Мінюст України Так, за надскладних умов проживання в окупації, місцеві жителі вимушені взяти російське громадянство. Водночас інформуємо, що такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій . Насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні й у світі , оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права і є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Відповідальність за діяння, вчинені під примусом або внаслідок страху за своє життя, не може бути рівнозначною відповідальності за дії або бездіяльність тих, хто свідомо підтримує ворога .

Отримання російського паспорта на окупованих територіях: які наслідки очікують українців



Важливо пам’ятати, що в Україні факт отримання паспорта рф в окупації не є злочином, за такі дії не передбачена жодна відповідальність. Ще з 2014 року Закон «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» чітко визначив, що Україна не визнає жодних документів, виданих на окупованих територіях. Це не стосується документів, виданих для визнання факту народження, смерті або реєстрації шлюбу. Оскільки російські окупаційні паспорти не визнаються, жодної кримінальної відповідальності за їхнє отримання настати не може.



У законодавстві України наразі не прописана будь-яка відповідальність за отримання цивільними російського паспорта в окупації. Водночас варто звернути увагу, що уряд встановив відповідальність для чиновників за примус до отримання паспорта рф на окупованих росією територіях України.



Для держслужбовців України, які отримали паспорт рф, законопроєктом передбачено позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. За примус громадян України до отримання російського паспорта передбачено термін від 8 до 12 років.



За словами юристів, паспорти, які видаються на окупованих територіях, не визнаються Україною і не є підставою для втрати громадянства України. Тому жителі таких територій навіть після примусової паспортизації залишаються українськими громадянами.