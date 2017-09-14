Додано: Нед 24 сер, 2025 18:57

Василь-Рівне написав: Успіх написав: Суть проблеми в тому, що пересічні комбайнери/трактористи/баристи, які зброю бачили лише у фільмах - мають воювати і захищати розовощоких, спеціально навчених військових, яких вчили/тренували пів їхнього пустого життя!!!

Так детройтед же пояснював і не раз - він професійний військовий лише мирного часу, а коли війна він чік- чірік і в доміку Бо отримати від держави на халяву квартиру та різні інші плюшки це одне а от воювати за неї це зооооовсім інше Так детройтед же пояснював і не раз - він професійний військовий лише мирного часу, а коли війна він чік- чірік і в домікуБо отримати від держави на халяву квартиру та різні інші плюшки це одне а от воювати за неї це зооооовсім інше

Не бреши по сотому колу, що я пояснював.Візьми і зацитуй, а не бреши зі стелі.Ти ж бізнесмен чи в пальто?Такі ж, як ти, схотіли контракти.Замість кадрової служби контракти всл. Як на ринку...добазарились, угоду уклали.То читай контракт. Так все чітко вказано. Про коли і хто кому що повинен. (Хоча держава з свого боку отой контракт порушує, як два пальці...).І не забувай,що за бойові дії СПЛАЧУЄТЬСЯ ОКРЕМО. Саме за бд -- окремо нараховується вислуга, окремо бойові, окрмео пільги - в тому числі окрема черга на квартири.В мирний час всі сплати тощо всл йдуть САМЕ ЗА МИРНИЙ ЧАС.І оті мирного часу, як ти кажеш, ще з 91 року квартири чекають. Від держави, вже будучи звільненини 15+ років тому.То хто кому заборгував-то?В тому числі і 52 млрд. за пенсію тільки по виграних судах (тобто рішення ухвалено Іменем України). А не подали до суду на порядки більше.Також ще речові, пайкові.Це факти, а не твої прибрехеньки.Ніж брехати про інших, краще співай за себе, як ти замість за три роки дійти до фронту ... відкрив другий бізнес. Це буде ближче до реалій.І розкажи тоді хто з твоєї родини (родичів першого ступеня споріднення) тебе захищає, отакого славетного з претензіями до інших.Якщо ніхто, то *як так?* (С)Розумію, що хочеться халяви.