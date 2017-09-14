Додано: Нед 24 сер, 2025 18:13

budivelnik написав: detroytred написав: Щоб ти допетрав....

1 Років 5-10 створюється не ПРИБУТОК на вкладений капітал... а ПОВЕРТАЄТЬСЯ вкладений капітал, тобто 5-10 років ти в мінусі ( а роботяга яка з цим інструментом працює - весь цей час в плюсі, бо в нього продуктивність вища)

Да кеп.

Це ніяк не міняж суті процесу отримання прибутку на капітал саме з того, що купляєш ти в робітника не результат його праці, а його робочу силу.

Саме завдяки цьому ці робітники дають ТОБІ прибуток на капітал.

Саме з цього він, прибуток, виникає.

А не з космосу.



Твоєї праці --- нууууууль. Нуль нулів.

А прибуток на свій капітал отримуєш.

Саме роботяги прирощують тобі його.

Тому що продають тобі не результат своєї праці, а свою робсилу.

По ціні на ринку на робсилу((

Яку визначає співвідношення пропозиції-попиту на робсилу в ринку.



Почни з абетки.

Зрозумій суть процесів.

володимир ільїч членін-перелогінтесь....

1 Мій капітал - це МОЯ праця не просрана в попередніх періодах

Те що такі як ви живете в борг( до речі навіть щоб жити в борг вам необхідно молитись на мене бо неможливо взяти в борг того чого немає) -це ваша біль

2 Ще раз

коли ТИ користуєшся МОЇМ комбайном - то що продаєш ти?

Правильно вміння смикати ричаги комбайна

І за це отримаєш більше ніж за своє ж вміння замінивши комбайн використовувати серп чи плуг.

А я за що отримую?

Знову ж за моє вміння ЗАРОБИТИ на комбайн на якому ти будеш смикати важелі.

Ти можеш відмовитись і йти копати гнород лопатою і жати вирощене косою або серпом

Хіба я тобі лікар?

От тільки продуктивність за годину роботи в тебе буде НИЖЧА ніж продуктивність роботи на МОЄМУ комбайні

3 При цьому

УМОВИ для того щоб ти міг зібрати собі на комбайн-в тебе такі самі як і в мене.



Сраленін, а не членін.Чудаче, ти знов не на те дивишся.Мова не про правильно це чи неправильно, справедливо чи ні, а мова суто об'єктивний факт --- за звідки ти отримує прибуток. Саме прибуток на свій капітал.І для наглядності тобі у лоба взято приклад, коли твоєї праці нуль...В створенні прибутку.За свій капітал ти при рівноцінному обміні теж повинен отримати його взад з нулем прибутку.Твоє ніхто в тебе не взяв.Твій капітал тобі повернуто в повному обсязі.А от ти береш. З праці робітників, які нею створили прибуток.Це об'єктивний факт.Це не добре і не пагано, це факт.Це спосіб виробництва за ринку...Як і те, що без робітників .... то спробуй без робітників, чудило!Спробуй сам на все робити...Або їсти свій капітал.Тому коли ти співаєш, що робиш послугу їм, наймаючи їх, то з таким же успіхом вони можуть сказати, що роблять послугу тобі.Отже без них твій капітал це умовно метрвий вантаж...З тебе лектор, як з г.. палка.Ти ж процесів суть навіть не намагаєшся зрозуміти.Лише по вершкам та рефлексії на окремі елементи з картинки.От і виходять єралашики.А коли з'являються червоні кольори, то це ознака повного трешу. Апофігею.