВАТИ ПОБАЖАННЯ цих виконавці.
При чому реальні важелі впливу на діяльність виконавців.. це заробітна плата, але як правило заробітні плати жорстко регламентовані і фактично не можуть бути зміненими під того чи іншого виконавця, що приводить до констатації факту
Вплив керівника практика на виконавця ОБМЕЖУЄТЬСЯ розміром зарплати на яку керівник впливу практично не має.
4 Група споживачі(діти+пенсіонери+ непрацездатні інваліди)
І тепер пояснення
Можновладець -ПРИДУМАВ
Полковним- виконує не все а тільки те що вважає за можливе до виконання ( тобто цим ЗМЕНШИВ вплив можновладця)
Виконавець виконує тільки те що вважає для себе корисним (тобто зменшує навіть те мале що виконує полковник)
І додаткове пояснення
Чому обговорення дій можновладців+полковники - я вважаю тут не доцільним
По двом причинам
Перша - тут відсутні ті кого можна віднести до умовних полковників( я вже мовчу до можновладців) , а тому обговорення речей про які ніхто не має практичного досвіду( з тих хто обговорює) -це просто зайва трата часу
Друга - вплив як можновладців так і полковників на життя тут присутніх є в рази меншим ніж вплив дій присутніх на їх же життя
І тому
Я постійно педалюю обговорення тем, які БЛИЗЬКІ всім тут присутнім і торможу розвиток тем які є просто білим шумом.
Залишилось лише визнати реальність --- подавляюча більшість навіть на хфорумі обговорює саме БЛИЗЬКУ всім тему, бо вона торкається кожного суттєво більше, ніж банальності Кіосакі та підходи до дзеркала.
Це дії-рішення від можновладців-управлінців-регуляторів.
Не "таких собі ТЕОРЕТИКів які визначають НАПРЯМОК РУХУ", а практиків.
І ці дії-рішення не просто якийсь-то напрямок руху, а НАПРЯМОК РУХУ, який ФАКТИЧНО визначає життя-поведінку народу, населення країни, ринку країни, війська, галузей виробництва, культури і т.д.
ТОМУ й розумні при розгляді країни, ринку країни, суспільства, армії обговорюють саме кучм, ахметових, порошенок, зелен-ких, сирських і т.д.
А якщо предметом розгляду є особисте життя, особистий бізнес, особиста служба і т.д., то ... розглядають ці особистості, їх дзеркала, їх рішення, їх дії.
Ні, ну можна урівняти ці різні предмети, екстраполювати, вигадати і ... отримати дійсно щось нове(((, своє(((, але(((
Це і є білим шумом.
Повідомлень: 25100
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Banderlog написав: The_Rebel написав:stm
ну хіба що лаври Чемберлена заслужить, а глобальну війну це не зупинить
нам то шо до тієї цивілізаційної війни? Ви хочете щоб вона відбувалась на наших територіях та іще й щоб українці воювали з обох сторін фронту?
Зпригувати треба з цієї теми. Хай нато проти путіна воює десь в грузії чи прибалтиці з Польщею, а ми вже достатньо побули бастіоном демократії... тільки не треба про те як на заході всі стурбовані ... ви багато були стурбовані нагорним карабахом? Чи вільної ічкерії? Лічно я їх вважав дикарями.
Banderlog, я розумію що МП то як і любов Франта до есересер, якусь частину мозку вирізають. Але ж нам потрібна балістика і як і євреям щоб якийсь фізік український свінтіл з ядерного об'єкту якоїсь країни зі 100кг збагаченого урану...
Повідомлень: 5950
З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
