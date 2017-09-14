RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 14:29

лавров

▪️Гарантии безопасности Украины должна была бы обеспечивать в том числе и сама россия;

▪️Всерьез обсуждать гарантии безопасности без россии – путь в никуда;
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

раньше такой херни не было, чтобы на форумах терли все посты, которые хоть немного не совпадают с "линией партии".
Ганьба!
