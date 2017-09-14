*ВЭНС: «Я не говорю, что русские уступили во всем, но они признали, что Украина сохранит территориальную целостность после войны"... Россия отказалась от своих первоначальных планов установить "марионеточное правительство" в Киеве... (интервью NBC News).* (С)
Для Песікота перекладаю: Венс каже, що рфія відмовилась від захоплення всієї України та "денацифікації". Венс каже. (А справді це так чи ні, то вже інше питання). _______________________ *США рассчитывают, что мир в Украине может быть достигнут в течение полугода, - вице-президент США Вэнс.
😅 Т.е. уже... после 4 раза по "2 недели"... февраль 2026... как минимум... но это не точно...* (С)
поки що удари відосіками/фотками та обіцянками на наступний рік... а що ж було рік тому:
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше позитивно випробувала балістичну ракету вітчизняного виробництва. Про це він сказав під час пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність" 27 серпня.
detroytred написав:А приклад, коли власник капіталу абсолютно не дотичний до процесу, а лише отримує прибуток на капітал, спеціально взято --- для наявності. щоб отой єралашечник не заспівав про те, що він теж працює і за це отримує прибуток.
А можеш привести приклад коли капітал працює САМ знаходячись в Бізнесі. Ніхто його не контролює, не перекладає з корзини в корзину-він просто працює сам. Бо приклад з НЕ БІЗНЕСУ -я знаю -депозит в Банку і то там треба ходити -перекладати-ризикувати що банк згорить. Ще розскажи-в якій з книжок про економіку ти прочитав твердження що при середньому рості (ринку/капіталу)на 10% - всі учасники ГАРАНТОВАНО отримають 10% ? А куди тоді поділась конкуренція чи ефективність управління? І як так стається що в тому ж Китаї( чи США чи Південній Кореї) - середній ріст(Китай - 7% , Корея - 5% , США-3%) а кількість банкрутств вимірюється десятками тисяч.
Тому правильно тобі показав песіккіт про твої знання економіки Це в совку була політика обмеження багатих щоб ріст був ГАРАНТОВАНИЙ для усіх.. От тільки проблема-ця політика привела до того що совок впав... а впав тому , що ті хто вмів працювати ефективно -переставали працювати , бо встигали совкову норму виконати за 30% часу, а нехлюї а-ля ти , маючи дірку в голові і дві лівих руки - працюючи навіть 120% нормативного часу не могли зробити стількиж.. от і виходило вся країна ГАРАНТОВАНО отримувала +1% , в той час коли світ ГАРАНТОВАНО отримував+2, а розвинуті +4-10...тому совок і відстав, як економічно так і розумово До речі Яскравий показник середніх економічних знань совка - це економічні знання які ти тут демоструєш ( а ти ж уявляв себе елітою) а вийшло що ти не дотягуєш до двірника якому також Вася наспівав Карузо...
detroytred написав:По суті такими ж капіталістами є також усі вкладники банків... хоч пенси, хоч самі роботяги, хоч безробітні, хоч хто!
Так-є От тільки нюанс який я тобі показував сторінок 20 тому В нас в Банках станом на серпень 2024 1290027 млн грн/4 млн осіб=330 000 грн/особу а що робити іншому 90% населення В них заощаджень немає , а треба щоб було в 30 і вище %... Звідки ці безкапіталісти отримають первинний капітал(заощадження) Адже слово капітал -це автоматично чиєсь Я просто так не віддам Що має зробити можновладець щоб в наступних 8 млн осіб зявилось своїх хоча б по 300000 грн...
Тим більше що по твоєму капіталом керувати не треба А раз так, то навіщо мені його комусь віддавати ризикуючи банкрутством?
Тому перш ніж чергову дурь пороти - побудуй чіткий ланцюжок Спочатку такий як мені голодранцю отримати капітал? після того як зрозумієш як - тоді трошки змодернізуй в мене є капітал як мені його приростити(долярчик зміг приростити на 2 квартири , будівельник на 10 млн .. а я що дурень) І всюди став себе напроти себе(така собі гра в шахи де ти одночасно за білих(ти багатий), за чорних(ти голодранець) і суддя(можновладці)