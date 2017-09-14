|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 16 сер, 2025 23:35
Я ось думаю що московити під виглядом "половців" Трампу багато цікавої інфи привезли, на домів, респів, та зелених
Додано: Суб 16 сер, 2025 23:36
Banderlog написав: Shaman написав:
ми європейська країна, хоча розвиватися ще багато - дякуємо срср. тому нам не треба, щоб якийсь азійські дикуни нам казали, як ми маємо жити - нехай на своїх болотах розберуться
Це ще що за фантазійні мантри з 2014 року? Україна це європа!
Мож вже пора своєю головою жити? Нас ні в нато ні в європу не беруть) моглиби взяти але хіба десь по вінницю )
своєю головою - це й співпрацювати з Європою. не беруть, бо надто багато таких як ти. як стане більше таких як я - візьмуть аж бігом
навіть та ж Угорщина, яка так критикує європейські порядки, на вихід не йде. а треба б було - а ми на їх місце
1
3
5
Додано: Суб 16 сер, 2025 23:39
UA написав: fox767676 написав:
какие варианты развития событий:
Трамп по-пацански ужесточает санкции, нагибает европейцев на покупку оружия Украине (10%)
Трамп в ближайшие пару недель нагибает Зеленского на условия путина (10%)
Зеленский не соглашается и уходит в отставку(10%)Зеленский не соглашается и потужничает до зимы(30%)
Зеленский не соглашается и потужничает до полного краха(30%
)
Удар русских на Киев\Волынь осенью(10%)
Компромат НАБУ вже всі забули?
Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни.
50% Зе погоджується та не їде у відставку
Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу.
Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.
тобто не треба погоджуватися?
1
3
5
Додано: Суб 16 сер, 2025 23:50
Shaman написав: UA написав:
Компромат НАБУ вже всі забули?
Обухівській картонно- паперовій працює в 3 зміни.
50% Зе погоджується та не їде у відставку
Марафон пояснює що це і була мета контрнаступу.
Хуйло змусили забрати Донбасс, а ЗАЄС вже стара.
тобто не треба погоджуватися?
Не треба було погоджуватися на фсбешний закон 10449.
1
1
1
Додано: Суб 16 сер, 2025 23:51
fox767676 написав:
Поріг толерантності в суспільстві рекордно високий
поріг стабільний
- Ти шо Петлюрою став?
- За свободну лічность.
1
3
Додано: Суб 16 сер, 2025 23:59
fox767676 написав:
Шо там за компромат шо ми не знали ? Поріг толерантності в суспільстві рекордно високий, нікого нічого не іпе простими словами. Ну тільки якщо оральні ласки путіну чи щось таке.
Ви просите розповідати зміст вистави перед прем'єрою?
Суспільство знищене.
Соціальні зв'язки розірвано.
Є населення
Ліпи що хочешь.
1
1
1
