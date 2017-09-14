RSS
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:35

Я ось думаю що московити під виглядом "половців" Трампу багато цікавої інфи привезли, на домів, респів, та зелених
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:36

  Banderlog написав:
  Shaman написав: ми європейська країна, хоча розвиватися ще багато - дякуємо срср. тому нам не треба, щоб якийсь азійські дикуни нам казали, як ми маємо жити - нехай на своїх болотах розберуться 8)

Це ще що за фантазійні мантри з 2014 року? Україна це європа! :lol:
Мож вже пора своєю головою жити? Нас ні в нато ні в європу не беруть) моглиби взяти але хіба десь по вінницю )

своєю головою - це й співпрацювати з Європою. не беруть, бо надто багато таких як ти. як стане більше таких як я - візьмуть аж бігом 8)

навіть та ж Угорщина, яка так критикує європейські порядки, на вихід не йде. а треба б було - а ми на їх місце :D
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:39

  UA написав:
  fox767676 написав:какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)
Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%)
Удар русских на Киев\Волынь осенью(10%)

Компромат НАБУ вже всі забули?
Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни.
50% Зе погоджується та не їде у відставку
Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу.
Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.

тобто не треба погоджуватися?
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:50

  Shaman написав:
  UA написав:Компромат НАБУ вже всі забули?
Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни.
50% Зе погоджується та не їде у відставку
Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу.
Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.

тобто не треба погоджуватися?

Не треба було погоджуватися на фсбешний закон 10449.
Повідомлення Додано: Суб 16 сер, 2025 23:51

поріг

  fox767676 написав: Поріг толерантності в суспільстві рекордно високий

поріг стабільний

- Ти шо Петлюрою став?
- За свободну лічность.
  fox767676 написав:
Шо там за компромат шо ми не знали ? Поріг толерантності в суспільстві рекордно високий, нікого нічого не іпе простими словами. Ну тільки якщо оральні ласки путіну чи щось таке.

Ви просите розповідати зміст вистави перед прем'єрою?

Суспільство знищене.
Соціальні зв'язки розірвано.
Є населення
Ліпи що хочешь.
