Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 20 сер, 2025 14:29
лавров
▪️Гарантии безопасности Украины должна была бы обеспечивать в том числе и сама россия;
▪️Всерьез обсуждать гарантии безопасности без россии – путь в никуда;
Xenon
Додано: Сер 20 сер, 2025 14:45
раньше такой херни не было, чтобы на форумах терли все посты, которые хоть немного не совпадают с "линией партии".
Ганьба!
Примат
