UA написав:detroytred написав:Буданов. Буданов правильно вказав, що саме головне це визначитися Україні та українцям. Нещодавно отаке заявив..
Не визначено остаточно досі. Не визначено.
Саме тому отакі дії, наслідки за віконцем...
Бо по мінімуму та між крапельками Україна та українці вже 30+ років хочуть пропетляти.
Чому?
Да тому що не визначилися.
І навіть, якщо цьому невизначенню є об'єктивні причини, то вони не відміняють факту оцієї невизначеності.
Переводжу: Буданов каже, що Україна повинна стати суб'єктом...
І це єдине рішення, вихід для неї.
Ну а про ціну він звісно промовчав.
Якщо ж Зе та Ко вдасться пропітляти між краплинками, то він дійсно хоч найвеличніший або хоч найвезучійший. Для України та українців.
Базове це дерагулізація суспільства.
Без цього всі інші потуги не мають сенсу.
Як рагуль може в чомусь визначитися?
Замініть рагулізм на відповідальність(професійність)
І я погоджусь з такою виправленою версію твердження
Базове це ріст відповідальності в суспільстві
Без цього всі інші потуги не мають сенсу
Як безвідповідальний - може визначититись в своєму подальшому житті