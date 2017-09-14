RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14749147501475114752
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 17:47

  UA написав:
  detroytred написав:Буданов. Буданов правильно вказав, що саме головне це визначитися Україні та українцям. Нещодавно отаке заявив..
Не визначено остаточно досі. Не визначено.
Саме тому отакі дії, наслідки за віконцем...
Бо по мінімуму та між крапельками Україна та українці вже 30+ років хочуть пропетляти.
Чому?
Да тому що не визначилися.
І навіть, якщо цьому невизначенню є об'єктивні причини, то вони не відміняють факту оцієї невизначеності.

Переводжу: Буданов каже, що Україна повинна стати суб'єктом...
І це єдине рішення, вихід для неї.
Ну а про ціну він звісно промовчав.

Якщо ж Зе та Ко вдасться пропітляти між краплинками, то він дійсно хоч найвеличніший або хоч найвезучійший. Для України та українців.

Базове це дерагулізація суспільства.
Без цього всі інші потуги не мають сенсу.
Як рагуль може в чомусь визначитися?

Замініть рагулізм на відповідальність(професійність)
І я погоджусь з такою виправленою версію твердження

Базове це ріст відповідальності в суспільстві
Без цього всі інші потуги не мають сенсу
Як безвідповідальний - може визначититись в своєму подальшому житті
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26818
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 17:51

  _hunter написав:А вот и детали подъехали - почему обед отменили: за ЗАЭС договориться не получилось. Даже в обмен на "курщину". :oops:


Как вы теперь теперь на сковородке крутитесь ...

Обед отменили, потому что встреча закончилась ничем, от слова "совсем" )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11891
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
  #<1 ... 14749147501475114752
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 120737
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 303288
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 973499
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.