Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 17 сер, 2025 19:31
UA написав: fox767676 написав:pesikot
пес патрон просуває російську пропаганду під виглядом офіційної подоляцької
але нагадаю подоляк - засланий російський пропагандист, як і його шістки типа казанського (гиги)
так що стули свій писок і насолоджуйся останніми днями без намордника
ви ще будете сидіти у в'язниці за те шо під прикриттям нібито турбопатріотичних гасел затягували хід війни, послаблюючи переговорні позиції України.
це називається саботаж
Пес Патрон та Песікот живуть в одному під'їзді.
Тільки Патрона всі сусіди люблять, а Песікота ні. За його характер.
Я не золотий червонець, щоб всім подобаться )
Додано: Нед 17 сер, 2025 19:33
Дитинство Михайло Подоляк провів у Львові та Нововолинську. З 1989 року жив у Білорусі, закінчив Мінський медичний інститут[2].
У 2002 році проти Подоляка подав позов голова Комітету держконтролю Білорусі Анатолій Тозік за публікацію «Конфіденційно» в опозиційній газеті «Наша свобода». У статті йшлося про те, що президент республіки Олександр Лукашенко «гальмує розвиток російсько-білоруського економічного співробітництва»
У червні 2011 року Михайло Подоляк був серед шести журналістів, яких вперше запросили до «Межигір'я» — резиденції тодішнього президента України Віктора Януковича. До цього рух «Стоп цензурі» закликав голову держави показати для ЗМІ свій маєток, як він обіцяв ще в 2010 році[12].
Старший брат Подоляка — Владимир (1965—2024), был гражданином России, где проживал с 1987 года, и по данным СМИ был полковником ФСБ. Подоляк не отрицал службу своего брата в российских спецслужбах, однако заявил, что тот по состоянию на 2021 год уже давно находился на пенсии[30][31][32].
Подоляк сказав про "слабкий інтелектуальний потенціал" Індії та Китаю. Чому це великий удар по українській дипломатії
А індійський підрозділ пропагандистського сайту Sputnik вже увечері 12 вересня поширив повідомлення, що "Михайло Подоляк назвав індійців і китайців такими, які мають "слабкий інтелектуальний потенціал", і згідно з його твердженнями, вони не аналізують наслідки своїх дій".
В интервью изданию «Крым. Реалии» 5 апреля 2023 года заявил: «Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, или пять, или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму»[26].
Якщо ж повернутися до стану до 24 лютого не вийде, то, на думку Кіссінджера, можна провести референдуми на «особливо спірних територіях, які неодноразово переходили з рук в руки протягом століть».
При цьому ексдержсекретар пише, що «мирний процес має пов’язати Україну з НАТО», оскільки «нейтралітет Києва більше не має сенсу», особливо після приєднання до Альянсу Фінляндії та Швеції.
На мирний план Кіссінджера вже відреагували в Україні. Зокрема, свою думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
«Знову про „зберегти обличчя Путіну“. На жаль, навіть після 10 місяців війни пан Кіссінджер так нічого і не зрозумів… Ані природи цієї війни, ані її впливу на світовий порядок», — написав Подоляк у своєму Telegram
Додано: Нед 17 сер, 2025 19:37
thenewepic написав: _hunter написав:
она _уже_ внесена. -- перечитайте Статью 10
ну значить цей пункт вже виконано, так пуйлу і скажемо.
_hunter написав:
Понятно, что _какие-то_ цели/планы у него были. Но с чего вы решили, что вы их знаете?
ну, наприклад, дивлюсь чорновики Стамбульських домовленостей. Раджу вам теж глянути. Там багато цікавого, здатного прояснити цілі пуйла станом на весну 22.
fox767676 написав:
"любые" будуть коли рф переповзе на правий берег,
отож, якщо підемо на "демілітаризацію" і "денацифікацію", то рф нічого не завадить переповзти на правий берег. Так що не треба ставити воза поперед коней.
Banderlog написав:
за які гроші ви хочете утримувати мільйонну армію?
не у нас з вами має боліти голова про це. Чомусь пуйло боїться сильної української армії, інакше б не ставив таких умов.
за
Banderlog написав:
Потом щодо денацифікації , не зрозуміло що вони мають на увазі, якщо церква і мова то я -за
що ви конкретно? За те, щоб діти в російськомовних регіонах не знали української мови? За те, щоб рпцшні попи проповідували про "трієдіний" народ? Розкажіть, за що виступаєте ви?
flyman написав:
Чому "на даний момент"?
бо у 22 році (після укр мобілізації і до рос мобілізації) на фронті переважали українські сили.
триєдіний народ то казочки. Навіть комуністи вчили про 15 республік 15 сестер)
Потом шо значить оте народ? А росіяни які є українськими громадянами з якого народу? Сирський наприклад? А презедент наш української народності?
Ну повертайте в паспорта графу національність я тільки за. Прєдупрєждаю я впишу румун) вписав би і єврей якшо б вони повірили
чому це не знали мови? Вчіть всіх української, хто мішає?
Чому я за демобілізацію і проти нагрузки на економіку мільйонної армії?))))
То армія в нас буде контрактна чи кадрова? А до скількох років? )
Пенсії потом військові теж платити будете?
З скількох років? А розмір військової пенсії Ви знаєте? От спитайте в пана полковника. Він розкаже. Може.
Ви в курсі що в мене зара 75 % знижка на комуналь і вихід на пенсію в 55?
