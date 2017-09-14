Додано: Пон 25 сер, 2025 00:27

detroytred написав: А приклад, коли власник капіталу абсолютно не дотичний до процесу, а лише отримує прибуток на капітал, спеціально взято --- для наявності. щоб отой єралашечник не заспівав про те, що він теж працює і за це отримує прибуток. А приклад, коли власник капіталу абсолютно не дотичний до процесу, а лише отримує прибуток на капітал, спеціально взято --- для наявності. щоб отой єралашечник не заспівав про те, що він теж працює і за це отримує прибуток.

А можеш привести приклад коли капітал працює САМ знаходячись в Бізнесі.Ніхто його не контролює, не перекладає з корзини в корзину-він просто працює сам.Бо приклад з НЕ БІЗНЕСУ -я знаю -депозит в Банку і то там треба ходити -перекладати-ризикувати що банк згорить.Ще розскажи-в якій з книжок про економіку ти прочитав твердження що при середньому рості (ринку/капіталу)на 10% - всі учасники ГАРАНТОВАНО отримають 10% ?А куди тоді поділась конкуренція чи ефективність управління? І як так стається що в тому ж Китаї( чи США чи Південній Кореї) - середній ріст(Китай - 7% , Корея - 5% , США-3%) а кількість банкрутств вимірюється десятками тисяч.Тому правильно тобі показав песіккіт про твої знання економікиЦе в совку була політика обмеження багатих щоб ріст був ГАРАНТОВАНИЙ для усіх..От тільки проблема-ця політика привела до того що совок впав... а впав тому , що ті хто вмів працювати ефективно -переставали працювати , бо встигали совкову норму виконати за 30% часу, а нехлюї а-ля ти , маючи дірку в голові і дві лівих руки - працюючи навіть 120% нормативного часу не могли зробити стількиж..от і виходиловся країна ГАРАНТОВАНО отримувала +1% , в той час коли світ ГАРАНТОВАНО отримував+2, а розвинуті +4-10...тому совок і відстав, як економічно так і розумовоДо речіЯскравий показник середніх економічних знань совка - це економічні знання які ти тут демоструєш ( а ти ж уявляв себе елітою) а вийшло що ти не дотягуєш до двірника якому також Вася наспівав Карузо...