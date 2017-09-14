Яке ще обрізання? Я українець на прізвище Барабашенко і цим пишаюсь! Крім того я поруч із твоєю другою квадробероособистістю. Бо він мій однокашник. Я його живим та із хвістом садюгам-тцкунам не віддам!
барабашов написав:Яке ще обрізання? Я українець на прізвище Барабашенко і цим пишаюсь! Крім того я поруч із твоєю другою квадробероособистістю. Бо він мій однокашник. Я його живим та із хвістом садюгам-тцкунам не віддам!
19 серпня в Чернігові вшанували пам’ять жертв російського ракетного удару по музично-драматичному театру. Подія сталася рівно два роки тому: загинули семеро людей, понад дві сотні постраждали. Після ранкового богослужіння в Катерининському соборі відбулася заупокійна літія за загиблими.
Вся провина на Росії ...
але є одне але ... хто надав дозвіл на проведення заходу щодо дронів ...
Після майже 3х з половиною років повномасштабної війни до пісі-кота таки почало доходити, що в кожному конкретному випадку винен не лише Пуйло та москалі (яких він так обережно, майже шанобливо згадує як якусь абстрактну "Росію"), але і цілком конкретні українські можновладці із саме українськими посадами, званнями та повноваженнями...
pesikot написав:Берлінська тоді казала, що місцева влада Потім заткнулась, бо місцева влада не надавала такого дозволу і не могла надавати такий дозвіл
Дозвіл надавала ОВА, але ... за 2 роки ніяк не можуть з"ясувати, а хто саме надавав дозвіл. Ніяк не хочуть самі на себе виходити
Але ОВА (Обласну Військову Адміністрацію) воно чомусь місцевою владою не вважає. Що це? Підсвідомий прояв сепаратизму? Нездатність послідовно доносити методички (неважливо чиї - ФСБ чи телемарафону)? Чи може просто дизфункція міжвушного ганглія?
19 серпня в Чернігові вшанували пам’ять жертв російського ракетного удару по музично-драматичному театру. Подія сталася рівно два роки тому: загинули семеро людей, понад дві сотні постраждали. Після ранкового богослужіння в Катерининському соборі відбулася заупокійна літія за загиблими.
Вся провина на Росії ...
але є одне але ... хто надав дозвіл на проведення заходу щодо дронів ...
Після майже 3х з половиною років повномасштабної війни до пісі-кота таки почало доходити, що в кожному конкретному випадку винен не лише Пуйло та москалі (яких він так обережно, майже шанобливо згадує як якусь абстрактну "Росію"), але і цілком конкретні українські можновладці із саме українськими посадами, званнями та повноваженнями...
Свої думки, стосовно цього заходу я пишу з того моменту, як це відбулось. І не змінив його Але на форумі присутні рибки-гупії, у яких память - 5 секунд
Ти хотів щось погане про мене написати, але дав в штангу )
Про Пуйла і москалів я теж пишу, на відміну від твоїх корешів Letusrock та Banderlog'а
candle645 написав:Але ОВА (Обласну Військову Адміністрацію) воно чомусь місцевою владою не вважає. Що це? Підсвідомий прояв сепаратизму? Нездатність послідовно доносити методички (неважливо чиї - ФСБ чи телемарафону)? Чи може просто дизфункція міжвушного ганглія?
Обласна військова адміністрація (ОВА) – це не місцева влада в класичному розумінні, а тимчасовий орган державної влади, який створюється Указом Президента України у воєнний час.
Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану»: • Військові адміністрації (обласні, районні, міські тощо) – це державні органи, які можуть перебирати на себе повноваження органів місцевого самоврядування (рад, виконкомів), якщо ті не працюють або не можуть виконувати функції. • ОВА очолює голова, якого призначає Президент за поданням Кабміну.
Тобто: • Місцева влада – це органи місцевого самоврядування: ради, їхні виконкоми, голови громад (мери, старости). Вони обираються населенням. • Обласна військова адміністрація – це центральна влада на місцях (державний орган), а не виборний орган самоврядування.
Фактично, під час воєнного стану ОВА може діяти замість обласної ради, але юридично це не місцева влада, а орган державної виконавчої влади.